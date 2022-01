Banken «Eine Frau wäre perfekt»: LUKB schreibt Digitalisierungs-Topjob aus Die Informatik erhält mehr Gewicht in der Geschäftsleitung der grössten Zentralschweizer Kantonalbank. Der CEO hofft, eine Frau für den neuen Topjob zu gewinnen. Maurizio Minetti 18.01.2022, 14.02 Uhr

In der Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank (LUKB) entsteht ein neuer Digitalisierungs-Führungsjob. Die Bank will per Anfang 2023 eine Person anstellen, die als Leiterin oder Leiter des neuen Departements Marktservices und Informatik fungiert.

In einer Mitteilung lässt sich LUKB-Chef Daniel Salzmann wie folgt zitieren: «Die Erfahrungen aus dem ersten Jahr unserer Fünfjahresstrategie ‹LUKB25› zeigen, dass wir uns insbesondere beim Thema IT und Digitalisierung noch optimaler aufstellen wollen.» Aus diesem Grund wechsle der Bereich Informatik, der aktuell Finanzchef Marcel Hurschler unterstellt ist, per 1. Januar 2023 in das Departement Marktservices. Gleichzeitig werde der Bereich Asset-Management vom Departement Marktservices in die Zuständigkeit von Marcel Hurschler verschoben.

Der LUKB-Sitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann

Ausserdem soll der bisher im Departement Marktservices angesiedelte Bereich Spezialberatungen (Finanzplanung, Vorsorge-, Steuer- und Erbrechtsberatung) neu dem Vertrieb, sprich dem Departement Private Banking & Firmenkunden zugewiesen werden.

Im Departement Marktservices sind bereits heute die Bereiche Multikanal-Management und Digitalisierung sowie Produkt- und Prozessmanagement angesiedelt. «Mit der Integration des Bereichs Informatik konzentrieren wir neu alle IT- und Digitalisierungsthemen in einem einzigen Führungsbereich», so Salzmann. Zum neuen Departement gehören also unter anderem Themen wie E-Banking, Apps, Zahlungsverkehrsabwicklung oder IT-Architektur.

Die neue Geschäftsleitungsfunktion an der Spitze des erweiterten Departements Marktservices wird gemäss Salzmann in Kürze ausgeschrieben. «Wir suchen gezielt eine Persönlichkeit mit einem ausgeprägten technischen beziehungsweise IT-Hintergrund, kombiniert mit bankfachlichem Know-how. Perfekt wäre es, wenn wir diese Stelle mit einer Frau besetzen könnten», lässt sich Salzmann zitieren. Wie ein Sprecher sagt, werden im neuen Departement Marktservices und Informatik ab 1. Januar 2023 rund 250 Vollzeitstellen angesiedelt sein.

Leo Grüter geht in Pension

Leo Grüter.

Im Rahmen der Organisationsänderung kommt es zu Änderungen im Führungsteam. Leo Grüter, seit 2010 Geschäftsleitungsmitglied, werde im Sinne einer vorausschauenden Nachfolgeregelung per Ende Jahr 2022 aus der Geschäftsleitung austreten und in Pension gehen, teilte die Bank weiter mit.

Beat Hodel.

Nachfolger als Leiter Firmenkunden & Private Banking wird Beat Hodel, der seit 2009 Geschäftsleitungsmitglied der LUKB ist und seit 2016 das Departement Marktservices führt. Für Hodel ist es eine Rückkehr in eine Vertriebsfunktion. Von 2009 bis 2015 war er bereits verantwortlich für das Firmenkundengeschäft der LUKB.