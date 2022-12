Oerlikon übernimmt Reissverschluss-Firma Riri

Luxusmetallwaren Industriekonzern Oerlikon übernimmt Reissverschlussfirma Riri – was steckt dahinter? Der Industriekonzern Oerlikon will seine Präsenz im Luxusmodemarkt ausbauen. Riri mit Sitz im Tessin soll die Türen zu den italienischen Modehäusern öffnen. Ann-Kathrin Amstutz und Samuel Thomi Jetzt kommentieren 16.12.2022, 15.11 Uhr

Die Reissverschlussfirma Riri wurde in den Zwanzigerjahren von einem St.Galler gegründet. Bild: Valeria Tobia

Der weltweit tätige Schweizer Industriekonzern Oerlikon übernimmt den Reissverschlussproduzenten Riri. Die Nachricht überrascht, wird Oerlikon doch eher mit Motoren und Triebwerken in Verbindung gebracht als mit Kleidungsstücken. Doch nun will sich die Industriegruppe stärker im Luxusmodemarkt mitmischen, wie sie am Freitag mitteilt. Man wolle die Angebotspalette weiter diversifizieren und im Luxussegment eine «Führungsposition aufbauen».

Bereits im vergangenen Jahr hatte Oerlikon das französische Familienunternehmen Coeurdor übernommen, um in der Luxusmodebranche Fuss zu fassen. Coeurdor ist Anbieter von Komponenten für die schnell wachsende Luxusgüterbranche – und dabei auf die nachhaltige Beschichtung von Metallaccessoires spezialisiert.

Nach Frankreich wolle Oerlikon nun auch im italienischen Luxusmodemarkt expandieren, erklärt Sprecherin Sara Vermeulen-Anastasi auf Anfrage. Riri sei der «ideale nächste Schritt». Nebst Reissverschlüssen stellt Riri auch Druckknöpfe, Nieten und weitere Verschlussteile her – für Luxusmodemarken in aller Welt. Die Firma hat mehrere Niederlassungen in Italien.

Wachstum und Imagepflege

Vom Zukauf verspricht sich Oerlikon gute Wachstumschancen. Der Weltmarkt für Luxusmetallwaren verzeichne jährlich mittlere bis hohe einstellige Wachstumsraten, hält Oerlikon-Präsident und -Chef Michael Süss in der Mitteilung fest: Mit der Übernahme könne man mehr Dienstleistungen anbieten, die sich gegenseitig ergänzen, und Oerlikons «Präsenz auf dem Weltmarkt für Luxusmetallwaren weiter stärken».

Seit den Dreissigerjahren hat die Reissverschlussherstellerin Riri ihren Sitz in Mendrisio. Archivbild: Gaetan Bally / Keystone

Riri mit Hauptsitz in Mendrisio beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter weltweit. Die Firma hat mehrere Niederlassungen in Italien. «Im Moment warten wir auf die behördlichen Genehmigungen für den Abschluss», erklärt die Oerlikon-Sprecherin gegenüber der «Schweiz am Wochenende». Riri habe einen hohen Markenwert und wertvolles Know-how. Nach dem Abschluss seien «keine personellen Veränderungen» vorgesehen.

Die Riri-Übernahme soll im ersten Quartal des neuen Jahres vollzogen werden – falls die Wettbewerbsbehörden dem Kauf zustimmen. Zum Kaufpreis macht Oerlikon keine Angaben. Für das laufende Jahr erwartet Riri einen Umsatz von 165 Millionen Franken.

Der Oerlikon-Konzern beschäftigt weltweit über 12’000 Mitarbeitende und erzielte 2021 einen Umsatz von gut 2,6 Milliarden Franken. Besonders seit Kriegsausbruch in der Ukraine litten Image und Aktienkurs von Oerlikon beträchtlich, da der russische Oligarch Viktor Vekselberg über Holdinggesellschaften am Unternehmen beteiligt ist. Wie Sulzer, Swiss Steel, Medmix und Züblin Immobilien wurde Oerlikon auch wegen seiner Verbindungen zu Vekselberg an der Börse abgestraft. Seit Anfang Jahr haben die Aktien einen Drittel ihres Wertes eingebüsst.

Am Anfang stand ein St.Galler

Riri ist ein Schweizer Traditionsunternehmen. Es wurde 1924 vom St.Galler Erfinder Martin Othmar Winterhalter gegründet, der als Erster Reissverschlüsse in Serie produzierte. Seine Firma benannte er nach dem Verschlusssystem aus Rippen und Rillen – kurz Riri. Die erste Fabrik eröffnete Winterhalter in Deutschland. 1936 liess er im Südtessin direkt neben dem Bahnhof von Mendrisio einen grossen Industriekomplex bauen, der seither der Firmensitz von Riri ist.

Riri ist eine Schweizer Traditionsfirma. Das Bild der Arbeiterinnen stammt aus dem Jahr 1962. Bild: Keystone

Eng verbunden mit der Reissverschlussherstellerin Riri ist das St.Galler Verkaufsgeschäft Riri Mayer. Es vertreibt Riri-Reissverschlüsse weltweit, konfektioniert Kleinserien und repariert defekte Reissverschlüsse. Geführt wird das Geschäft in dritter Generation von der St.Galler Familie Mayer.

