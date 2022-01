Oberster Airline-Chefs fordert Ende der Tests und lobt die Swiss

Luftfahrt «Viele Passagiere werden abgezockt!»: Oberster Airline-Chef der Welt fordert das Ende der Tests – und lobt die Swiss Der ehemalige British-Airways-Chef Willie Walsh ist Direktor des Branchenverbands Iata mit Sitz in Genf. Im exklusiven Interview kritisiert der Ire die exorbitant hohen PCR-Preise, spricht über die Omikron-Folgen für die Airlines und warnt vor einem Bahnausbau. Benjamin Weinmann und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Seit zwei Jahren ist die Luftfahrtindustrie mit der grössten Krise ihrer Geschichte konfrontiert. Die Buchungen liegen noch immer deutlich unter dem Niveau von 2019, und Omikron sorgt nun erneut für grosse Verunsicherung was die Markterholung anbelangt. Willie Walsh kennt die Sorgen der Airlines, er arbeitet seit über 40 Jahren in der Aviatik.

Willie Walsh, Direktor der Iata, würde alle Grenzschliessungen aufheben. Bild: zvg

Der 60-jährige Ire startete als Pilot, war später Chef von Aer Lingus und von 2005 bis 2020 von British Airways, sowie ab 2011 des IAG-Konzerns, zu dem neben der britischen Fluggesellschaft auch die spanische Iberia gehört. Seit April ist er Direktor der Airline-Branchenverbands Iata mit Sitz in Genf und Montreal in Kanada. Zum Online-Interview empfängt Walsh aus seinem Westschweizer Büro.

Geniessen Sie es noch, per Flugzeug zu reisen?

Willie Walsh: Ja, absolut.

Mit all den ständig, sich ändernden Reiseregeln ist das Fliegen doch extrem mühsam geworden!

Das stimmt. Nur schon um zu erfahren, welche Tests und Dokumente nötig sind. Braucht es einen PCR- oder Antigentest? Muss er 24 oder 72 Stunden gültig sein? Ich verstehe den Frust, den viele Leute erfahren. Ich habe letztes Jahr für 39 PCR-Tests bezahlen müssen. Das macht keinen Spass.

Die Preise für die PCR-Tests sind teilweise absurd hoch. Am Flughafen Zürich gibt es Firmen, die bis zu 340 Franken verlangen.

Diese teuren Preise sind ein grosses Problem für unsere Branche und halten viele Leute davon ab, zu fliegen. Und vor allem sind die Tests unnötig. In Grossbritannien gibt es seit Februar die Regel, dass man einen PCR-Test innerhalb zwei Tagen nach der Ankunft machen muss. Bis im November wurden über 9 Millionen Tests gemacht. Die Positivitätsrate betrug 0,8 Prozent. In der gleichen Zeitspanne betrug die Positivitätsrate in Grossbritannien 8,4 Prozent.

Was schliessen Sie daraus?

Das zeigt, dass die Vorstellung, dass Flugreisende das Risiko im Land erhöhen, Nonsens ist. Es ist aufwendig, unangenehm…

…und man wird abgezockt!

Ja, absolut, viele Passagiere werden abgezockt. Die Preise für die PCR-Tests sind lächerlich hoch. Wir haben das mal untersucht. In Kuala Lumpur kosten sie 27 Dollar, in Tokio 278 Dollar. Die genau gleichen Tests! Die Tests sind unnötig und kosten die Airlines und die Passagiere ein Vermögen.

Auch am Flughafen Zürich werden exorbitante Preise für PCR-Tests verlangt. Bild: KEYSTONE

Müssten die Airlines nicht mehr machen? Sie könnten auf ihren Websites den günstigsten, zugelassenen Anbieter auflisten oder den PCR-Test im Flugpreis integrieren.

Das ist praktisch unmöglich. Viele Airlines verhandeln aber günstige Preise mit verschiedenen Partnern. Kommt hinzu, dass sich die internationalen Reiseregeln nach wie vor ständig ändern. Früher informierte ich mich ein paar Wochen vor einem Flug über die nötigen Formulare, heute ist dies am Tag vor der Abreise nötig. Diese Unsicherheit kostet die Airlines ein Vermögen.

