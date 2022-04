PKZ-Chefin Manuela Beer: "Ich glaube nicht an 'digital only'"

Manuela Beer Konkurrenz macht dicht, PKZ-Chefin eröffnet neue Filialen: «Ich glaube nicht ans reine Onlinegeschäft» Während es mit dem Fashionmarkt immer weiter runter geht, rechnet die PKZ für 2022 gar mit einem Wachstum. Die PKZ-Chefin Manuela Beer spricht im Interview über die schwindende Konkurrenz, neue Standorte und das Digitalgeschäft. Florence Vuichard, Pascal Michel Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Mitbewerber machen dicht, sie will weiter wachsen: PKZ-Chefin Manuela Beer. Denise Ackerman

Das Coronajahr 2020 war mit einem Umsatzeinbruch von 20 Prozent für PKZ ein «Jahr zum Vergessen», wie Sie mal gesagt haben. Und 2021?

Manuela Beer: 2021 war für uns trotz des Teillockdowns ein sehr gutes Jahr, das wir sogar mit einem Gewinn abschliessen konnten. Den Umsatz konnten wir gegenüber dem Vor-Corona-Referenzjahr 2019 um drei Prozent steigern. Und wenn wir die zwangsgeschlossenen Wochen herausrechnen, dann kommen wir gar auf ein Plus von fast zehn Prozent. Und es geht erfreulich weiter: Wir rechnen 2022 mit einem zweistelligen Wachstum.

Im Fashionmarkt geht’s seit Jahren nur in eine Richtung: nach unten. Nur bei PKZ offensichtlich nicht. Was machen Sie denn anders als die Konkurrenz?

Nebst unserer klaren, fokussierten Erlebnisstrategie ist es unsere antizyklische Investitionspolitik, die uns beim Wachstum hilft. So können wir etwa in diesen zugegebenermassen schwierigen Zeiten, frei werdende Flächen in bestehende Filialen einverleiben, an attraktive Standorte umziehen, so wie wir es gerade jetzt in Luzern gemacht haben, wo wir die ehemalige Kofler-Filiale übernehmen konnten. Und wir können neue Geschäfte eröffnen, wie wir es zuletzt in Zürich mit der Übernahme des Herren Globus gelungen ist. Neueröffnungen in der deutschen Schweiz gab es weiter in Wil bei St.Gallen und in Rapperswil.

Sie wollen weiterwachsen mit PKZ-Läden. Wie viele Filialen möchten Sie denn noch eröffnen?

Die nächste Filiale eröffnen wir im Februar 2023 im Seedamm-Center in Pfäffikon. Der Vertrag ist schon unterzeichnet. Und wir prüfen zwei weitere neue Standorte. Aber wir wollen nicht nur mit neuen Filialen expandieren, wir würden auch gerne Kundinnen und Kunden von Konkurrenten übernehmen, die wegen Schliessungen eine neue Modeheimat suchen. Noch verstärkt wird das in Zürich der Fall sein, wenn im Sommer Modissa schliesst. Dazu stocken wir unsere Mengen nochmals auf. Und als klar wurde, dass Globus mehr auf Luxus setzt, haben wir in unserem Flagship-Store die Accessoire-Abteilung im Eingangsbereich ausgebaut mit neuen Taschen-Marken im mittleren Preissegment.

Ist eine Expansion in die Romandie ein Thema?

Wir sind in der Westschweiz seit vielen Jahren bereits mit PKZ MEN an 12 Standorten präsent und haben kürzlich in Chavannes eine weitere Men-Filiale eröffnet. Mittelfristig schliesse ich nicht aus, dass wir auch mit PKZ WOMEN in die Romandie expandieren. Der Geschmack der Westschweizerinnen ist aber etwas anders, stärker an Frankreich orientiert. Da müssten wir unser Sortiment anpassen.

Was läuft denn bei PKZ besonders gut?

Business-Outfits ....

Trotz Homeoffice-Trend?

Ja. Wir hatten 2021 einen Superstart ins zweite Halbjahr: All die abgesagten Familienfeste und Hochzeiten wurden nachgeholt, und die Menschen gingen wieder vermehrt ins Büro. Dieser Trend hält an. Die Mode wird wieder schicker, die Leute freuen sich, sich wieder herauszuputzen. Festliche Kleider und Business, das sind unsere Zugpferde. Zugegeben: Wir haben hier eine sehr starke Position, da sich viele Konkurrenten aus dem Markt zurückgezogen haben. Und wir müssen festhalten: Business-Kleider haben sich verändert in den letzten Jahren.

Inwiefern?

Sie sind viel bequemer geworden. Die Stoffe enthalten mehr Stretch-Anteile. Beim Tragen ist dann die Business-Hose so angenehm wie die Jogginghose.

Aber die Krawatte hat ausgedient, oder? Das jedenfalls behauptet das «10vor10»-Moderatorenteam.

Jein. Natürlich haben Krawatten nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher, aber es gibt auch nicht mehr so viele Anbieter. Und so sind unsere Krawatten-Umsätze noch immer sehr gut.

Wachstum ist gut, aber schreibt PKZ denn auch Gewinn?

Wir haben 2020 pandemiebedingt sehr viel Geld verloren, diesen Verlust wollen wir in den nächsten Jahren kompensieren. Der Detailhandel ist ein grundsätzlich ein Geschäft mit tiefen Margen, aber wir arbeiten daran, die Rentabilität weiter zu steigern – etwa indem wir den Anteil unserer Eigenmarken ausbauen oder indem wir unsere Planung bei den Mengen verbessern: Denn je kleiner der Überschuss ist, desto kleiner der Anteil an Kleidern, den wir dann mit hohen Rabatten im Ausverkauf loswerden müssen.

