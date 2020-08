Interview «Wir werden das Rad nicht mehr zurückdrehen»: CEO der Luzerner Kantonalbank hält an Homeoffice fest Der CEO der Luzerner Kantonalbank, Daniel Salzmann, sieht bei den Firmenkrediten gewisse Ausfallrisiken. Das Hypothekargeschäft macht ihm keine Sorgen. Zudem verteidigt er die Gebührenerhöhungen. Maurizio Minetti 20.08.2020, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie haben im ersten Halbjahr vom Bund gedeckte Covid-Firmenkredite in der Höhe von fast 250 Millionen Franken vergeben. Machen Sie damit Gewinn?

Daniel Salzmann: Der Aufwand für die Kreditvergabe war enorm. Wir mussten den Prozess sozusagen auf der grünen Wiese aufbauen, innert kürzester Zeit Programme entwickeln und Ressourcen bereitstellen. Auch in den nächsten Jahren rechnen wir für die Betreuung dieser Kreditpositionen mit einem höheren Betriebsaufwand. Wir werden erst in einigen Jahren sagen können, wie der Erfolg aus diesem Geschäft aussehen wird. Aus heutiger Sicht rechnen wir mit einer schwarzen Null.

Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank, in seinem Büro am Hauptsitz in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

Hatten Sie viele mutmassliche Betrugsfälle?

Wir haben insgesamt rund 1700 Covid-Kredite vergeben und im Vorfeld auch sehr viele Anträge abgelehnt. Der Meldestelle für Geldwäscherei haben wir letztlich bislang zirka 15 Positionen gemeldet. Im Verhältnis zur Gesamtzahl ist das eine sehr tiefe Zahl. Die allermeisten Antragssteller sind in unserer Beurteilung ehrlich.

Das Geld erhalten die Firmen auf ihr Konto gutgeschrieben. Wie viele von ihnen haben die Kredite aber auch wirklich bezogen?

Bislang wurde rund die Hälfte des Geldes verwendet. Das bedeutet, dass viele Firmen die Kredite beantragt haben, um für künftige Entwicklungen gewappnet zu sein. Wir rechnen damit, dass die Covid-Kredite in der zweiten Jahreshälfte verstärkt eingesetzt werden, zum Beispiel, um Liquiditätsengpässen zu begegnen.

Rechnen Sie also mit einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage in Luzern?

Einige Branchen in Luzern sind vor allem aufgrund der starken Abhängigkeit vom Tourismus leider stark von der Coronakrise betroffen. Hier schauen wir mit einer gewissen Sorge in die Zukunft. Darüber hinaus gibt es hier auch Industriefirmen, die stark unter der aktuellen Situation leiden. Wir beobachten aber auch Branchen in unserer Region, deren Produkte gerade wegen Corona stärker nachgefragt waren, ich denke hier an Pharma-, Chemie oder IT-Firmen.

Wird es mehr Kreditausfälle geben?

Wir sehen im Firmenfinanzierungsgeschäft gewisse Risiken, erwarten aber keine grosse Welle von Ausfällen. Mit Blick auf die sich eintrübende Konjunktur haben wir die Wertberichtigungen für Kreditrisiken auf 6,8 Millionen Franken erhöht. Zum Vergleich: Mitte des vergangenen Jahres waren es 1,2 Millionen Franken. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten ein bis vier Jahren der Wertberichtungsbedarf weiter zunehmen wird. Aber auch allfällige Wertberichtigungen von netto 20 Millionen Franken erachten wir unverändert als moderat. Im historischen Vergleich sind diese Zahlen immer noch sehr tief.

Zur Person Daniel Salzmann, 56, ist seit 2014 CEO der Luzerner Kantonalbank. Zuvor war er Leiter des Departements Privat- und Gewerbekunden («Retailgeschäft»).

Wie sieht es im Hypothekargeschäft aus?

Wir haben ein gutes Gefühl im Hypothekargeschäft, das im ersten Halbjahr im normalen Rahmen gewachsen ist. Die Belehnung von Wohnliegenschaften liegt bei uns im Schnitt bei 57 Prozent der Bank-Schatzungen. Letztere liegen in der Regel unter dem Marktpreis. Es müsste also extrem viel passieren, bevor es hier auf breiter Front zu Kreditausfällen kommt.

Sie haben vor der Coronakrise angekündigt, die Filialen in Luzern-Schönbühl und Emmenbrücke-Sprengi zu schliessen und dabei gesagt, es seien keine weiteren Schliessungen vorgesehen. Gilt diese Aussage immer noch?

