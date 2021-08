Elektroautos: Pilotprojekt für Service-Firma

Luzern Ein Pilotversuch mit Elektroautos könnte für serviceorientierte KMU aufschlussreich sein Der Storenhersteller Griesser setzt in Luzern auf Elektroautos. Dabei stellen sich diverse Herausforderungen. Für andere Unternehmen könnte das Projekt lehrreich sein. Thomas Griesser Kym und Maurizio Minetti 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die neue Firmenflotte von Griesser in Luzern soll ökologische und ökonomische Vorteile bringen. Bild: PD

Kann ein Unternehmen seine Service-Fahrzeuge problemlos auf Elektroautos umstellen? Diese Frage stellen sich viele serviceorientierte KMU in der Region. Nun führt der Ostschweizer Storenhersteller Griesser ein Projekt durch, das genau diese Frage klären soll und als Referenz gelten könnte. Bis spätestens 2030 soll die ganze Griesser-Firmenflotte in der Schweiz aus 400 Fahrzeugen mit Elektroantrieb bestehen.

In einem ersten Schritt hat Griesser vor kurzem einen Pilotversuch in der Region Luzern gestartet. Dort sind sämtliche Servicebusse durch Elektrofahrzeuge ersetzt worden. Das spart pro Jahr laut eigenen Angaben 45000 Liter Diesel und 120 Tonnen CO2. Der Strom für die E-Autos werde aus erneuerbaren Energiequellen bezogen.

Acht dezentrale Ladepunkte

«Unsere Mitarbeitenden sind um den ganzen Vierwaldstättersee tätig und legen lange, aber auch kurze Strecken zurück», sagt eine Sprecherin. In der Zentralschweiz könne man testen, «wie wir schwere Beladung und die eher tiefe Reichweite der Elektrofahrzeuge auf einen Nenner bringen können.» E-Mobilität lasse sich so in der Innenstadt aber auch bei Serviceeinsätzen in Berggebieten, wie etwa in Andermatt, testen.

Luzern sei besonders herausfordernd, wenn es um E-Mobilität gehe, sagt die Sprecherin, und erwähnt das städtische Verkehrsaufkommen, die Anforderung von längeren Strecken in den Bergen in Kombination mit dem Ladegewicht. Der Pilotversuch in Luzern sei quasi ein Prüfstein für E-Mobilität und das darauf angepasste Logistikkonzept: «Wir sind überzeugt, wenn unser E Mobilitätskonzept in Luzern funktioniert, dann wird es auch in allen anderen Regionen funktionieren. Neben der technischen Seite haben wir die Offenheit des Teams in Luzern sehr geschätzt. Wir haben die heutige Lösung gemeinsam entwickelt, kritisch diskutiert und haben nun wohl einen sehr praxistauglichen Ansatz.»

Das Ganze rechnet sich laut Griesser-Chef Urs Neuhauser nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Zum einen seien die E-Autos in Betrieb und Unterhalt günstiger als die Dieselfahrzeuge, zum anderen hat Griesser in der Zentralschweiz acht dezentrale Ladepunkte eingerichtet, an denen die Monteure und Serviceleute in der Früh neben dem aufgeladenen Fahrzeug auch das Material fassen können. Damit sind sie nun näher an den Kunden und können mehr Einsätze leisten und mehr Aufträge abarbeiten als zuvor.

Die Rückmeldungen des Personals auf das neue System und die neuen E-Autos seien bisher «sehr positiv», sagt Neuhauser. Mit dem Projekt in der Zentralschweiz hat Griesser nun inklusive ein paar schon bisher genutzten E-Autos 40 Fahrzeuge oder 10 Prozent der Flotte auf Elektromobilität umgestellt.

Team soll vergrössert werden

Griesser ist seit mehr als 100 Jahren in der Region Zentralschweiz verwurzelt. Der Storenservice des Unternehmens wurde in den Neunzigerjahren in Luzern erfunden und eingeführt. Das Konzept wurde einige Zeit später auf die ganze Schweiz übertragen. In der Region erzählt man sich, dass die Innerschweizer Griesser-Storenmonteure damals bekannt wurden, da sie für die Kunden öfter auch Sonderwünsche erledigten und zum Beispiel auf dem gleichen Weg Milch kaufen gingen.

Die Zentralschweiz trägt zu knapp 10 Prozent des Schweizer Umsatzes im Direktverkauf von Griesser bei. Entsprechend handelt es sich um einen wichtigen Markt; hier beschäftigt das Unternehmen ein Team von 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. «In Zukunft möchten wir das Team gerne erweitern», sagt die Sprecherin.