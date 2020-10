Luzerner PensExpert holt BDO-Mann Markus Helbling in den VR 16.10.2020, 10.52 Uhr

Markus Helbling. PD

(mim) Seit dem 1. Oktober 2020 ist Markus Helbling Teil des Verwaltungsrates von PensExpert, wie der Luzerner Vorsorgeberater mitteilt. Helbling ist aktuell als Head of Transformation und Leiter des Produktbereichs Treuhand in der Geschäftsleitung von BDO tätig. Er war dort massgeblich am Aufbau des «Internet-Treuhänders» beteiligt, einer digitalen Lösung für Buchhaltung und Administration. Als Berater von KMU bringe er grosse Erfahrung in den Bereichen Steuern, Nachfolgeregelungen und Umstrukturierungen mit, heisst es in der Mitteilung von PensExpert.