Rekrutierung Die LUKB will eine Frau für IT-Topjob in der Geschäftsleitung – so kann es gelingen Es sei schwierig, den Vollzeitführungsjob an der Schnittstelle zwischen IT und Banking mit einer Frau zu besetzen, sagt Rekrutierungsexperte Werner Raschle. Finanz-IT-Spezialistin Sandra Hauser und Clivia Koch von den Wirtschaftsfrauen Schweiz sind optimistischer, erwarten von der LUKB aber Flexibilität bei der Suche.

In der Geschäftsleitung der Luzerner Kantonalbank (LUKB) entsteht per Anfang 2023 ein neues Departement namens Marktservices und Informatik. Nun sucht die Bank eine geeignete Person, die das 250 Mitarbeitende umfassende Departement leiten soll – am liebsten eine Frau. LUKB-Chef Daniel Salzmann liess sich letzte Woche in einer Mitteilung so zitieren: «Perfekt wäre es, wenn wir diese Stelle mit einer Frau besetzen könnten.»

Die grösste Kantonalbank der Zentralschweiz hat eine klare Vorstellung: «Im Gegensatz zu unserem Verwaltungsrat ist es uns bislang leider nicht gelungen, Frauen für unsere Geschäftsleitung zu gewinnen. Aus Diversitätsgründen ist klar, dass eine rein männliche Geschäftsleitung längerfristig kein Ziel sein kann», erklärt LUKB-Sprecher Daniel von Arx.

Ist Teilzeit auf GL-Ebene vertretbar?

Mehrere Expertinnen und Experten bezeichnen das Vorhaben als mutig und ambitioniert. Frauen sind in Informatikführungsfunktionen sehr selten anzutreffen. Hinzu kommt, dass auch Erfahrung in der Finanzindustrie gefragt sein dürfte.

Rekrutierungsexperte Werner Raschle ist skeptisch. Bild: PD

Werner Raschle kennt sich mit der Thematik aus, rekrutiert er doch seit rund zehn Jahren IT-Führungskräfte, unter anderem auch im Bankenumfeld. Er ist skeptisch: «Informatik ist immer noch stark männerdominiert. Das fängt schon im Studium an und zeigt sich ein paar Jahre später auch in der Praxis. Die Grundgesamtheit an Kandidatinnen in diesem Bereich ist im Vergleich zu Kandidaten einfach zu klein, um das Geschlecht als Triagekriterium zu nehmen.»

Raschle betont, er sei ein Verfechter von Diversität in Führungsteams, doch für diesen Posten an der Schnittstelle zwischen Informatik und Banking sieht er schwarz: «Es wäre einfacher, wenn es um eine Führungsfunktion im eigentlichen Banking ginge.»

Das Anforderungsprofil ist nicht so formuliert, dass sich ausschliesslich Frauen bewerben können, betont LUKB-Sprecher von Arx. Davon rät Raschle auch ab: «Ich habe nur einmal in meiner Karriere für einen Kunden ausschliesslich Frauen gesucht. Wir konnten die Stelle nicht besetzen.» Raschle, der selbst früher unter anderem bei der CS und UBS gearbeitet hat, sagt: «Wenn Sie 60 Männer und Frauen ansprechen und daraus die fünf besten auswählen, haben Sie eine gute Auswahl. Wenn Sie nur Frauen ansprechen, ist die Auswahl rein statistisch zu klein.»

Ein Thema beim neuen LUKB-Job ist das Arbeitspensum; Teilzeit ist nämlich nicht vorgesehen. «Unsere fünfköpfige Geschäftsleitung führt ein Unternehmen mit über tausend Mitarbeitenden in einem hoch regulierten und wettbewerbsintensiven Umfeld», sagt LUKB-Sprecher von Arx. «Es ist aus unserer Sicht nicht möglich, den mit einer solchen GL-Funktion verbundenen Verantwortungsbereich mit einem Pensum von unter 100 Prozent erfolgreich wahrzunehmen.» Diese Aussage gelte unabhängig vom Geschlecht.

Raschle glaubt, dass ein Fulltime-Job potenzielle Kandidatinnen von einer Bewerbung abhält. Es gebe keinen Grund, wieso eine gut organisierte Kandidatin nicht in einem 60- oder 80-Prozent-Pensum erfolgreich auf Stufe Geschäftsleitung arbeiten könne, sagt der IT- und Bankingfachmann.

