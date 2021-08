Finanzen Mehr Gewinn für die Luzerner Kantonalbank Ein wesentlicher Teil der Covid-19-Kredite wurde bereits zurückbezahlt oder liegt unverändert auf LUKB-Konten. Maurizio Minetti 27.08.2021, 06.49 Uhr

Der Sitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

111 Millionen Franken beträgt der Konzerngewinn der Luzerner Kantonalbank (LUKB) im ersten Halbjahr. Er ist damit um 7,2 Prozent höher im Vergleich zur gleichen Zeitperiode des Vorjahres. Im Kerngeschäft mit den Zinsen resultierte ein Wachstum um 4,4 Prozent auf 186,9 Millionen Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. Beim Kommissionserfolg resultierte ein Plus um rund 12 Prozent auf 57,7 Millionen.

Im Handelserfolg, der um 14 Prozent auf 27,7 Millionen Franken kletterte, zeigte sich, dass der Handel mit Strukturierten Produkten erfolgreich ist. Gemäss der Bank hat das ausstehende Geschäftsvolumen mit Strukturierten Produkten im Juni dieses Jahres und damit früher als im Businessplan vorgesehen die Milliardengrenze überstiegen.

Zugelegt hat die Bank auch bei den Kundenausleihungen, und zwar um 4,6 Prozent auf 36,5 Milliarden Franken. Davon waren 31,8 Milliarden Hypotheken. Im Hypothekargeschäft legte die LUKB um 2,9 Prozent zu. Die Covid-19-Darlehen sind mit 198,2 Millionen Franken bilanziert.

LUKB-CEO Daniel Salzmann. Bild: Patrick Hürlimann

«Wir konnten unsere starke Marktposition – wie bereits in den Vorperioden – ausbauen und unsere Erträge breiter abstützen», lässt sich CEO Daniel Salzmann in einer Mitteilung zitieren. Zufrieden zeigte sich Salzmann mit der Cost-Income-Ratio, welche die Kosteneffizienz der Bank reflektiert. Die LUKB hat das strategische Ziel mit maximal 50 Prozent definiert. «Wir belegen unsere Kostendisziplin im ersten Halbjahr 2021 mit einer Cost-Income-Ratio von 43,8 Prozent und gehören mit diesem Resultat zu den effizientesten Schweizer Universalbanken», so Salzmann.

Finanzchef Marcel Hurschler. Bild: Christoph Arnet



Gemäss Finanzchef Marcel Hurschler stellt die Bank bisher «wenig Corona-bedingte Kreditausfälle» fest. Im Gegenteil: «Ein wesentlicher Teil der Covid-19-Kredite wurde bereits zurückbezahlt oder liegt unverändert auf LUKB-Konten. Bis Ende Jahr 2021 rechnen wir – analog zum Vorjahr – mit einer Nettobildung von Wertberichtigungen von knapp 20 Millionen Franken», so Hurschler.

CEO Salzmann geht davon aus, dass die Pandemie die Konjunktur und die Finanzmärkte global noch länger beeinflussen wird. Gleichzeitig stellt er fest, dass sich die Schweizer Konjunktur in diesem Umfeld sehr robust zeigt. Die LUKB-Analysten rechnen bis Ende Jahr 2021 mit einem BIP-Wachstum von 3,6 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert die LUKB einen Konzerngewinn von rund 220 Millionen Franken (Vorjahr: 210,9 Millionen). «Dies wie immer unter dem Vorbehalt, dass sich der Markt gemäss den aktuell positiven Prognosen weiterentwickelt, und die Wirtschaft nicht von unvorhersehbaren und schwerwiegenden Ereignissen tangiert wird», so Salzmann.