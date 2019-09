Luzerner Kryptoautomat steht neu in Reisebüro Der von der Baarer Firma Värdex betriebene Kryptoautomat in der Stadt Luzern wurde kürzlich verlegt. Er findet sich neu im Reisebüro von Raci Travel. Gregory Remez

Der ursprüngliche Standort des Kryptoautomaten in der Wechselstube UMC Change in Luzern. (Bild: PD)

Der erste Geldautomat Luzerns, an dem man Bitcoin, Litecoin, Ether und weitere Kryptowährungen gegen Franken und Euro tauschen kann, hat einen neuen Standort. Der von der Baarer Firma Värdex betriebene Automat befindet sich neu im Reisebüro von Raci Travel am Hallwilerweg. Ursprünglich war er in der Wechselstube von UMC Change an der Frankenstrasse untergebracht, musste infolge einer Filialschliessung allerdings verlegt werden.

Värdex ist ein Spin-off der Zuger Bitcoin Suisse AG und der grösste Betreiber von Kryptoautomaten in der Schweiz. Wie die Firma in einer Mitteilung schreibt, sei die Wahl des neuen Standortes nicht zufällig auf Raci Travel gefallen. «Das Geschäft ist im Bereich Finanzdienstleitungen tätig und bringt daher die nötige Erfahrung mit», heisst es darin.

Schweizweit betreibt Värdex inzwischen 29 Kryptoautomaten. Unabhängig vom Kurs von Kryptowährungen sei man daran, das Netzwerk weiter auszubauen. Nach einem Tiefflug im Frühling befindet sich der Bitcoin-Kurs aktuell wieder auf über 10'000 Franken.