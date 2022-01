Geldanlage: Die neusten Börsentipps von François Bloch

Geldanlage Weshalb Meditieren sich bei Luxus auszahlt – und weitere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso es sich lohnt trotz stürmischer Börsenzeiten, Ruhe zu bewahren – und wieso er beim Abschluss einer Hypothek im Gegenteil auf mehr Tempo drängt. François Bloch Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Marco Ratschiller

Zum regelrechten Gipfelstürmer an der Schweizer Börse mutiert das CO 2 -Zertifikat (Valor: 59660934) von Leonteq: +91,59% seit der Lancierung am 23. April 2021. Bei aller Euphorie ob dieses Glanzresultates in struben Börsenzeiten muss man sich der erhöhten Preisschwankungsrisiken eines derartigen Investments bewusst sein. (Nachladen mit angezogener Handbremse)

Keine Sorgen müssen Sie sich nach der Präsentation des Jahresabschlusses 2021 beim französischen Luxusgüterhersteller LVMH (MC FP) machen: Es waren Finanzkennzahlen der absoluten Superlative. Der Betriebsgewinn 2021 ist um 50% höher als in der Vergleichsperiode vor der Covid-Pandemie. Ich gebe es auch klar zu, dass meine Leserschaft Anfang Januar 2022 in Panik verfiel, als die Aktien innert Tagen um satte 10% an Wert verloren haben. Die Rendite inklusive Dividendenausschüttung beträgt satte 299.8% über die letzten fünf Jahre, während der französische Leitindex in der gleichen Periode nur einen Zuwachs von 73.2% verbuchen konnte. (Geduld zahlt sich aus!)

Gross war die temporäre Sorge, als meine Leserschaft aus einem strukturierten Produkt Aktienanteile des Zuger Rohstoffgiganten Glencore (GLEN LN) überwiesen erhielt. Der damalige Verdruss hat sich in der Zwischenzeit zu einem regelrechten Jackpot für Sie entwickelt. Ihre Anlagerendite betrug nämlich über die letzten zwölf Monate satte 68,1%, während die Londoner Börse nur einen Zuwachs von 14,7% in der gleichen Periode erzielte. Trotz dieser sensationell anmutenden Erfolgssaga beträgt der fundamentale Bewertungsabschlag satte 39,5% laut meinen Modellen. Hier sieht man, wie aus einem Verlierer innert zwölf Monaten ein Börsenchampion wird. (Sitzleder zahlt sich aus)

Trotz eines neuen Rekordvolumens (mehr als 11 Millionen Franken) beim strukturierten Produkt der BCV von letzter Woche mit den Giganten ­Nestlé, Novartis und Roche konnte die Nachfrage bei gewissen Banken nur zu 50% gedeckt werden. Ich habe mich nun entschieden, eine identische Kombination mit noch besseren Konditionen im Konkurrenzvergleich zu –initiieren. Dabei konnte ein sagenhafter Zinsaufschlag von 112% (Vorwoche: +100%) gegenüber einem Mitbewerber erzielt werden. Sofern Sie vor 8.30 Uhr am Montagmorgen Ihre Zeichnung bei Ihrer Bank platzieren, gibt es keinen Ausgabeaufschlag auf den Originalpreis von 100%! (Abnormale Konditionen)

Am Dienstag dieser Woche verschickte die CS ihre neueste Hypoprognose, welche durch ihre analytische Klarheit regelrecht begeistert. Herausgepickt habe ich dabei die Mutmassung über zwölf Monate für eine ­Fix-Hypothek mit Laufzeit von 10 Jahren: Zinssatz von 1,80%. Jetzt verstehen Sie wohl, warum ich publizistisch derart gedrängt habe, Ihre Hypothek rasch unter Dach und Fach zu bringen. (Prägnante CS)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch

Ich bin Abonnent dieser Zeitung, die Anlagetipps in der «Schweiz am Wochenende» sind für mich immer ein Highlight. Unser Anliegen: Wir haben ein Postfinance-Konto für die EFT/POS-Einzahlungen unseres Hofladens. Die Postfinance hat nun auf den 1. Mai 2022 Negativzinsen angekündigt. Postfinance sagt mir, wir müssten das Geld anlegen oder vom Konto nehmen. Festgeld und Obligationen können nicht gezeichnet werden. In Fonds kann investiert werden. Frage: Gibt es eine sichere Anlageoption für unser Geld? Wir möchten in rund zwei Jahren in unseren Betriebsausbau investieren. Da möchten wir das Geld einsetzten und nicht für Negativzinsen.

Offen gesagt, gibt es momentan kein Investment, welches Ihnen unter allen Marktszenarien, ein Verlustrisiko ausschliesst. Unter Vorbehalt einer gewissen Risikoneigung empfehle ich Ihnen den Kauf von Swiss-Life-Papieren und darauf einen Into-the-Money-Call auf neun Monate. Falls die Papiere der Swiss Life um 15% oder mehr an Wert verlieren, sind Sie auch mit den entsprechenden Vorsichtsmassnahmen im Verlust.

Der Kauf von Obligationen mit gutem Rating hinterlässt trotz Zinszahlung einen Verlust, da Sie aktuell ein Aufgeld für derartige Papiere bezahlen müssen. Letztlich ist es eine Güterabwägung, und Sie müssen sich die Frage stellen, welche Risiken Sie eingehen möchten. Eine Anlage in einer Fremdwährung mit massiv höheren Zinsen ergibt auch keinen Sinn, da wir nicht im Voraus wissen können, wie sich der Schweizer Franken auf zwei Jahre entwickeln wird. Die Fondslösung ist auch nicht opportun für Sie, obwohl die Risiken im Gegensatz zu einer Einzelanlage diversifiziert werden.

Es tut mir leid, dass ich keine Lösung für Sie parat habe, die Ihnen 100 Prozent Sicherheit garantiert.

Anlage-Tipp: Reduziertes Risiko

Nochmals besser als letzte Woche von einer Risiko-Rendite-Perspektive aus betrachtet ist das neueste BCV-Produkt ­(Valor: 116 358 505) mit einem Zins von 10,60%. Die Barriere wurde bewusst auf extrem tiefe 69,88% festgezurrt, bei einer maximalen Laufzeit von nur 1½ Jahren. Mit Nestlé, Novartis und Roche finden Sie die drei absoluten Topwerte aus dem Swiss Market Index (SMI) vor. Trefferquote: 100% über fünf Jahre (Quelle: Privat-AM, Zürich/Monte Carlo).

Bewertung: 10/10 (Zauberkonditionen)

Anlage-Tipp: Leicht erhöhtes Risiko

Hervorstechend sind die Konditionen beim zweiten BCV-Produkt (Valor: 116 361 822) mit einem Zins von 13,66% in Franken. Ins Rennen geschickt werden AXA, Allianz und die Zurich. Die maximale Laufzeit wurde auf ein Jahr begrenzt. Die Barriere liegt bei 59,88%. Im Konkurrenzvergleich erhalten Sie einen um 75% hö­heren Zinssatz. Trefferquote: 95,25% auf 5 Jahre. Sämtliche Titel haben ein Kursziel, das auf 12 Monate höher liegt als die aktuelle Bewertung.

Bewertung: 10/10 (Absolutes Top-Angebot)

