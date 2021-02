Luzern Der Swiss-Steel-Sanierer geht Josef Schultheis zieht sich per Ende Februar wie ursprünglich vorgesehen aus der Konzernleitung zurück. 19.02.2021, 09.17 Uhr

Sitz des Stahlwerks der Swiss Steel Group in Emmenbrücke.



Bild: Eveline Beerkircher (7. Januar 2021)

Seine Aufgabe war es, beim angeschlagenen Luzerner Stahlkocher Swiss Steel Group «jeden Stein umzudrehen». Diese Aufgabe scheint nun erledigt, darum verlässt der Chief Restructuring Officer (CRO) Josef Schultheis das Unternehmen nun per Ende Februar wieder, wie es in einer Mitteilung heisst. Angesichts des bis spätestens 22. März 2021 erwarteten Vollzugs der geplanten Kapitalerhöhung ziehe sich Josef Schultheis per 28. Februar 2021 wie ursprünglich vorgesehen aus der Konzernleitung zurück, teilt der Konzern mit.