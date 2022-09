Mangellage Weniger Energie heisst mehr Dreck: Gewerbeverband will Luftreinhalteverordnung lockern Der Wirtschaftsverband wendet sich mit einem Brief an die zuständigen Bundesräte Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ohne Gas gehen die Pflanzen ein in den Treibhäusern, Heizalternativen dürften deshalb nicht zeitlich beschränkt werden, fordert der Gewerbeverband. Bild: Manuela Jans-Koch

Beim Ziel sind sich alle einig: Der Verbrauch von Gas und Strom muss runter. Bei der Umsetzung hingegen gibt es einige Hürden zu überwinden. Neustes Beispiel: Die Luftreinhalteverordnung (RLV). Diese soll laut Zweckartikel «Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden» vor Luftverunreinigungen schützen.

Doch dieser Schutz ist teilweise sehr energieintensiv, wie der Direktor des Gewerbeverbands Hans-Ulrich Bigler erklärt. So müssten etwa Firmen, die in industriellen Prozessen Emissionen freisetzten, diese aus der Fabrikluft wieder absaugen, damit sie nicht in die Atmosphäre gelangten.

Ein Vorgang, der grundsätzlich richtig sei, sagt Bigler. Aber in einer drohenden Energiemangellage müssten die Regeln gelockert werden. «Eine kleine Erhöhung des zulässigen Grenzwerts würde eine mehrfach überproportionale Einsparung von Energie erlauben», hält Bigler fest.

Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler. Bild: Peter Klaunzer/ KEYSTONE

Die 50-Stunden-Regel in der Kritik

Als zweites Hindernis nebst den tiefen Grenzwerten nennt Bigler die zeitliche Begrenzung beim Einsatz von Notstromaggregaten. Die Limite liegt aktuell gemäss RLV bei 50 Stunden. «Diese Grenzen verunmöglichen die zeitlich befristete Selbstversorgung von Produktionsanlagen.»

Und Bigler liefert auch gleich ein Anschauungsbeispiel aus der Gärtnereibranche: Sollte es tatsächlich zu einem Unterbruch der Gaslieferungen kommen, dann hätte das für die Treibhäuser, die mehrheitlich mit Gas heizten, verheerende Folgen: Alle Pflanzen würden innert weniger Tagen eingehen.

Brief des Gewerbeverbands an den Bundesrat

Bigler hat seine RLV-Lockerungswünsche schriftlich bei den zuständigen Bundesräten Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin deponiert. In einer Mangellage müssten Abwägungen neu gemacht werden, schreiben Bigler und sein Präsident Fabio Regazzi in ihrem Brief vom 21. September, welcher der «Schweiz am Wochenende» vorliegt. «Um die Balance der Interessen der Gesellschaft, Wirtschaft und Versorgung sicherzustellen, ist Flexibilität ein grosser Vorteil.» Bigler betont, dass es die Lockerungen nur vorübergehend brauche, nur bei Mangellagen. «Letztlich ist es eine Güterabwägung.»

Eine solche macht derzeit auch der Bundesrat: Er empfiehlt den Unternehmen mit Zweistoffanlagen ab dem 1. Oktober auf den Heizölbetrieb umzustellen – und hat hierfür schon mal gewisse Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung bis zum 31. März 2023 gesenkt.

