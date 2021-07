Alfred Gantner: 15 Prozent sind ein vernünftiges Minimum

Alfred Gantner Vermögensverwalter unterstützt Mindeststeuer: «15 Prozent ein vernünftiges Minimum bei den Gewinnsteuern» Alfred Gantner, Mitgründer der Partners Group mit Sitz im steuergünstigen Kanton Zug, findet, dass man nicht immer mit dem eigenen Geldbeutel rechnen soll und fordert, dass dem internationalen Steuerwettbewerb gewisse Grenzen gesetzt werden. Daniel Zulauf 03.07.2021, 05.00 Uhr

Alfred Gantner: ungewöhnliche Ansichten für einen Mann aus der Finanzwelt. Bild: Annick Ramp/NZZ

Sie finden, Ihre Firma Partners Group könnte im Kanton Zug gut auch etwas mehr als die 11,8 Prozent Gewinnsteuern zahlen. Gefällt Ihnen die Idee eines globalen Mindeststeuersatzes?

Alfred Gantner: Ich habe dazu eine persönliche Meinung, die vielleicht nicht repräsentativ ist für die Partnerschaft unserer Firma. Und ich finde tatsächlich, dass die G-7-Länder mit ihrem Vorstoss zur Etablierung eines globalen Mindeststeuersatzes einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. 15 Prozent scheinen mir ein vernünftiges Minimum bei den Gewinnsteuern zu sein. Ich bin mir bewusst, dass die Meinungen darüber auch in unserer Firma auseinandergehen.

Sie sind Grossaktionär einer international tätigen Firma, für die der tiefe Gewinnsteuersatz in Zug sicher ein Wettbewerbsvorteil ist. Warum vertreten Sie diese Meinung?

Weil man nicht immer mit dem eigenen Geldbeutel rechnen soll und ich überzeugt bin, dass man dem internationalen Steuerwettbewerb gewisse Grenzen setzen muss. Die Intensität dieses Wettbewerbs, wie er heute besteht, hat problematische Aspekte.

Warum?

Es besteht eine gewisse Gefahr für einen «Race to the bottom». Im innerschweizerischen Verhältnis wird dies über den Finanzausgleich korrigiert, im internationalen Verhältnis soll der Mindeststeuersatz korrigierend einwirken. Das finde ich richtig, solange nicht zu stark in die Souveränität der einzelnen Länder eingegriffen wird. Vor allem soll da versteuert werden, wo die Wertschöpfung stattfindet, was bei Offshore-Plätzen oft eben nicht der Fall ist.

Ihr Denken impliziert aber, dass alle Länder vernünftig mit dem Steuergeld ihrer Bürger umgehen. Hohe Steuersätze könnten auch Ausdruck einer schlechten Politik sein.

Eine ähnliche Diskussion habe ich schon auf einem Panel mit SVP-Nationalrat Thomas Matter geführt. Man kann immer von der These des «unfreundlichen Diktators» ausgehen, der eigentlich gar keine Steuereinnahmen erhalten sollte. Das greift aber in dieser Diskussion zu kurz und gerade die G7 gehört ja definitiv nicht in diese Kategorie.

Für die Partners Group ist ein höherer Gewinnsteuersatz also kein Problem.

Wenn Sie mich fragen, ob es Partners Group bei einem Steuersatz von 15 Prozent schlechter geht als bei derzeitigem internationalen Durchschnittssatz von 13,3 Prozent, dann lautet meine Antwort: definitiv nicht.

Und bei 30 Prozent?

Es wäre aus meiner Sicht schädlich, wenn sich dieser Einheitssteuersatz irgendwann in Richtung 30 Prozent bewegen würde. Dies würde dem Wirtschaftswachstum und dem Volkswohlstand schaden.

Warum sollten 30 Prozent nicht fair sein?

Länder sollen frei sein, zu entscheiden, welche Aufgaben der Staat zu übernehmen hat und wie er diese Lasten finanzieren will. Einem liberalen und effizient organisierten Staat wie der Schweiz eine 30-prozentige Mindeststeuer vorzuschreiben, wäre ein grosser Einschnitt in unsere Souveränität. Zudem glaube ich, dass der Staat bei seinen Leisten bleiben soll. Der Staat trifft nicht die besten Entscheidungen über eine volkswirtschaftlich effiziente Verteilung der Kapitalressourcen. Privatwirtschaftliche Unternehmer sind da klar besser und schaffen nachhaltigere Arbeitsplätze als der Staat.

Aber warum registriert Partners Group die eigenen Fonds in Luxemburg und in anderen Steuerparadiesen?

Die Fondsstrukturen selber erbringen ja keine Wertschöpfung. Der Fiskus muss die Steuern dort abschöpfen, wo eine Leistung tatsächlich erbracht und ein Gewinn erzielt wird. Die Firmen, in die wir investieren, zahlen alle Steuern an ihren Standorten. Aber warum sollten unsere Investmentfonds an steuerlich ungünstigen Standorten zusätzliche Steuern abführen, wo doch zum Beispiel Investoren wie Pensionskassen, die unsere wichtigsten Kunden sind, steuerbefreit sind. Das würde zu einer Doppelbesteuerung der Pensionsvermögen führen. Wichtig ist, dass ein Unternehmen wie unseres steuerlich transparent ist. Das sind wir. Wir weisen auf den Franken genau aus, wo unsere Kunden wie viel Kapital- oder Einkommensgewinne in unseren Fonds erzielt haben. So haben die lokalen Steuerbehörden eine transparente Basis, um Erträge zu besteuern.

Auch Sie persönlich?

Ja sicher. Die Partners Group weist zu Händen der Steuerbehörden genau aus, was in meinen Partners-Group-Anlagen zum Einkommen gezählt werden muss. Das kommt zusammen mit meinem Salär von 300000 Franken eins zu eins in meinen Steuerausweis. Pensionskassen müssen diese Einnahmen grundsätzlich nicht versteuern.

Sie haben auch viele reiche Privatleute, sogenannt «Ultra High Net Worth Individuals», als Kunden. Was zahlen die?

Erstens zählen nur wenige solche Leute zu unseren Kunden und zweitens erhalten sie Steuerauszüge, die genau zwischen Kapitalerträgen und Kapitalgewinnen unterscheiden. Alle Erträge, die von Partners Group zurück an Kunden fliessen, sind steuertransparent.

Die G7 wollen auch die globale Verteilung des Steuersubstrates von den Domizilländern der Firmen in deren Absatzmärkte verschieben. Was halten Sie davon?

Hier sehe ich viel mehr Probleme als beim Mindeststeuersatz. Eine solche Verteilung des Steuersubstrates mag für reine Onlinefirmen sinnvoll sein, wenn deren Wertschöpfung, also zum Beispiel die Verteilung von Gütern, primär in den Absatzmärkten stattfindet. Aber für Produktionsfirmen würde eine Steuerausscheidung mit Fokus auf die Absatzmärkte viel zu kurz greifen, da die Wertschöpfung mehrheitlich am Forschungs- und Produktionsstandort stattfindet. Die Herausforderung steckt auch hier im Detail. Die OECD wird nun eine saubere Wertschöpfungsanalyse nach Branchen oder Unternehmenstypen vornehmen müssen.