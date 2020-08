Mallorca ja, Barcelona nein: Schweizer Reisebüros loben Bundesrats-Entscheid – rechnen aber mit Umbuchungen Wer nach Samstag auf das spanische Festland reist, muss nach der Rückkehr in die Quarantäne. Dass die Balearen und Kanaren von diesem Entscheid ausgenommen sind, freut Tui, Hotelplan und Kuoni. Benjamin Weinmann 05.08.2020, 16.25 Uhr

Wer nach Mallorca reist, um Sonne zu tanken, muss nach der Rückkehr nicht in die Quarantäne. Joan Mateu / AP

Nun also auch Spanien. Das südeuropäische Land gehört zu den Lieblingsdestinationen der Schweizer Ferienreisenden. Doch ab Samstag gilt Spanien gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Risikoland. Wer trotzdem dorthin reist, muss nach der Rückkehr in die Quarantäne. Es ist eine weitere Hiobsbotschaft für die hiesigen Reisebüros – könnte man meinen. Doch wie eine Umfrage bei den «drei Grossen» zeigt, hält sich der Unmut bei Hotelplan, Kuoni und Tui in Grenzen.