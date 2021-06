Radio Energy kommt nach Luzern

Luzern «Orientieren uns an 28-jähriger Frau»: Wie Radio Energy die Zentralschweiz aufmischen will – und was das für Platzhirsch Pilatus heisst Radio Energy sendet bald auch aus Luzern. Beim Programm setzen die Verantwortlichen auf Bewährtes. Reicht das, um den Platzhirschen gefährlich zu werden? Gregory Remez 10.06.2021, 05.00 Uhr

Im August geht die Energy-Gruppe auch in der Zentralschweiz auf Sendung. Gaëtan Bally/Keystone

In der gedrängten Zentralschweizer Radiolandschaft wird es bald noch ein bisschen enger. Wie jüngst bekannt wurde, will Radio Energy ab August auch in Luzern mitmischen und so heimischen Akteuren wie Radio Pilatus, Radio Central und Radio Sunshine, aber auch kleineren Privatsendern wie Radio 3fach oder Radio Lozärn Konkurrenz machen.

Mit der Lancierung des neuen Radiosenders soll das Netzwerk der hierzulande zum Zürcher Verlag Ringier gehörenden Energy-Gruppe weiter wachsen. «Wir sahen in der Zentralschweiz schon immer einen spannenden Markt und ein sehr wichtiges Wirtschaftsgebiet, in dem es mit Energy Luzern einen starken Brand und einen weiteren Radiosender verträgt», sagt Roger Spillmann, Programmchef von Energy Zürich und Mitglied der Energy-Gruppenleitung.

Studio an zentraler Lage in der Stadt Luzern

Nach Zürich, Basel und Bern ist Luzern bereits der vierte Standort in der Deutschschweiz, an dem die Energy-Gruppe einen eigenen Sender betreiben wird. Beim Konzept bleiben sich die Zürcher auch am neuen Ort treu. Spillmann:

«Unsere Zielgruppe in der Zentralschweiz sieht gleich aus wie bei unseren anderen Radiostationen. Wir sprechen sicherlich eine etwas jüngere Zielgruppe als unsere Mitbewerber an.»

Orientieren will man sich an «einer etwa 28-jährigen Frau aus der Agglomeration, die in der Stadt Luzern arbeitet».

Auch beim Programm bleibt alles beim Alten. Die Hörerinnen und Hörer erhalten «unterhaltende, relevante und tagesaktuelle Geschichten», die die Stadt bewegen und «hoffentlich für Gesprächsstoff sorgen». Wo genau diese Geschichten künftig entstehen, will Energy noch nicht verraten. Man habe sich aber für einen lokalen Standort an zentraler Lage in der Stadt Luzern entschieden, heisst es. Ebenfalls nichts bekannt ist derzeit über das künftige Moderatorinnen- und Moderatorenteam – auch nicht, ob das Noch-Pilatus-Aushängeschild Maik Wisler, dessen Abgang letzte Woche bekannt wurde, bald bei der Konkurrenz zu hören sein wird.

Roger Spillmann, Mitglied der Energy-Gruppenleitung Bild: PD

Thematisch will der neue Sender den Fokus voll auf die Zentralschweiz und insbesondere die Region Luzern legen. Zu gegebener Zeit werde man sicherlich auch Energy-Events nach Luzern holen, sagt Spillmann. Diese Ausrichtung ermögliche es der Gruppe, die eigene Marke national weiter zu stärken sowie neue Anteile auf dem Hörer- als auch auf dem Werbemarkt zu gewinnen.

Radiosender leiden stark unter der Coronakrise

Für die ansässigen Sender dürfte das einer Kampfansage gleichkommen. Denn gerade auf dem Werbemarkt musste die Branche in der Coronazeit zum Teil massive Rückgänge hinnehmen. Privatsendern brachen die Einnahmen weg, weil Werbeaufträge besonders in den regionalen und lokalen Gebieten kurzfristig storniert wurden. Viele sahen sich in der Folge in ihrer Existenz bedroht, weshalb der Verband Schweizer Privatradios (VSP) beim Bund bereits im letzten Frühjahr Soforthilfen in Millionenhöhe forderte.

Hinzu kommt, dass die Radiolandschaft in der Zentralschweiz im Vergleich zu anderen Regionen als gesättigt gilt. Gleich drei private, kommerziell betriebene Radiostationen finden sich hier auf relativ engem Raum. Platzhirsch ist Radio Pilatus, das wie diese Zeitung zum Verlag CH Media gehört und hinter dem Zürcher Radio 24 das zweitstärkste Privatradio der Deutschschweiz bildet. Aus Rotkreuz senden zudem Radio Central und Radio Sunshine.

Hinzu kommen kleinere Akteure wie das in Luzern ansässige Radio 3fach oder das Zuger Radio James FM, das auf DAB+ und online sendet. Immer wieder gesellen sich ausserdem Nischensender dazu. Das jüngste Beispiel: das vor zwei Jahren gegründete Radio Lozärn, das mit seinem Musikprogramm die Regionen Luzern, Nidwalden und Zug bespielt.

Entsprechend zähneknirschend nimmt man den anstehenden Markteintritt von Energy zum Teil bei den ansässigen Radios zur Kenntnis. Die NMZ Neue Medien Zentralschweiz AG etwa, zu der unter anderem Radio Central und Sunshine Radio gehört, gab sich gestern auf Anfrage betont zurückhaltend. Man werde sich erst dazu äussern, wenn mehr über das Programm bekannt sei, also wie und von wem dieses gemacht werde, sagte Geschäftsführer Roman Spirig.

Neuer Akteur im Buhlen um Werbegelder

Dass die Expansion von Radio Energy in die Region Luzern von vielen nicht goutiert wird, glaubt auch Andreas Kleeb. Der Zuger Unternehmer und FDP-Politiker hielt mit seiner Beelk-Gruppe einst selbst eine Mehrheitsbeteiligung an Radio Sunshine, bevor er sie 2012 an Radio Central weiterverkaufte. Für ihn ist der Schritt von Energy die logische Folge der bisherigen Strategie des Senders. Schliesslich sei es auch nicht das erste Mal, dass die Zürcher versuchen, in der Zentralschweiz Fuss zu fassen. So sei die Energy-Gruppe im Jahr 2012 ebenfalls an Sunshine interessiert gewesen – vor allem wegen der damit zusammenhängenden Konzession.

Jedoch sei die Bedrohungslage durch einen Markteintritt im Zeitalter der DAB+-Technologie eine ganz andere als noch zu UKW-Zeiten, wo man auf eine Konzession angewiesen war, betont Kleeb. Gemäss seiner Einschätzung dürfte es der neue Akteur im bunten Feld der Zentralschweizer Radioszene schwierig haben. Aber klar komme mit Energy auch «ein weiterer potenter Akteur im Buhlen um wichtige Werbegelder hinzu». Der Kuchen müsse folglich unter mehr Teilnehmern aufgeteilt werden. In dieser Hinsicht nehme der Druck sicher zu.