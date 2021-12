Luzern Marktforscher Link wird verkauft: Der CEO nimmt Stellung zu den Hintergründen Der Londoner Marktforscher Yougov übernimmt den vor 40 Jahren in Luzern gegründeten Marktforscher Link. CEO Benedikt Lüthi erklärt, was hinter dem Deal steckt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Guten Abend, darf ich Sie kurz stören? Wir führen eine Umfrage durch.» Mit solchen Anrufen sammeln Marktforscher seit Jahrzehnten Informationen, die in firmeninterne Studien oder in staatliche Statistiken einfliessen. Doch Telefonmarketing verliert an Bedeutung, Online-Befragungen in Echtzeit werden immer wichtiger. Marktforscher wie Link, Demoscope, Ampuls oder GfK haben auf diese Entwicklung reagiert. So schloss etwa GfK das Callcenter in Hergiswil bereits 2017.

Eines der letzten grossen Telefonlabore der Schweiz – so nennen die Marktforscher ihre Callcenter – betreibt Link in Luzern. Das vor genau 40 Jahren von Joseph Stofer und Horst Heidemeyer gegründete Unternehmen beschäftigt heute an der Spannortstrasse rund 100 bis 120 Interviewerinnen und Interviewer; mit Ausnahme der Laborleitung und den Supervisoren sind die Interviewerinnen und Interviewer im Teilzeitpensum angestellt, wobei davon rund ein Drittel von zu Hause aus arbeiten.

Seit der Verlegung des operativen Hauptsitzes nach Zürich-Altstetten vor einem Jahr gibt es in Luzern noch rund 20 Arbeitsplätze für Festangestellte. Die meisten der insgesamt knapp 100 Link-Festangestellten arbeiten in Zürich, eine Handvoll ist in Lausanne stationiert.

Übernahmepreis liegt ungefähr bei einem Jahresumsatz

Hat das Luzerner Callcenter eine Zukunft? «Ja», sagt Link-CEO Benedikt Lüthi. Er räumt zwar ein, Telefonumfragen hätten in den letzten Jahren an Bedeutung verloren, die Zahl der freiberuflichen Interviewerinnen und Interviewer sei denn auch kontinuierlich zurückgegangen. Die Datenerhebung für die Privatwirtschaft, die weitestgehend vom Geschäftsbereich Marketingforschung verantwortet wird, laufe heute zu rund 90 Prozent online.

Link-CEO Benedikt Lüthi am operativen Sitz der Firma in Zürich. Bild: PD

Doch gerade für staatliche Stellen wie dem Bundesamt für Statistik, die aus den erhobenen Daten eigene Statistiken erstellen, sei die telefonische Datenerhebung immer noch sehr wichtig, wobei diese Arbeiten vom Geschäftsbereich Sozialforschung durchgeführt werden. «Wir haben derzeit für unser Telefonlabor Aufträge bis mindestens 2025 und mindestens bis dann läuft auch unser Mietvertrag», sagt der 47-Jährige, der ursprünglich aus Lenzburg stammt.

Die Frage nach der Zukunft des Luzerner Callcenters stellt sich, weil Link vor wenigen Tagen verkündet hat, dass die aktuellen Inhaber das Unternehmen verkauft haben. Der Londoner Marktforscher Yougov – spezialisiert auf Marktforschung mittels Datenanalyse – hat Link für rund 27 Millionen Franken übernommen.

Link ist nach eigenen Angaben das umsatzstärkste Research-Unternehmen der Schweiz. Nach Angaben von CEO Benedikt Lüthi beträgt der Umsatz aktuell 25 bis 30 Millionen Franken. «Und wir sind sehr profitabel», betont Lüthi. In den vergangenen Jahren konnte auf allen Ebenen die Produktivität gesteigert werden.

Firmen- und Markenname bleibt bestehen

Wenn das Geschäft gut läuft, warum also der Verkauf? Einerseits war eine Nachfolgelösung nötig: Link gehörte neun Investoren, davon sind fünf schon seit 2004 dabei, einige sind über 80 Jahre alt. Yougov sorge als neue Besitzerin aber auch für weiteren Schub bei den Online-Umfragen.

«Ausserdem können wir von der internationalen Strahlkraft des Yougov-Panels profitieren. Unser Online-Panel gilt in der Branche als das qualitativ hochwertigste Panel und ist mit über 115’000 Teilnehmenden das grösste und repräsentativste Panel der Schweiz, aber es war auf die Schweiz beschränkt. Mit Yougov haben wir nun ein weltweites Panel im Rücken.»

Die Datenprodukte von Yougov basieren auf einem Datenstrom, der auf regelmässigen Befragungen der weltweit 17 Millionen registrierten Mitgliedern beruht, wobei in Echtzeit Meinungen, Einstellungen und Verhalten der Menschen rund um den Globus erfasst und analysiert werden.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, beschäftigt heute mehr als 1450 Personen in 38 Niederlassungen. Der Umsatz von Yougov wuchs im vergangenen Jahr um 11 Prozent und erreicht heute inklusive Link rund 236 Millionen Franken, wobei der Umsatzbeitrag von Link über 10 Prozent beträgt.

Link wird nun Teil der Yougov-Gruppe, der Firmen- und Markenname bleibt aber bestehen. Seit rund einem Jahr nennt sich das Unternehmen übrigens nicht mehr Institut. «Für unsere Kunden aus der Privatwirtschaft war diese Bezeichnung eher irreführend, wir sind ein Marktforschungsunternehmen und keine staatliche Stelle», so Lüthi, der selbst an Link beteiligt war und nun als CEO mit dem restlichen Team an Bord bleibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen