Kontaktlos einen Snack ziehen: Ein Luzerner Start-up will das möglich machen Ein Luzerner Start-up macht Snackautomaten weltweit digital. Und hofft jetzt auf den «Coronaschub». Christopher Gilb 10.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Snackautomat mit Touchscreen-Oberfläche von Invenda. Künftig sollen Bestellung und Bezahlung per App ablaufen können. Bild: PD

Auch am Bahnhof Luzern sind sie zu finden, die Selecta-Automaten der neuen Generation, auf deren Vorderseite ein grosser Touchscreen prangt. Statt erst die Zahlenfolge fürs Produkt eintippen zu müssen, kann dieses direkt angeklickt werden. Zudem sind die Preise dynamisch. Die Software hinter dieser Innovation stammt vom schweizerisch-amerikanischen Doppelbürger Jon Brezinski aus Engelberg. Der Programmierer arbeitete zuvor unter anderem an der Digitalisierung von Billettautomaten im öffentlichen Verkehr mit. «Diese sind seit längerem digital, doch die Snackautomaten haben sich seit meiner Schulzeit nicht gross verändert. Darum dachte ich, man müsse was unternehmen», erzählt der 44-Jährige.

Invenda-CEO Jon Brezinski. Bild: PD

2017 gründete Brezinski die in Luzern ansässige Invenda Group, die weltweit inzwischen 60 Mitarbeiter beschäftigt. Konzerne wie Coca-Cola, Pepsi oder Mars gehören zu den Kunden. Der Clou: Die Software vereinfacht nicht nur die Bedienung, sondern auch die Logistik. Indem sie beispielsweise Informationen darüber sendet, welche Produkte nachgefüllt werden müssen. Zudem liefert die Software auch diverse Informationen über das Kaufverhalten der Kunden. Denn dieses sei oft anders als erwartet.

«In Russland beispielsweise haben wir Tests mit einer anonymen Gesichtserkennung gemacht, die das Geschlecht der Kunden erkennt», erzählt Brezinski. «Das Interessante war, dass während im Laden Frauen die Kombination ‹kleiner Schokoladenriegel und Wasser› bevorzugen und Männer ‹grosser Schokoladenriegel mit Süssgetränk›, war es beim Automaten eher umgekehrt.» Dabei spiele wohl die Anonymität beim Automateneinkauf eine Rolle. Aus solchen Informationen liessen sich Erkenntnisse in puncto Angebotsgestaltung und Produktempfehlung gewinnen. In der Schweiz werde eine solche Erhebung aber nicht gemacht, ergänzt Brezinski.

Per App bestellen

Der Automatenbranche geht es gerade nicht sehr gut. Im ersten Quartal brach beispielsweise der Betriebsgewinn des Branchenriesen Selecta um die Hälfte ein. Denn während der Krise waren Bahnhöfe und Bürogänge leer. Ausserdem führt die Verbreitung des Coronavirus auch dazu, dass berührungsempfindliche Geräte als Virenschleuder in Verruf gerieten. Doch darin sieht Brezinski auch Potenzial. Gemeinsam mit dem Chiphersteller Intel hat er eine Lösung erarbeitet, die den Bildschirm vom Automaten aufs Handy holt. Mit der neuen Software könne das Produkt in einer App ausgewählt und bezahlt werden. Der Kunde müsse es also nur noch aus dem Automaten ziehen. Das ist vielleicht die Schwäche des Konzepts, denn Automaten, bei denen dies ohne den Ellbogen zur Hilfe zu nehmen möglich ist, sind bei der Invenda, die auch selbst Automaten vertreibt, erst noch in der Entwicklung.

Grosses Potenzial für die Innovation sieht Brezinski bei Automaten für Schutzmasken oder Desinfektionsmittel. Während die Masken in der Schweiz nur wenig getragen werden, sind sie in anderen Ländern teils Pflicht. «Deshalb sollten sie überall und rund um die Uhr verfügbar sein – und dies möglichst kontaktlos», sagt der Unternehmer. Fürs laufende Jahr rechnet er mit einem Bestellvolumen von 1200 Automaten.

Brezinski sieht sein Produkt als vielversprechenden Mittelweg zwischen dem kriselnden stationären Handel und dem Internetshopping. Dass seinem Produkt Potenzial attestiert wird, zeigt sich daran, dass die Firma vor kurzem trotz Coronakrise eine Finanzierungsrunde über einen, gemäss dem Firmengründer, «Betrag in Millionenhöhe» abschliessen konnte. Zu den Investoren gehören auch Beteiligungsgesellschaften von Zentralschweizer Unternehmerfamilien.