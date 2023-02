Airbus fliegt aus dem Luftloch: Der Flugzeugbauer hat viel vor

Luftverkehr Der Flugverkehr zieht wieder an – Airbus fliegt aus dem Luftloch Trotz Lieferengpässen und Covid-Nachwehen beschleunigt der europäische Flugzeugbauer Airbus seine Produktion wieder. Die zivile Luftfahrt zieht weltweit an. Wenn da nur nicht das Klimaproblem wäre. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 16.02.2023, 14.02 Uhr

Nase vorne: Airbus ist der grösste Flugzeugbauer der Welt. Europa Press / Getty

Airbus, heute mit Abstand der grösste Flugzeugbauer, kämpft sich aus dem Luftloch. Vor zweieinhalb Jahren hatte das deutsch-französisch-spanische Unternehmen noch 15’000 Arbeitsplätze – mehr als zehn Prozent seines Bestandes – abgebaut. Die Bestellungen brachen ein, einzelne Fluggesellschaften holten ihre früher sehnlichst erwarteten Maschinen nicht einmal mehr ab – und Konzernchef Guillaume Faury zweifelte sogar, wie er sagte, am «Überleben» des Konzerns. Kein Trost war es für die Europäer, dass es dem US-Rivalen Boeing noch dreckiger ging.

Airbus-Chef Guillaume Faury. Marlene Awaad / Bloomberg

Nun rappeln sich die Europäer wieder auf. Davon zeugt der Jahresabschluss 2022, den Faury am Donnerstag präsentierte. Der Umsatz steigt um 13 Prozent auf 58,8 Milliarden Euro, der Reingewinn auf rekordhohe 4,25 Milliarden. Das trieb den Aktienkurs des Konzerns hoch. Airbus lieferte im letzten Jahr 661 Flugzeuge aus. Das Plansoll von 720 Roll-outs muss Faury aber von diesem auf das nächste Jahr verschieben. Der Airbus-Chef räumte ein, dass der Konzern auch 2023 noch unter «Störungen» leiden werde. Es mangelt an Fachkräften und vor allem an Materialien – neuerdings auch Stahl. Faury konnte nicht verhehlen, dass die Auslieferungen im Januar sogar auf 20 Flugzeuge absackten. «Das darf nicht mehr vorkommen!», soll der sonst so gelassene Franzose seinen Direktoren wütend eingebläut haben, wie Insider erzählen.

Kunden müssen sich teilweise fünf Jahre gedulden

Immerhin sind die Lieferengpässe nicht mehr existenzbedrohend. Faury kann die Kadenz des Erfolgsmodells A320 Neo erst 2024 auf 65 und 2026 auf 75 pro Monat erhöhen. Das heisst ein Jahr später als geplant.

Es geht aufwärts - wenn auch mit einem Jahr Verspätung: Das Erfolgsmodell aus dem Hause Airbus, der A320 Neo. NurPhoto / Getty

Fast vier dieser Bestsellermaschinen sollen dann täglich die Hangars in Hamburg und Toulouse verlassen. Und vor allem bleiben die Airbus-Auftragsbücher mit mehr als 7000 Bestellungen prall gefüllt. Viele Kunden warten bis zu fünf Jahre auf die bestellten Flugzeuge. Faury muss zu verhindern suchen, dass die Airlines und Leasingfirmen zu Boeing abwandern. Nach den Pannen ihres Krisenmodells 737 Max machen die Amerikaner langsam wieder Boden gut. 2022 lieferte Boeing 480 Maschinen aus, dreimal mehr als in seinem Katastrophenjahr 2020.

In Zukunft wird es für beide Flugzeugriesen genug Arbeit geben. Wie der Weltairlineverband IATA vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, erreicht der Flugverkehr wieder 68,5 Prozent des Vorkrisenvolumens. Ohne den chinesischen Rückstand sähe die Lage noch besser aus: In Amerika und Europa werden fast wieder gleich viele Passagierkilometer geflogen wie 2019. Ein deutlicher Rückstand besteht noch auf Langstreckenflügen: Sie haben erst wieder 62,2 Prozent des Umfangs von 2029 erreicht.

2025 soll der Coronaknick definitiv überwunden sein

Faury schätzt, dass der Vorkrisenstand bis im Jahr 2025 wieder erreicht sein sollte. Auch danach wird es noch aufwärts gehen: Laut dem jüngsten globalen Marktausblick von Airbus wird der Himmel 2041 nicht voller Glocken, sondern voller Flugzeuge hängen: 34’490, um genau zu sein. Heute sind es noch knapp 20’000. Binnen weniger als 20 Jahren soll sich die Zahl grosser Zivilflugzeuge also nahezu verdoppeln.

Die Region Asien-Pazifik wird der treibende Markt sein, noch vor Europa und den USA. Einen Vorgeschmack auf die gewaltigen Zuwachsraten gab Anfang Woche Air India, als sie bei Airbus und Boeing auf einen Schlag 470 Maschinen orderte. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer deutete an, diese «historische» Rekordbestellung sei wohl nicht die letzte aus Indien, das bald einmal das bevölkerungsreichste Land der Welt darstellen wird. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich Air India auch noch 370 Kaufoptionen gesichert hat.

Dann bleibt noch das CO 2 -Problem

Das Problem ist der CO 2 -Ausstoss des zivilen Luftverkehrs. Faury relativiert, er betrage «nur» 2,5 Prozent der weltweiten Klima-Emissionen. Bis 2035 verspricht er die serienmässige Produktion eines wasserstoffbetriebenen, also dekarbonisierten Mittelstrecken-Carriers. Bedingung ist, dass die Energieindustrie dannzumal auch genug grünen Wasserstoff anbieten kann.

Für die besonders schadstoffreichen Langstreckenflugzeuge hat Airbus keine probate Lösung. Nachhaltiger Treibstoff (SAF), effizientere Triebwerke, Kompositstoffe und die Aerodynamik sollen immerhin eine CO 2 -Reduktion von rund 25 Prozent gegenüber heute ermöglichen. Faury versprach einen massiven Forschungseinsatz. So intensiv er auch ausfallen wird: Unter dem Strich dürfte der zivile Luftverkehr in 20 Jahren nicht weniger, sondern mehr CO 2 ausstossen, falls sich die Zahl der herumfliegenden Flugzeuge wirklich verdoppeln sollte.

Das Russland-Problem von Airbus Airbus ist laut Konzernchef Guillaume Faury «besorgt» über die Wartung von Airbus-Flugzeugen in Russland. Wegen der westlichen Sanktionen hätten die russischen Airlines Mühe, an Ersatzteile zu kommen, sagte er an der Airbus-Pressekonferenz in Toulouse. Der europäische Konzern habe seit Kriegsbeginn in der Ukraine aber keinen Kontakt mehr zu Instanzen in Russland und deshalb keine gesicherten Informationen. Faury betonte, sein Unternehmen stehe voll und ganz zu den Sanktionen, die unter anderem die russische Luftverkehrsindustrie treffen. (brä.)