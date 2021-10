Bei der Suva beginnt die Ära der Automatisierung

Luzern Bei der Suva arbeitet bald der Computer die einfacheren Schadensfälle ab Die Unfallversicherung Suva hat die neue Struktur für das digitalisierte Schadenmanagement intern kommuniziert. Ab 1. Januar 2022 werden Arbeitsabläufe sukzessive automatisiert. Bei der Betreuung der Kundschaft kommt es zu Änderungen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 25.10.2021, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf den Suva-Hauptsitz in Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (23. März 2021)

Bei der Suva ist eine grosse Reorganisation im Gang. Die Unfallversicherung mit Hauptsitz in Luzern baut ihr Schadenmanagement so um, dass künftig IT-Systeme die Abwicklung der Unfallfälle teilweise automatisieren können, wobei aber die persönliche Betreuung bestehen bleiben soll. Dieses umfangreiche Projekt führt langfristig zu einem Abbau von voraussichtlich 170 Vollzeitstellen bis Ende 2026, wie dieses Newsportal mehrfach berichtete. Gleichzeitig entstehen aber auch zahlreiche neue Jobprofile.

Dabei gibt es zwei Suva-Projekte: Eines heisst «Smart Care» und das andere «Structuro». Beim ersten geht es um den oben beschriebenen Umbau im Schadenmanagement. Mit «Structuro» sollen die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, indem die Zuständigkeiten beim Schadenmanagement angepasst werden. Hier ist kein Jobabbau vorgesehen. Ebenfalls unverändert bleiben die 18 Agenturstandorte.

Kein Jobabbau per Anfang 2022 – im Gegenteil

Nun steht die Suva vor einer wichtigen Etappe, denn das digitalisierte Schadenmanagement geht gesamtschweizerisch per 1. Januar 2022 live. Mit diesem Datum werden Arbeitsabläufe im Schadenmanagement sukzessive automatisiert. Die automatisierte Fallsteuerung für einfache Prozesse, welche in den letzten Monaten auf einigen Agenturen im Pilotbetrieb getestet wurde, wird live geschaltet. Die Suva betont dabei, dass komplexe Prozesse und Fragestellungen nach wie vor von Expertinnen und Experten persönlich betreut werden. In den folgenden Jahren sollen die Automatisierungen laufend ausgebaut werden, sagt Suva-Sprecherin Simone Isermann.

Kürzlich sei der Stellenbesetzungsprozess für die neue Struktur zur Digitalisierung des Schadenmanagements zu Ende gegangen. Mit wenigen Ausnahmen wissen nun sämtliche Mitarbeitenden auf allen Stufen, welche Arbeit sie an welchem Ort ab nächstem Jahr ausführen werden und wer die vorgesetzten Personen sind. Die Suva hatte den Angestellten im Frühling «Vertragsanpassungen unterbreitet», wie sich die Suva damals ausdrückte. Neue Verträge gibt es, wenn sich Funktion, Arbeitsinhalt, Arbeitsort oder Lohn verändern.

Obwohl langfristig Dutzende Jobs wegfallen, betont die Suva, dass per 1. Januar 2022 kein Personalabbau stattfindet. «Wir benötigen für den Go-live genügend Ressourcen und zählen dabei auf das Engagement der Mitarbeitenden», so die Sprecherin. Um diesen Go-live anzugehen, benötige die Suva sogar noch mehr Mitarbeitende als jetzt.

«Deshalb haben wir gewisse Stellen auch extern ausgeschrieben», so Isermann.

Die Suva sucht in der Deutsch- und Westschweiz Spezialistinnen und Spezialisten für diverse Funktionen. So stockt die Unfallversicherung im Bereich Heilkosten das Personal auf. Bei der auszubauenden Funktion «Kurzfristgeldleistungen» geht es vor allem um komplexe Taggeldberechnungen, beim «Inbound Management» um die Beantwortung von Kundenanfragen in den regionalen Kompetenzcentern Schaden. «Der Rekrutierungsprozess verläuft erfolgreich und wir sind überzeugt, dass wir bis Ende Jahr die noch vakanten Positionen besetzen können», so Suva-Sprecherin Simone Isermann.

Beförderungen in der Zentralschweiz



Ebenfalls per 1. Januar 2022 teilt die Suva die Schweiz für die Themen «Kunden- und Partnermanagement» und «Schadenmanagement» führungsmässig in verschiedene Regionen ein. Jede Region wird von einem Regionenleiter geführt. Im Kunden- und Partnermanagement sind die Regionenleiter in Doppelfunktion auch Agenturleiter.

Barbara Ingold Boner ist die neue schweizweite Leiterin der Abteilung Versicherungsleistungen. Bild: PD

In der Region Zentralschweiz kommt es zu Änderungen. So ist die bisherige Leiterin der Suva-Agentur Zentralschweiz, Barbara Ingold Boner, seit Juli 2021 schweizweite Leiterin der Abteilung Versicherungsleistungen. Neuer Leiter der Agentur Zentralschweiz ist seit Juli 2021 Stefan Bucher. Er war vorher Leiter Versicherungsleistungen bei der Agentur Zentralschweiz. In der Agentur Zentralschweiz wird es per Januar 2022 zudem verschiedene Führungswechsel geben. «Wir konnten drei Personen in eine neue Funktion befördern. Eine heutige Schadenspezialistin und eine heutige Case-Managerin werden die Funktion als Teamleiterinnen ausüben und eine derzeitige Teamleiterin wird Bereichsleiterin», sagt Suva-Sprecherin Simone Isermann.

Stefan Bucher, neuer Leiter der Suva-Agentur Zentralschweiz. Bild: PD

Bei Fragen zur Schadenabwicklung kann sich die Kundschaft ab Januar 2022 an die neuen regionalen Kompetenzcenter Schaden wenden. Grössere Betriebe erhalten weiterhin persönliche Ansprechpartner. Die Suva will Ende November Kunden anschreiben, die aufgrund der neuen Einteilung in Regionen von einer anderen Agentur betreut werden. Bis Ende Jahr sind dann laufend weitere Informationen geplant.