Luzern Zwischen Kurzarbeit und Vollauslastung: Schurter gelingt Gewinnsprung im Coronajahr Der Luzerner Zulieferer Schurter profitiert von Aufträgen aus dem Gesundheitssektor. Der Gewinn hat sich letztes Jahr um 43 Prozent erhöht. Ein US-Grosskunde sorgt nun für weiteren Schub. Maurizio Minetti 01.04.2021, 11.00 Uhr

Der Gewinnsprung der Luzerner Schurter-Gruppe im Coronajahr ist erstaunlich: Im Vergleich zum Vorjahr hat es der Hersteller von Elektronikkomponenten 2020 geschafft, das Ergebnis nach Steuern um 43 Prozent auf 9,4 Millionen Franken zu steigern:

CEO Ralph Müller.

Für CEO Ralph Müller ist das ein «akzeptables» Ergebnis; «wir sind stolz auf das Geleistete in einem schwierigen Jahr», wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Tatsächlich hatte Schurter auch schon bessere Jahre, und das Vergleichsjahr 2019 war eines mit einer besonders tiefen Profitabilität. Trotzdem: Angesichts der Pandemie würde manch ein Zulieferer eine solche Gewinnsteigerung mit Handkuss nehmen.

Grosse regionale Unterschiede

Der Hauptgrund für die gesteigerte Profitabilität ist, dass Schurter im vergangenen Jahr mehr Komponenten für hochwertige Medizintechnikgeräte verkauft hat – in diesem Bereich sind die Gewinnmargen höher als etwa bei Investitionsgütern für die Industrie. Schurter ist breit aufgestellt, produziert unter anderem Sicherungen, Gerätestecker, Schalter, aber auch Eingabesysteme wie Touchscreens und Tastaturen oder sogar Scheinwerfer. «Dieser Produktemix ermöglicht es uns, je nach Marktsituation schnell zu reagieren», sagt Müller.

Er erzählt, wie zu Beginn des vergangenen Jahres – noch vor Corona – die Belegschaft in Deutschland wegen einer schwachen Nachfrage aus der Industrie in Kurzarbeit gehen musste. Mit der Coronakrise kamen dann Aufträge für Eingabesysteme für Lungenmaschinen rein – und die Belegschaft war von heute auf morgen wieder ausgelastet. Allein bei den Medtech-Eingabesystemen konnte Schurter im vergangenen Jahr den Umsatz gruppenweit mehr als verdoppeln.

Wie ein von Schurter zur Verfügung gestelltes Beispielbild einer Intensivstation zeigt, stecken in vielen Geräten potenziell Komponenten von Schurter; etwa in Beatmungsgeräten, Operationstischen oder gar in den Abfallsystemen:

In vielen Medizintechnikgeräten stecken potenziell Schurter-Komponenten. Bild: Shutterstock

Zu Beginn der Coronakrise musste Schurter gruppenweit Kurzarbeit einführen, mittlerweile habe man diese aber wieder aufgehoben. «Dieses Mittel war für uns ideal, denn wir konnten die kurzfristige Delle überbrücken und hatten unsere Mitarbeitenden dann schnell wieder zur Verfügung, als es wieder losging», so der Konzernchef. Angezogen habe das Geschäft in Asien bereits in der ersten Jahreshälfte 2020, dann sei ab Sommer die Situation auch in den USA besser geworden und schliesslich habe im Herbst die Erholung in Europa begonnen. Selbst die zweite Welle habe keinen grossen Einfluss gehabt. Es sei zu Beginn der Krise laut Müller eine Art Vakuum entstanden und später im Jahr hätten die Kunden ihre Lager wieder aufgefüllt. Gesamthaft sank der Umsatz letztes Jahr um 3 Prozent auf 259,3 Millionen Franken, wobei aber grosse regionale Unterschiede zu verzeichnen waren. Während zum Beispiel in der Marktregion Schweiz und Südeuropa die Umsätze um über 10 Prozent zurückgingen, wuchsen sie in Asien und Amerika im zweistelligen Bereich.

Verwaltungsratspräsident Thomas Schurter.

«Wir erleben seit November einen ununterbrochenen Boom», sagt auch Thomas Schurter, der im Mai vergangenen Jahres das Verwaltungsratspräsidium des Familienunternehmens von seinem Bruder Hans-Rudolf übernommen hat. Im Januar dieses Jahres habe man im Komponentenbereich, der zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmacht, sogar den höchsten Bestellungseingang in der fast 90-jährigen Firmengeschichte verzeichnet, berichtet Schurter. Dies lasse auf ein «sehr gutes» erstes Quartal schliessen. Auch für die Eingabesysteme und den Bereich Solutions seien die Werte auf einem guten Niveau.

Angetrieben wird das Wachstum wiederum von Asien und Amerika. «Die Unsicherheit in Europa wird bleiben, daher ist es umso wichtiger, dass wir unsere Marktpräsenz in Asien und Amerika ausbauen», sagt CEO Ralph Müller. Das Unternehmen rechnet zumindest im ersten Halbjahr damit, das Ergebnis des ersten Semesters 2020 «bei weitem» zu übertreffen.

Neubau wird im Sommer in Betrieb genommen

Ein weiterer Faktor sorgt für Optimismus bei Schurter: Dem Vernehmen nach stellt das Luzerner Unternehmen nämlich seit knapp vier Jahren im Auftrag eines bekannten amerikanischen IT-Konzerns Sicherungen für Ladegeräte her. Ein neuer Auftrag sorgt nun dafür, dass Schurter am Hauptsitz in der Werkhofstrasse bereits jetzt für das ganze laufende Jahr ausgelastet ist, wie CEO Müller berichtet. Unter anderem dank solcher Aufträge wird es am Hauptsitz von Schurter immer enger. Darum investiert das Unternehmen fast 30 Millionen Franken in einen Neu- und Umbau. Schurter stockt eines der bestehenden Gebäude um drei Etagen auf. Die Produktionsfläche soll somit um 20 Prozent erweitert werden und Platz für rund 400 Mitarbeitende bieten. Trotz Corona ist Müller zuversichtlich, dass der Bau wie geplant Ende Juni in Betrieb genommen werden kann.