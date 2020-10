Luzerner Industriebetrieb Komax will rund 70 Stellen abbauen An den Schweizer Standorten von Komax in Dierikon und Rotkreuz sollen rund 10 Prozent der Stellen abgebaut werden. Zuvor hat das Unternehmen dieses Jahr bereits 150 Jobs abgebaut. Aktualisiert 22.10.2020, 18.08 Uhr

Bilder aus der Produktion des Kabelmaschinenherstellers Komax.



Archivbild: Dominik Wunderli

(pw/mim) Komax wird am Freitagmorgen einen weiteren Stellenabbau bekannt geben. Dem Vernehmen nach sollen schweizweit 10 Prozent der Stellen gestrichen werden. Der Dierikoner Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen war am Donnerstagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Zuvor hatte «Pilatus Today» über den bevorstehenden Stellenabbau berichtet.

Die Mitarbeiter wurden demnach am Donnerstag von der Geschäftsleitung über die Massnahme informiert. Entlassungen seien dabei unumgänglich. An den Standorten in der Schweiz beschäftigt Komax aktuell rund 700 Mitarbeiter. Was der Stellenabbau konkret für Auswirkungen hat und wie viele Mitarbeiter entlassen werden müssen, will Komax den Betroffenen Mitte November mitteilen. Es gebe einen Sozialplan und ein Konsultationsverfahren, heisst es.



Die Pandemie hat den Konzern schwer getroffen. Aufgrund des massiven Einbruchs der Nachfrage in der Automobilindustrie ging der Umsatz im ersten halben Jahr um fast 30 Prozent auf rund 145 Millionen Franken zurück. Dazu gab es einen Verlust für das erste Halbjahr von über 4,5 Millionen Franken. Wie unsere Zeitung im August berichtete, wurden dieses Jahr bei Komax bereits 150 Stellen abgebaut.