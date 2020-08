Luzerner Industriebetrieb Komax zieht die Sparschraube an – 150 Jobs wurden dieses Jahr bereits abgebaut Pandemie und Autokrise treffen den Luzerner Kabelmaschinenhersteller Komax hart. Nun wird das Sparprogramm verschärft. Maurizio Minetti Aktualisiert 18.08.2020, 16.02 Uhr

Der Hauptsitz von Komax in Dierikon.

Roger Grütter (30. April 2015)

Die Zulieferer der Autoindustrie sind äusserst angeschlagen in die Coronakrise geraten. Weil der Automobilsektor seit geraumer Zeit schwächelt, mussten einige von ihnen schon letztes Jahr Kurzarbeit anmelden. Wie schlimm die Lage für diese Zulieferer nun seit Ausbruch der Coronakrise ist, zeigen die neusten Halbjahreszahlen des Dieriker Industriebetriebs Komax. Das Unternehmen stellt Maschinen zur Kabelverarbeitung her – rund 80 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Komax im Autosektor. Der Maschinenbauer ist nun im ersten Semester in die roten Zahlen gerutscht.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei minus 4,7 Millionen Franken. Im Vorjahr betrug der Gewinn auf Ebit-Stufe noch 16,4 Millionen. Unter dem Strich schrieb Komax einen Verlust von 11,6 Millionen Franken. Der Umsatz schrumpfte um fast 29 Prozent auf 145,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

150 Stellen gestrichen im laufenden Jahr

Komax hat bereits im Januar Sparmassnahmen eingeleitet und Kurzarbeit in Dierikon, Rotkreuz und Küssnacht am Rigi eingeführt. «Da wir sehr schnell reagierten und in all unseren Gesellschaften umfassende Kostensparmassnahmen umsetzten, konnten wir den Verlust wesentlich eindämmen», so Komax-CEO Matijas Meyer. Dazu gehörten neben der Einführung von Kurzarbeit auch der Abbau von temporären und befristeten Stellen, die Reduktion externer Leistungen und die Verschiebung von Projekten. Zudem wurden in verschiedenen Gesellschaften die Strukturen angepasst und der Personalbestand um insgesamt gegen 80 Mitarbeitende auf 2135 Mitarbeitende reduziert. Dabei kam es auch zu Entlassungen. In den ersten Wochen der zweiten Jahreshälfte erfolgte der Abbau weiterer rund 70 Mitarbeitenden.

Von diesen Massnahmen waren 30 Stellen in der Zentralschweiz betroffen, erklärt das Unternehmen auf Anfrage. Abgesehen von ein paar wenigen Funktionen sind alle der rund 700 Mitarbeitenden in der Schweiz weiterhin in Kurzarbeit, sagt ein Sprecher.

Am Hauptsitz in Dierikon haben die Mitarbeitenden im ersten Halbjahr das neue Produktions- und Entwicklungsgebäude bezogen und im April die ersten Maschinen produziert. 70 Millionen Franken hat Komax in den Erweiterungsbau investiert. Der als vertikale Fabrik konzipierte Neubau mit einem automatisierten Kleinteilelager mit Intralogistik-System bietet die Möglichkeit, die Produktivität in den kommenden Jahren weiter zu steigern. Per Ende 2020 gibt Komax den gemieteten Standort in Küssnacht am Rigi deshalb auf und verfügt dann noch über zwei Standorte in der Schweiz (Dierikon und Rotkreuz). Am Standort in Rotkreuz hat Komax seit Mitte 2020 eine nicht mehr benötigte Etage vermietet.

Weitere Massnahmen könnten im Herbst folgen

Unter normalen Umständen hätte Komax die Inbetriebnahme des Neubaus gefeiert, doch in Dierikon blickt man derzeit mit Sorge in die Zukunft. In dem mit Abstand grössten Innovationszentrum der Gruppe kommt es Anfang 2021 zu einer weiteren Restrukturierung. Dabei soll die Führungsstruktur deutlich verschlankt werden. «Dadurch werden sich die Kommunikationswege verkürzen und die Entscheidungsprozesse beschleunigen, sodass wir noch schneller auf sich verändernde Marktbedürfnisse reagieren können», sagt Meyer. In welchem Umfang zusätzliche Strukturanpassungen in einzelnen Gesellschaften notwendig seien, um für die zu erwartende Geschäftstätigkeit der kommenden Jahre optimal aufgestellt zu sein, wird Komax im Verlauf der kommenden Monate entscheiden.

Weitere Massnahmen könnten im November beschlossen werden, sagte CEO Matijas Meyer an einer Telefonkonferenz. Im Herbst werde man sehen, wie schnell sich die Autoindustrie wieder erhole. Er gab aber auch zu verstehen, dass es sehr schwierig sei, in der Forschung und Entwicklung Stellen zu streichen. Komax rechnet damit, dieses Jahr zwischen 40 und 50 Millionen Franken Kosten im Vergleich mit 2019 einzusparen. Das Unternehmen sieht sich nach wie vor nicht in der Lage, eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben. Die Visibilität bleibe sehr tief. Laut Komax ist es schwierig abzuschätzen, wie stark sich der Markt im zweiten Halbjahr erholen werde.

Immerhin: Analysten betonen, dass Komax keine akuten finanziellen Probleme hat. Es sei positiv zu vermerken, dass die Finanzierung gesichert und die Bilanz weiter solide sei, heisst es bei der Bank Vontobel. Die Zürcher Kantonalbank analysiert, dass Komax aktuell noch finanziellen Spielraum über die bestehenden Kreditlinien habe. Durch die Strukturanpassungen sollte weiterer Spielraum entstehen. Die ZKB erachtet Komax bei einer Rückkehr der Nachfrage aus der Autoindustrie weiterhin als solide positioniert.