Luzerner Immobilienfirma Arlewo fusioniert mit zwei Zentralschweizer Mitbewerbern Per Anfang 2021 wächst der Immobilientreuhänder Arlewo durch die Fusion mit den beiden Unternehmen Arag und Svito. Den Schock der Coronapandemie hat Arlewo bereits verdaut. Maurizio Minetti 28.08.2020, 11.00 Uhr

Die drei Mitinhaber von Arlewo per 1. Januar 2021 (von links): Thomas Winiger (58), Silvio Camenzind (45) und Thomas Peter (53). PD

Mit der Coronakrise habe dieser Zusammenschluss nichts zu tun, versichert Thomas Peter. Der Chef und Mitinhaber des Luzerner Immobilien-Dienstleisters Arlewo hat diese Woche Mitarbeitende und Kunden darüber informiert, dass Arlewo per 1. Januar 2021 mit den beiden Zentralschweizer Mitbewerbern Arag aus Luzern und Schwyz sowie Svito aus Schwyz fusioniert. Es entsteht eine inhabergeführte Firmengruppe mit insgesamt rund 150 Angestellten.

Thomas Peter erklärt die Hintergründe so: «Im Frühjahr begab sich Svito-Alleininhaberin Monika Rohrer auf die Suche nach einer Nachfolgeregelung und wurde bei Arag fündig. Später begannen unabhängig davon Gespräche zwischen Arlewo und Arag über einen Zusammenschluss. Hier ist der Beweggrund jener, dass Arag bislang mit Silvio Camenzind einen einzigen Aktionär hatte. Mit der Fusion entsteht nun ein Unternehmen mit einem breiteren Aktionariat, was uns für die Zukunft schlagkräftiger macht.» Ab 1. Januar 2021 sind Thomas Peter und Thomas Winiger (bisher Arlewo) und Silvio Camenzind gleichberechtigte Mitinhaber.

Standorte werden zusammengelegt

Arlewo ist nach eigenen Angaben heute schon personell der grösste Zentralschweizer Immobiliendienstleister mit rund 110 Mitarbeitenden. Nun kommen weitere 30 von Arag und 10 von Svito hinzu. Rund zwei Drittel der Belegschaft befasst sich mit der eigentlichen Immobilien-Bewirtschaftung. Die anderen Angestellten erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Vermarktung, Baumanagement, Bewertung, Beratung und Entwicklung von Immobilienkonzepten.

Laut Peter dürfte der Zusammenschluss kaum zu Redundanzen in der Belegschaft führen; personell sei die Gruppe gut aufgestellt. Zum Umsatz macht Arlewo keine Angaben, er dürfte schätzungsweise im tiefen zweistelligen Millionenbereich liegen. Geplant ist, die beiden Bürostandorte von Arag und Svito in Schwyz an der Herrengasse 7 zusammenzuführen. Und auch in Luzern wird Arag bei Arlewo an der Guggistrasse einziehen. Daneben wird das Unternehmen weiterhin mit Niederlassungen in Stans und Zug präsent sein. Die beiden Firmennamen Arag und Svito wie auch Immofield (das Maklernetzwerk von Arag) verschwinden, wobei aber die Schwestergesellschaft Arag Facility Management bestehen bleibt. Diese erbringt weiterhin Hauswarts- und Unterhaltsdienste.

Eine kurze «Schockstarre»

Der Name Arlewo selbst ist relativ frisch in der Zentralschweizer Immobilienbranche. Das 1968 gegründete Unternehmen hiess früher Redinvest und bestand aus zwei getrennt operierende Unternehmen. 2017 entschieden sich dann die Luzerner Redinvest-Inhaber, unter dem Namen Arlewo eigene Wege zu gehen. Der Firmenname steht für Arbeiten, Leben, Wohnen.

Regionale Unternehmen wie Welcome, Redinvest, Truvag, Marbet, Gewerbe-Treuhand und die diversen nationalen Player wie Livit, Wincasa oder Privera gehören zu den Mitbewerbern von Arlewo. Diese Immobilienfirmen sahen sich in den letzten Monaten wegen des Lockdowns infolge der Coronakrise mit Forderungen konfrontiert, einen Teil der Geschäftsmieten zu erlassen. Arlewo besitzt keine eigenen Immobilien, sondern verwaltet diese für verschiedene Eigentümer. Das Unternehmen bewirtschaftet aktuell rund 15'500 Wohneinheiten und betreut rund 250'000 Quadratmeter Arbeitsflächen. «Wir entscheiden nicht darüber, ob Mieter von Geschäftsimmobilien einen Erlass bekommen. Das ist Sache der Eigentümer», sagt Peter. Seiner Einschätzung nach seien die Besitzer grossmehrheitlich grosszügig mit den Mietern.

Und obschon die Fusion kein Kind der Coronakrise ist, beschäftigt die Pandemie die Branche auch in Zukunft. Corona habe im Frühjahr kurzfristig in der Vermarktung zu einer «Schockstarre» geführt, wie Thomas Peter sagt. Mittlerweile habe sich der Markt aber wieder gut erholt. «Die Arbeit geht uns nicht aus», sagt er.