Zur Schweizer Covid-Zertifikats-App gesellen sich diverse internationale Reise-Apps. Bild: Severin Bigler

Es gibt Covid-Test-Apps, Impf-Apps, Reise-Apps der Airlines – wieso gibt es bis heute keinen internationalen Standard für Flugreisen?

Das ist meine grösste Enttäuschung. Gerade nach dem Brexit hoffte ich, dass die EU diese Chance nutzen würde, um zu zeigen, welchen Nutzen sie haben kann mit einheitlichen Reiseregeln. Aber sie hat es nicht geschafft. Es gab 27 unterschiedliche Regeln!

Welche Reiseregeln wünschten Sie sich denn?

Ich würde jegliche Grenzschliessungen aufheben. Der wirtschaftliche Schaden davon ist enorm. Und die Tests gehören abgeschafft, sie haben ihre Funktion erfüllt. Zentral sind nun die Impfungen, die seit einem Jahr existieren und effektiv sind. Und Omikron scheint deutlich weniger schädlich zu sein als Delta.

Grenzschliessungen machen den Airlines das Leben schwer. Keystone

Manche Airlines wie Singapore führen Flüge mit nur geimpften Passagieren an Bord durch. Ist das die Zukunft?

Ich hoffe es nicht. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der nur Menschen aus reichen Ländern mit genügend Impfstoffen reisen können. Und noch immer gibt es Länder, die zu wenig Impfstoffe haben. Aber man könnte unterschiedliche Regeln einführen. Dass ungeimpfte sich eventuell weiterhin testen lassen müssen vor einem Flug.

In den Stadtstaat Singapur gibt es Flüge mit nur geimpften Passagieren an Bord. Bild: CH Media

Was glauben Sie, wie lange bleibt die Maskenpflicht an Bord bestehen?

Die Maskenpflicht bleibt wohl noch länger bestehen, obwohl die Luft an Bord ständig gefiltert und rezykliert wird. Aber die Maske kann dennoch einen Nutzen haben.

Viele US-Airlines und auch die Swiss verpflichten ihre Crews zur Impfung. Finden Sie das gut?

Für das fliegende Swiss-Personal gilt ein Covid-Impfobligatorium. Bild: KMB

Als Verband sprechen wir keine Empfehlung aus, sondern überlassen diesen Entscheid den Airlines. Aber ich war früher selbst Pilot und musste mich wegen gewissen Destinationen zum Beispiel gegen Gelbsucht impfen lassen. Die Impfpflicht ist also nicht neu. Wäre ich noch immer British-Airways-Chef würde ich sie wohl auch einführen.

Ständiges Testen, aggressive Passagiere an Bord, die ihre Masken nicht tragen möchten, Massenentlassungen: Der Druck auf der fliegenden Crew ist gross. Machen Sie sich Sorgen um ihre psychische Gesundheit?

Nicht allzu sehr. Klar, die Unsicherheiten in Bezug auf die Arbeitsstelle haben einen Einfluss auf das Mentale. Und die extremen Masken-Debatten an Bord sind vor allem in den USA ein Problem, was sicher auch mit der politischen Stimmung dort zu tun hat. Es gibt auch in Europa renitente Passagiere, aber nicht in dem Ausmass.

Rechnen Sie mit weiteren Entlassungen dieses Jahr?

Die Aussichten sind heute besser. In meinen Gesprächen mit vielen Airline-Chefs höre ich, dass ein Grossteil davon vielmehr bereits wieder auf der Suche nach neuem Personal sind.

Dennoch dürfte die Konsolidierung voranschreiten. Bereits dieses Jahr?

2020 und 2021 sind etwa 85 Airlines weltweit bankrottgegangen, 39 sind neu dazugekommen, das ergibt ein Minus von 46 Airlines. Das ist nicht viel mehr als vor Corona. Sicher auch, weil viele Regierungen ihre nationalen Fluggesellschaften unterstützt haben. Ich glaube nicht, dass es demnächst zu grossen Übernahmen kommt, schlicht weil der finanzielle Druck bei allen Airlines enorm hoch ist und sie den Cash benötigen, um Schulden zu tilgen.