Kurzfristig sind keine weiteren Schliessungen vorgesehen, entscheidend ist aber das Kundenverhalten. Wenn es gewisse Dienstleistungen am Schalter nicht mehr braucht, müssen wir unternehmerisch natürlich darauf reagieren. In etwa fünf Jahren dürfte es den klassischen Schalter wohl nur noch am Hauptsitz an der Pilatusstrasse geben. Wir bauen unser Filialnetz ja schon seit geraumer Zeit so um, damit wir uns auf Beratung fokussieren können.

Sie haben per Anfang 2020 einige Gebühren erhöht, so kostet etwa die Eröffnung einer Erbenposition bei einem Todesfall 120 Franken. Und Personen mit einem Beistand müssen neu 120 Franken für eine Kontoeröffnung bezahlen. Laut einer Aufstellung des Vergleichsportals Moneyland gehört die LUKB ausserdem zu den teuersten Finanzinstituten bei einem Wechsel der Bank.

Man muss differenzieren. Insgesamt befinden wir uns bei den Gebühren im Mittelfeld, wenn wir uns mit anderen Banken vergleichen. Unsere Philosophie ist, dass wir die Gebühren für Dienstleistungen, die sich an eine breite Kundschaft richten, tief halten, während speziell aufwändige Dienstleistungen punktuell teurer werden können. Das ist verursachergerecht. Was die Gebühr für Personen mit einem Beistand betrifft, sind wir mit Vertretern der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde in Kontakt. Die Gebühr haben wir für dieses Jahr bereits im Februar sistiert. Wir sind zuversichtlich, für 2021 eine einvernehmliche Lösung zu finden, aber die Gebühr wird aus den oben genannten Gründen sicher nicht komplett abgeschafft.

Gleichzeitig entstehen immer mehr sogenannte Neobanken, die von ihren Kunden kaum mehr Gebühren verlangen. Wie begegnen Sie diesen?

Solche digitalen Banken konzentrieren sich vor allem auf das Transaktionsgeschäft und haben entsprechend eine schlanke Struktur. Eine klassische Bank wie die LUKB ist heute aber viel mehr auf Beratung fokussiert. Das heisst aber nicht, dass wir unseren Kunden nicht auch günstige und digitale Lösungen anbieten; wir investieren seit Jahren in die digitale Transformation. Im Herbst werden wir beispielsweise eine neue Debitkarte lancieren, mit der Online-Zahlungen und in Zukunft auch Peer-to-Peer-Zahlungen wie bei der Twint-App möglich sein werden.

Bild: Patrick Hürlimann (31. Januar 2020)

Der Personalaufwand ist im ersten Semester überdurchschnittlich stark angestiegen. Was sind die Gründe?

Aufgrund von Corona waren einige Sondereinsätze gefragt. Unsere Angestellten haben auch weniger Ferien bezogen sowie mehr Überzeit geleistet. Wir waren dadurch jederzeit in der Lage, den Bankbetrieb während des Lockdowns aufrechtzuerhalten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen hervorragenden Job gemacht – mit einer Homeoffice-Quote von bis zu 45 Prozent. Heute sind wir bei rund 30 Prozent.

Vor der Coronakrise war Homeoffice bei der LUKB praktisch inexistent. Wird sich das jetzt ändern?

Ja, wir werden das Rad nicht mehr zurückdrehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Homeoffice-Quote nach der Coronakrise auf rund 20 Prozent einpendeln wird. Eine interne Umfrage hat ergeben, dass ein Bedürfnis nach Homeoffice besteht, aber nicht fünf Tage die Woche. Die Mitarbeitenden wünschen eine Rotation, und im Lockdown haben wir gesehen, dass Homeoffice sehr gut funktioniert hat. Es stellt allerdings höhere Anforderungen an Führung und Kommunikation.

Wie stellen Sie den Datenschutz sicher?

Wir haben klare Richtlinien: Wer zu Hause arbeitet, befindet sich dank technischen Sicherheitsmassnahmen in einem zu 100 Prozent bankkonformen Umfeld.

Sie prüfen derzeit, den Hauptsitz auszubauen. Redimensionieren Sie nun Ihre Pläne, da künftig mehr Angestellte von zu Hause aus arbeiten werden?

Nein, bei voller Belegung platzen wir am Hauptsitz aktuell aus allen Nähten.

Nächstes Jahr beginnt eine neue fünfjährige Strategieperiode. Worauf werden Sie fokussieren?

Das Kernmotiv wird die Verteidigung und der Ausbau der Kundenschnittstelle sein. Der Kontakt zu unseren über 300'000 Kunden ist das, was uns ausmacht. Dort liegt unsere Zukunft.