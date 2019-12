Luzerner International Olive Foundation erhält neuen Stiftungsrat Der Ex-CEO des weltweit grössten Olivenölabfüllers Deoleo, Pierluigi Tosato, wird Stiftungsrat der Non-Profit-Organisation. 31.12.2019, 11.15 Uhr

Bild: PD

(zfo) Die Stiftung International Olive Foundation mit Sitz in Luzern holt den italienischen Top-Manager Pierluigi Tosato, der bereits an der Spitze von multinationalen Lebensmittelunternehmen wie Acqua Minerale San Benedetto, Bolton Food (Rio Mare) und Deoleo (Bertolli, Carapelli, Sasso, Carbonell) gestanden hat, in ihren Stiftungsrat.