Im Oktober – noch vor Omikron – prognostizierten Sie für die Aviatik-Industrie 2022 einen weltweiten Verlust von 11,6 Milliarden US-Dollar. Werden es mehr sein?

Wir werden die Schätzung aktualisieren, wenn wir alle Zahlen zum Jahr 2021 vorliegen haben. Omikron hat aber bisher keinen grossen Einfluss auf die Erholung. Sie findet ziemlich genau so statt, wie wir es prognostiziert haben.

Welche Indizien haben Sie?

Anfang Januar ist immer eine wichtige Zeit für die Airlines, was den Ticketverkauf betrifft. Erste Zahlen zeigen, dass die Verkäufe ordentlich waren – vielleicht auch, weil die Risiken von Omikron in dieser Zeit noch nicht wirklich thematisiert wurden. Wir sind gespannt, wie es Ende Januar aussieht. Je nachdem werden wir unsere Prognose anpassen müssen.

Wann wird die Branche wieder die Umsätze wie vor der Krise erreichen?

Das ist von Land zu Land verschieden. In gewissen Ländern wird es 2023 so weit sein, in anderen erst 2027. Entscheidend ist der Mix des Verkehrs. Inlandmärkte erholen sich schneller als internationale Märkte.

Wie sieht es in anderen Märkten aus?

Der US-Inlandsmarkt ist mittlerweile wieder etwa auf Vorkrisenniveau, der russische Markt sogar darüber. Bei den Airlines ist es ähnlich: Jene, die stark vom internationalen Verkehr abhängig sind, werden sich weniger schnell erholen als solche, die einen starken Inlandsmarkt haben. Etwa zwei Drittel des US-Marktes sind Inlandsflüge, in den Europa sind es nur 11 Prozent. Gewisse Länder haben zudem fast keinen Inlandsmarkt.

Die US-Luftfahrt hat sich dank der inländischen Nachfrage gut erholt. Bild: Justin Lane / EPA

Das sind schlechte Nachrichten für die Schweizer Flughäfen und die Swiss.

Ja, wobei Genf bisher weniger hart getroffen wurde als Zürich. Der Hub Zürich ist stärker abhängig von Langstreckenflügen und Geschäftsreisen.

Sie sind schon lange in der Branche aktiv. Welchen Eindruck haben Sie von den Schweizer Flughäfen und der Swiss?

Ich kenne die Flughäfen Genf und Zürich. Sie sind beide sehr gut.

Welcher ist besser?

Ich mag Genf, weil man dort das Gefühl eines kleinen Flughafens erhält. Die Zeit zwischen Check-In und Boarding ist sehr kurz. Zürich ist grösser. Das bringt Nachteile mit sich. Ich bin etwa kein Fan davon, aus dem Flugzeug zu steigen und dann noch in eine Metro steigen zu müssen, wie das teils in Zürich der Fall ist.

«Das war ein grosser Schock für alle»: Willie Walsh erinnert sich gut an das Swissair-Grounding vor 20 Jahren. Bild: KEYSTONE

Vermissen Sie die Swissair? Das Grounding ist jetzt 20 Jahre her…

Die Swissair war eine solch ikonische Marke, die unterging. Das war ein grosser Schock für alle. Viele Menschen denken immer noch an die Swissair, wenn sie ein Swiss-Flugzeug sehen. Das Grounding war aber auch eine Lektion für alle Airline-Manager. Sie haben gesehen, dass die forsche Strategie der Swissair nicht funktionierte. Die Qualität der Nachfolgerin Swiss ist sehr hoch, das Management macht einen guten Job. Wenn man vom Grounding nicht wüsste, würde man den Unterschied zur Swissair nicht bemerken.

Mit dem Aufkommen der Klimabewegung hat das Phänomen der «Flugscham» Einzug gehalten. Haben Sie sich auch schon geschämt, ein Flugzeug zu besteigen?

Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite nun seit über 40 Jahren in der Industrie, als Pilot, CEO und nun als IATA-Präsident. Das Ziel, den Treibstoffverbrauch zu reduzieren, war in dieser ganzen Zeit immer wichtig. Die Industrie kümmert sich um die Effizienz, seit ich ein kleiner Junge war. Ich wurde 2005 als Airline-CEO in einem Radiointerview in Irland erstmals von einem Zuhörer öffentlich mit dem Thema konfrontiert. Dabei hatten wir es schon lange auf der Agenda. Für die Industrie ist das Thema nicht neu. Und man darf nicht vergessen: Für viele ist Fliegen essenziell.

