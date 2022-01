Cyber-Angriff auf Luzerner CPH-Gruppe

CPH-Gruppe Cyber-Angriff auf Luzerner Papierhersteller Die Produktion in den Bereichen Papier und Verpackung in Luzern und Deutschland wurden heute Freitag vorsorglich gestoppt. Der Bereich Chemie kann weiter produzieren. Das Unternehmen bereitet eine Anzeige vor. Aktualisiert 07.01.2022, 16.46 Uhr

Papierlager auf dem Areal der CPH in Perlen. Bild: Patrick Hürlimann (Perlen, 25. Februar 2020)

Die CPH-Gruppe ist Opfer einer Cyberattacke geworden. In der Nacht auf den 7. Januar 2022 hätten die Überwachungssysteme der CPH-Gruppe am Standort Perlen einen externen Angriff festgestellt, heisst es in einer Mitteilung des Luzerner Industriekonzerns, der in den Bereichen Verpackung, Chemie und Papierproduktion tätig ist.