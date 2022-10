Streik? Kabinenpersonal spricht Swiss-Piloten Solidarität aus

Luftfahrt Streikdrohung: Swiss-Piloten erhalten trotz grossem Lohnunterschied Unterstützung vom Kabinenpersonal Bei der Lufthansa-Tochter ist ein Streik der Cockpit-Crew so wahrscheinlich wie noch nie. Selbst die deutlich schlechter bezahlten Flight Attendants zeigen Verständnis dafür. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Unter den Swiss-Crew herrscht derzeit grosse Solidarität – bloss nicht so, wie sich die Führung das wohl wünschte. Sil / KMB

Die Uhr tickt. Am 22. und 23. Oktober stehen die finalen Gesprächsrunden an zwischen Swiss-Chef Dieter Vranckx und Clemens Kopetz, dem Präsidenten der Pilotenvereinigung Aeropers. Finden die beiden Parteien dann keine Lösung, droht erstmals in der 20-jährigen Firmengeschichte ein Streik (CH Media berichtete). Denn die Piloten hatten sich am Wochenende mit aller Deutlichkeit für eine Arbeitsniederlegung ausgesprochen, sollte mit dem Management kein neuer, verbesserter Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt werden.

Dieter Vranckx ist Chef der Fluggesellschaft Swiss. Gaetan Bally / KEYSTONE

Nun erhalten die Piloten Unterstützung von Arbeitskolleginnen und -kollegen aus dem hinteren Bereich des Flugzeugs. In einem offenen Brief an Aeropers schreibt die Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers: «Nach dem langen Verhandlungsmarathon, welchen ihr für eure Mitglieder absolviert habt, um eine Lösung nach der Kündigung des Gesamtarbeitsvertrages zu finden, sind wir äusserst konsterniert, wie das Management die absolut berechtigten Bedürfnisse der Pilot:innen nach zeitgemässen Arbeitsbedingungen bis heute ignoriert.»

Ende der Schweizerischen Sozialpartnerschaft?

Die prekäre Lage in der Luftfahrt und das Vorgehen des Swiss-Managements in den letzten Monaten hätten gezeigt, dass man nur durch Kampf und Protest die eigene Situation verbessern könne, schreibt der Kapers-Vorstand, der von Sandrine Nikolic-Fuss präsidiert wird.

Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss. Severin Bigler

Und weiter: «Wir bedauern es ausserordentlich, dass die lang gepflogenen schweizerischen Werte in der Sozialpartnerschaft offensichtlich der Vergangenheit angehören.» Auch das Kabinenpersonal befinde sich aktuell in Verhandlung bezüglich der Arbeitskonditionen. «In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir nicht nur an Bord eine Crew sind, sondern die gesamte Belegschaft auch ausserhalb des Flugzeuges vereint ist.» Deshalb spreche man der Cockpit-Crew die Solidarität aus und hoffe trotz allem auf eine gute Lösung am Verhandlungstisch.

210'000 Franken zum Karriereende

Von aussen betrachtet dürfte das Solidaritätsschreiben etwas überraschen. Denn die Swiss-Piloten verdienen deutlich mehr als Flight Attendants. Das Einstiegssalär eines Co-Piloten beträgt 76'000 Franken pro Jahr. Danach gibt es Lohnerhöhungen von 4000 Franken jährlich. Der Maximallohn eines Langstreckenkapitäns kann laut der Swiss bis zu 210'000 Franken betragen. Beim Kabinenpersonal beträgt der erste Lohn hingegen gerade mal 3400 Franken im Monat.

Umso mehr zeigt das Schreiben, wie sehr die Swiss-Führung in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren den Draht zum Personal an der Front verloren hat. Über alle Bereiche hinweg hat die schwierige Situation – aber auch das kommunikativ nicht überzeugende Verhalten des Managements – für viel angestauten Frust gesorgt. Und Solidarität.