Aktivistin Greta Thunberg und die Klimadebatte führen bei Willie Walsh nicht zu einer Flugscham. Bild: Getty Images

Für wen?

Ich bin in Irland aufgewachsen. Der einzige Weg, die Insel zu verlassen, ist per Flugzeug oder per Boot. Früher war das Fliegen für die meisten Menschen in Irland noch unerschwinglich. Der Aufschwung der Aviatik war fantastisch für das Land und hat ihm ungeahnte wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet. Die Investitionen nahmen drastisch zu. Ja, wir müssen bei der Nachhaltigkeit besser werden, aber dürfen die Vorzüge des Fliegens nicht vergessen.

Viele Länder in Europa denken darüber nach, Kurzstreckenflüge zu verbieten. Der politische Druck wächst.

Dieser Druck ist nicht neu. Im Jahr 2006 verdoppelte der damalige Schatzkanzler Gordon Brown die Fluggaststeuer in Grossbritannien. Er verkaufte das als Umweltsteuer. Sie sollte das Wachstum der Aviatik verlangsamen. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Kein einziger Penny ist in Umweltprojekte geflossen. Die Politik nutzt die Umwelt oft, um andere Ziele zu erreichen.

Ein Kurzstrecken-Flugverbot würde nun mal den CO2-Ausstoss senken…

Kurzstreckenflüge in Europa zu verbieten, macht keinen Sinn. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol hat ausgerechnet: Würden innerhalb Europas alle Flüge mit einer Distanz von unter 500 Kilometern verboten, beträfe das 24,1 Prozent der Flüge. Der CO2-Ausstoss würde aber nur um 3,8 Prozent sinken – und das setzt noch voraus, dass all diese Flüge auch mit der Bahn ersetzt werden könnten. Das funktioniert in Ländern wie Irland nicht.

Noch nicht! Die EU will den Bahnverkehr stark fördern und so Leute vom Flugzeug weglocken.

Ich nehme auch den Zug, wenn ich von Genf nach Zürich muss. Eine solche Infrastruktur haben aber nicht alle Länder. Und wir dürfen nicht vergessen: Auch die Eisenbahn hat negative Effekte – etwa im Bereich Lärm und Landverschleiss. Sauber ist sie auch nur, wenn sie mit grünem Strom betrieben wird. Wir dürfen diese Debatte nicht zu sehr vereinfachen. Wenn wir alle Kurzstreckenflüge in Europa verbieten wollten, müssten wir als Alternative Hunderttausende, wenn nicht Millionen Kilometer Bahnstrecken neu verlegen. Das würde zu riesigen Protesten führen!

Ein Ausbau des Schienennetzes in Europa würde zu grossen Protesten führen, glaubt Iata-Direktor Willie Walsh. Bild: KEYSTONE

Das Problem ist doch auch: Sie arbeiten in einer Industrie, in der das Angebot oft die Nachfrage schafft. Wenn es Flüge für 20 Euro nach Mallorca gibt, werden sie genutzt.

Es stimmt, so wird Nachfrage kreiert. Aber viele Airlines, die solche Tickets anbieten, sind sehr profitabel. Es gibt sowieso kaum je nur einen Preis für einen Flug. Unter dem Strich war die Deregulierung der Aviatik in Europa aus Sicht der Konsumenten äusserst positiv. Nehmen Sie Michael O’Leary, meinen irischen Landsmann und Chef von Ryanair. Er hat Menschen Zugang zu Reisen gegeben, die früher keinen hatten. Und dabei geht es nicht nur um Ferienflüge an den Strand.

Gerade Ryanair ist in Sachen Arbeitnehmerschutz kein Vorbild. Wenn sich Mitarbeitende in Gewerkschaften organisieren wollen, wird auch mal eine Basis geschlossen. Und die Löhne sind sehr tief.

