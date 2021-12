Luzern «Leises Dahinsiechen»: Gastrobranche will neues Härtefallprogramm Die Restaurants leiden unter den neuen Coronabestimmungen; das Weihnachtsgeschäft ist weggebrochen. Gastro Luzern fordert Änderungen bei der Härtefallhilfe. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Leere Tische, leere Kassen: Die Restaurants leiden unter Corona. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Seit Montag gelten wieder neue Coronaregeln, die zuvor von grossen Teilen der Wirtschaft in der Vernehmlassung abgelehnt worden waren. So ist die Homeoffice-Pflicht zurück und in den Restaurants haben nur noch geimpfte und genesene Personen Zugang – ein negativer Test reicht nicht mehr.

Hört man sich branchenübergreifend unter Zentralschweizer Verbandsvertreterinnen und Firmenchefs um, ist eine gewisse Resignation spürbar. «Da müssen wir jetzt wohl oder übel durch», lautet vielerorts der Tenor. Kaum mehr Durchhalteparolen sind jedoch in der Gastrobranche zu vernehmen: Die grossen Weihnachtsfeiern sind storniert, die Stimmung ist an einem Tiefpunkt angelangt. In der Gastronomie sind die Auswirkungen der Pandemie seit Anfang 2020 anhaltend und spürbar.

Die neue 2G-Regel in Restaurants schliesse nun einen Drittel der Bevölkerung vom Restaurantbesuch aus und sei entsprechend verheerend, sagt Thomas Tellenbach, Leiter der Geschäftsstelle des Verbands Gastro Luzern: «Wenn 30 oder 40 Prozent des Umsatzes wegbrechen, sind die Grundkosten nicht mehr gedeckt, das heisst, Betriebe verlieren laufend Geld.»

Rund 50’000 Jobs sind verloren gegangen

Tellenbach legt Wert darauf, den Gastrosektor nicht als «Jammer-Branche» zu bezeichnen. «Seit März 2020 tragen wir jede Massnahme mit», betont er. Doch jetzt stehe man wieder am gleichen Ort wie vor einem Jahr. Andere Vertreter von Zentralschweizer Gastroverbänden sind gleicher Meinung wie er. So schrieb Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug, vor einer Woche in einem Beitrag auf der eigenen Website: «Die Situation für unsere Branche ist leider besorgniserregend! Nur wenige Betriebe können noch kostendeckend arbeiten. Das Weihnachtsgeschäft hat nur zu einem kleinen Teil stattgefunden – oder gar nicht!»

Schätzungsweise sind schweizweit seit Beginn der Pandemie rund 50'000 Jobs verloren gegangen. Tellenbach bezeichnet das Beizensterben als ein «leises Dahinsiechen». Es sei essenziell, dass der Staat den Betrieben wie vor einem Jahr erneut unter die Arme greife. Gastro Luzern hat deshalb vor wenigen Tagen dem zuständigen Luzerner Regierungsrat Reto Wyss einen Brief mit diversen Forderungen geschrieben. Drei davon stehen im Fokus:

Seit Anfang Dezember können keine Gesuche um Härtefallhilfe mehr eingereicht werden. Gastro Luzern fordert, das Härtefallprogramm im Kanton Luzern wieder zu reaktivieren, um den nachweislich vorhandenen Härtefällen, nicht nur in der Gastronomie, die Umsatzeinbussen rückwirkend seit der Einführung der Zertifikatspflicht zu entschädigen.

Im Kanton Luzern müssen Betriebe, die Gewinn machen, die Härtefallgelder zurückzahlen. Der Kanton soll diese Praxis ändern.

Die Gastrobranche benötigt Gelder zur Sicherung der Liquidität. Sie fordert darum eine erneute vereinfachte summarische Abrechnung für die Kurzarbeitsentschädigung.

Kanton informiert erst Mitte Januar

Die summarische Abrechnung für die Kurzarbeitsentschädigung ist Sache des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) auf Bundesebene. Die beiden anderen Punkte zum Härtefallprogramm liegen aber in der Kompetenz des Kantons Luzern. Unternehmen, die behördlich schliessen mussten, oder einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent gegenüber der Vorkrisenzeit verzeichneten, konnten in den letzten Monaten finanzielle Hilfe beziehen, ohne das Geld zurückzahlen zu müssen.

Doch unter Umständen muss das Geld im Kanton Luzern eben doch zurückbezahlt werden. Tatsächlich verlangt der Kanton Luzern den Hilfsbetrag zurück, wenn ein Betrieb nach dem Bezug von Härtefallgeldern Gewinn macht. Dies bestätigte Finanzdirektor Reto Wyss im Sommer gegenüber unserer Zeitung. Das sei fair gegenüber den Steuerzahlern.

Tellenbach ist anderer Meinung. Die aktuelle Regelung sei unfair. «Was ist, wenn ein Betrieb Reserven bildet oder Pensionskassenbeiträge bezahlt?» Oft sei es eine buchhalterische Frage, ob am Ende des Jahres ein Gewinn resultiere oder nicht. «In allen anderen Zentralschweizer Kantonen müssen Betriebe, die Gewinn machen, die Härtefallgelder nicht zurückzahlen. Das sollte in Luzern auch so sein.»

Beim Kanton Luzern heisst es auf Anfrage, man sei bezüglich der Härtefallhilfe in Abklärung und werde am 12. Januar dazu informieren. Tellenbach geht das zu lang: «Die Betriebe erstellen jetzt ihre Jahresabschlüsse und wissen nicht, wie sie finanziell dastehen.»