Mehr Männer als Frauen bei der LUKB Die Luzerner Kantonalbank beschäftigte per Ende 2021 auf Stufe Konzern insgesamt 1264 Personen in total 1076 Vollzeitstellen (teilzeitbereinigt, Lernende zu 50 Prozent gewichtet). Im gesamten Konzern arbeiteten am 31. Dezember 2021 total 709 Männer (davon 91 in einem Teilzeitpensum) und 555 Frauen (davon 301 in einem Teilzeitpensum). Die Löhne lässt die Bank schon seit einigen Jahren analysieren: Die LUKB beteiligt sich freiwillig am Lohngleichheitsdialog der Sozialpartner und des Bundes und hat diesen bereits im Jahr 2014 als erste Bank in der Schweiz abgeschlossen. Das Resultat der nach den Vorgaben des Lohngleichheitsdialogs durchgeführten Regressionsanalyse zeigt, dass nach Berücksichtigung der Faktoren Ausbildung, Berufserfahrung und Stellenanforderungen zwischen Männern und Frauen bei der LUKB derzeit ein Lohnunterschied von zirka 1 Prozent besteht. Das sei deutlich weniger als der vom Lohngleichheitsdialog tolerierte Unterschied von maximal 5 Prozent, erklärt die Bank.

Der Kritik zum Trotz, Raschle will der Bank dennoch Mut machen: «Wenn die LUKB es wirklich ernst meint, sollte sie ihre Suche proaktiv durchführen. Das braucht aber spezifische Suchstrategien. Frauen haben weniger Seilschaften, bewegen sich in der Wirtschaft sozusagen versteckter. Man muss sie finden und überzeugen.» LUKB-Sprecher von Arx sagt dazu, man werde ein spezialisiertes Executive-Search-Unternehmen beauftragen.

«Männerdominierte Gremien sorgen für eine kognitive Leichtigkeit»

Sandra Hauser erwartet von der LUKB etwas mehr Mut. Bild: PD

Eine der profiliertesten Frauen in der Schweizer Finanz-IT ist Sandra Hauser. Sie hatte in der Vergangenheit leitende Positionen bei einem Schweizer Bankensoftwarehersteller inne und sitzt unter anderem in den Verwaltungsräten einer Kantonalbank und einer Krankenkasse. Seit 2019 ist die Zugerin Head Transformation & Technology einer Schweizer Versicherung.

Hauser räumt zwar ein, dass es in der Schweiz wohl «nicht unendlich viele» Kandidatinnen für den LUKB-Posten gibt, doch wie Raschle ist auch sie der Meinung, dass die Bank ihre Suchstrategie entsprechend anpassen müsste: «Es gibt Executive-Search-Firmen, die auf IT-Frauen spezialisiert sind und entsprechend viele Frauen in der Kartei haben.»

Unglücklich sei, dass der Posten ein Mix aus zwei Bereichen sei. «Man sollte den Mut haben, eine reine Informatik-GL-Stelle zu schaffen. Informatik ist heute ein relevanter Transformationstreiber und damit für sich gestellt schon anspruchsvoll genug», sagt Hauser. Dazu sagt LUKB-Sprecher von Arx: «IT, Digitalisierung und das Banking beginnen zu verschmelzen. Ein GL-Mitglied muss heute in der Lage sein, diese Themen vernetzt anzugehen.»

Auch Clivia Koch, Präsidentin des Verbands Wirtschaftsfrauen Schweiz, kommt aus der Finanzindustrie. Sie weiss, wie schwierig es sein kann, Frauen in Führungspositionen zu hieven. Und trotzdem glaubt sie: «Eine Frau für diese Position zu finden, ist sicher möglich. Ich glaube nicht, dass ein Geschäftsleitungsmitglied dermassen vertiefte Informatik-Kenntnisse haben muss. Es geht eher darum, das Ganze zu sehen und beurteilen zu können.»

Clivia Koch von den Wirtschaftsfrauen Schweiz sagt, eine Frau alleine sei nicht genug. Bild: PD

Gute Leader seien keine Fachspezialisten, Führen habe viel mit sozialer Kompetenz zu tun, das Geschlecht spiele dabei kaum eine Rolle.

Koch lobt die LUKB für ihr Vorhaben, gleichzeitig greife es aber auch zu kurz. «Diversität erreicht man nicht mit einer einzigen Frau im Gremium. Damit die Ausgewogenheit nachhaltig ist, braucht es weitergehende Massnahmen.»

Sie selber habe Kantonalbanken in Sachen Diversität beraten und dann erlebt, dass die Finanzinstitute mit einer Frau in der Geschäftsleitung oft schon zufrieden seien. «Männerdominierte Gremien sorgen für eine kognitive Leichtigkeit, die für das Unternehmen schädlich sein kann. Das Gleiche gilt übrigens auch für reine Frauengremien. Der ausgewogene Mix ist wichtig.»