Erfolgreich, aber umstritten: Ryanair-Chef Michael O'Leary gilt als Enfant Terrible der Branche. Bild: Julien Warnand / EPA

O’Leary hat seine Meinung zu Gewerkschaften geändert, möglicherweise auch durch externen Druck. Das Kabinenpersonal und die Piloten bei Ryanair sind nun gewerkschaftlich organisiert. Wizz Air ist beispielsweise viel aggressiver im Umgang mit Gewerkschaften als Ryanair.

Getestet werden derzeit sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF), also nachhaltige Treibstoffe. Wann werden sie im grossen Stil eingesetzt?

SAF werden den grössten Anteil an der Dekarbonisierung der Aviatik haben. Auf der Kurzstrecke könnten hingegen Flugzeuge mit Wasserstoff-Antrieb im optimistischen Fall 2035 marktfähig sein, vielleicht auch etwas später. Auf der Mittel- und Langstrecke wird es aber nicht vor 2050 einen Technologiewechsel geben. Darum sind die SAF so wichtig. Sie haben sofort einen Einfluss. Das Gute ist: Das alles ist keine Science-Fiction. SAF funktionieren, und es gibt auch schon mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge. Es geht jetzt nur darum, diese zu produzieren.

Noch machen SAF einen kleinen Teil der verwendeten Treibstoffmenge aus.

Ich denke, ab nächstem oder übernächstem Jahr werden SAF in grossen Volumen produziert. Glücklicherweise brauchen sie keine neue Infrastruktur an den Flughäfen, anders als etwa Wasserstoff.

Sollte die Produktion von SAF subventioniert werden?

Regierungen könnten eine Rolle spielen. Viele Länder fördern Biotreibstoffe für Lastwagen. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, stehen dort mit elektrischen Antrieben und Wasserstoff-Fahrzeugen doch bessere Alternativen zur Verfügung. SAF für die Aviatik hingegen werden nicht gefördert. Produzenten zu überzeugen, SAF herzustellen, ist deshalb sehr schwierig. Denn sie könnten auch subventionierte Treibstoffe für Strassenfahrzeuge herstellen, was lukrativer ist.

Wie verändert sich die Aviatik darüber hinaus? United Airlines plant mit Überschall-Passagierflugzeugen, die innert vier Stunden über den Atlantik fliegen…

Überschall ist nicht die Antwort. Die Flugzeuge dürften nur etwa 1,4 mal schneller werden als heutige Flugzeuge. Die Concorde lag deutlich darüber. Dieser Zeitgewinn rechtfertigt die möglichen negativen Umwelteinflüsse nicht. Ich glaube nicht daran, könnte mich aber auch irren.

Wird es endlich mehr Platz in der Economy-Klasse geben?

Die ist doch schon sehr grosszügig (lacht). Ich sehe da keine grossen Änderungen auf uns zukommen.

Wird Fliegen künftig teurer?

Ja, denn nachhaltige Treibstoffe sind teurer als das herkömmliche Kerosin.

Nehmen Autopiloten im Cockpit in Zukunft Überhand, so wie in der US-Kultkomödie «Airplane!»? Willie Walsh glaubt nicht daran. Bild: imago-images

Wird es künftig weniger Piloten geben – vielleicht sogar nur einen, so wie es gewisse Airlines und EU-Experten planen?

Ich denke nicht. Die Industrie ist teilweise schon von drei auf zwei runter, aber der Schritt von zwei auf eins ist viel schwieriger. Da geht es um Sicherheit und Redundanz. Natürlich gibt es das Argument, dass die Technik dem Menschen überlegen ist. Ich glaube aber nicht, dass ich das Ein-Mann-Cockpit noch erleben werde.

Ein Problem hat die Branche mit dem Frauenanteil. Er ist sehr tief. Warum?

Das ist eine der grössten Herausforderungen der Branche. Aer Lingus hat 1978 die erste Frau fürs Cockpit rekrutiert, British Airways 10 Jahre später. Es benötigte bei Aer Lingus aber über 40 Jahre, um nun auf einen Anteil von über 10 Prozent kommen. Die Branche lockt leider nach wie vor zu wenig Frauen an, weil sie als männerdominiert angesehen wird.

Wie könnte sich das ändern?

Wir müssen Kindern beibringen, dass es keine Männer- oder Frauenberufe gibt. Diese Stereotypen müssen weg. Auch im Cockpit.