Dann riskieren Sie auch mal, zu wenig an Lager zu haben.

Ja, das darf nicht passieren. Insbesondere nicht mit Kleidern, die wir in unserem Magazin vorstellen und die unsere Influencer für uns bewerben. Das funktioniert sehr gut: Wenn etwa Luisa Rossi auf Instagram einen Anzug zeigt, wird dieser am nächsten Tag enorm stark nachgefragt. Deshalb müssen wir zusehen, dass wir genügend der beworbenen Stücke verfügbar haben. Das ist wichtig, sonst verärgern wir unsere Kundschaft.

Wie alt ist eigentlich Ihre Zielklientel?

Diese Frage ist «veraltet», denn Altersangaben sind heute im Modegeschäft keine bestimmende Grösse mehr. Es gibt nicht mehr Mode für Junge oder für Ältere, die Leute kaufen das ein, auf das sie Lust haben und zu ihrem Stil passt.

Kauft denn Ihre Tochter bei PKZ ein?

Ja, und zwar freiwillig! Sie geht auch in den Laden – zum Glück. Das zeigt mir, dass wir ob all dem Gerede über Onlineshops das Hauptgeschäft nicht vergessen sollten. Die Filialen haben sich stark verändert in den vergangenen Jahren: Früher standen im Business-Bereich ein paar Orchideen herum. Heute haben wir überall Bars, Lounges, Blumen, Kinderecke, Hundenapf und so weiter. Wir sind ein Erlebnis-Ort geworden. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich hier wohlfühlen.

Dennoch: Vielen genügt ein Mausklick.

Ich glaube nicht an «digital only». Bei PKZ liegt der Anteil des Umsatzes, der online erwirtschaftet wird, bei rund zehn Prozent. Mag sein, dass er noch etwas ansteigt, aber er wird den stationären Handel nicht verdrängen. Wir wachsen zwar im Onlinehandel überproportional, aber wir wachsen auch mit unseren Läden.

Lohnt sich denn das Onlinegeschäft überhaupt?

Ja. Wir schreiben im Onlinegeschäft seit 2020 schwarze Zahlen, 2021 haben wir auch dank unserer Grösse bereits eine schöne Rentabilität erzielt. Aber die Retourenquote ist noch immer hoch. Damit muss man rechnen.

Wie hoch ist sie?

Bei den Damen liegt sie immer noch bei 50 Prozent. Wir müssen die Retouren wieder aufbereiten, wenn es geht in der Filiale selbst, wo die Waren zurückgebracht werden oder in unserem Zentrallager. Dann kommen die Kleider zurück in den Verkauf.

Sind Retouren gratis?

Die Rückgabe in der Filiale schon, aber sonst kostet es etwas. Ich finde das gut, weil dann überlegen sich die Kundinnen und Kunden, was und wie viel sie bestellen.

Der Onlinehandel frisst mit der aufwendigen Logistik und den vielen Retouren nicht nur Ihre Marge, er verursacht auch viel Abfall.

Ja, das stimmt. Wir versuchen, mit nachhaltigem Karton oder wiederverwertbaren Verpackungen die Verschwendung zu reduzieren. Wir kommen grundsätzlich am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei – nicht nur in der Verpackung- und Logistikfrage. Mit der Schweizer Post verschicken wir die Kleider übrigens bereits CO 2 -neutral. Aber es ist ein Prozess, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Wir wollen kein Greenwashing, wir wollen Projekte, die Hand und Fuss haben. Wir sind ehrlich: Wir sagen, was wir gemacht haben, wir zeigen den Weg auf, den wir gehen wollen. Mit unseren «We Care»-Initiativen haben wir uns seit letztem Jahr auf die «Nachhaltigkeitsreise» begeben.

PKZ lässt seine Kleider unter anderem in Italien, Portugal, Tschechien sowie in China nähen. Wissen Sie über Ihre Lieferanten völlig Bescheid über deren Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeitsstandards?

Wir haben noch keine 100-prozentige Transparenz über unsere Lieferkette. Wir arbeiten dran. Unser Ziel ist es, für unsere Eigenmarken das Label «Made in Green» von Oeko-Tex zu erhalten. Auch unsere wichtigsten Marken-Partner setzen auf Nachhaltigkeit und transparente Lieferketten – zum Glück.

Mode ist aber letztlich ein Wegwerfbusiness. Sie lebt davon, dass man immer wieder Neues kaufen muss, auch wenn das Alte noch sehr gut ginge.

Das stimmt. Aber wir versuchen auch hier nachhaltiger zu werden. Mit «Buddy & Selly»-Events animieren wir unsere Kundinnen und Kunden, noch gut erhaltene Kleider, die sie aber nicht mehr tragen wollen, bei uns gegen Kleidergutscheine zu tauschen. Wir arbeiten auch mit dem Schweizer Start-up Kleiderberg zusammen, das Kleider ebenfalls weiterverwendet – Upcyling und Second Season sind die Stichworte.

Herrin über 40 PKZ-Filialen Manuela Beer Die Betriebswirtin Manuela Beer (52) arbeitete für den Möbelanbieter De Sede und die Warenhausgruppe Globus, bevor sie 2014 zu PKZ stiess. 2015 übernahm sie den Chefposten beim 141-jährigen Modehaus, das im Besitz der Familie Burger ist und insgesamt 40 Filialen betreibt, 33 für Herren, sechs für Damen und eine für beide. Vertreten wird die Familie durch Maurice Burger, der im PKZ-Verwaltungsrat sitzt. Manuela Beer ist mit Hans Beer verheiratet, den sie an der HSG kennen gelernt hat und der 2020 die Spar-Geschäftsleitung für den Chefposten beim Food-Engros-Händler Gmür verlassen hat. Beer ist Mutter einer 22-jährigen Tochter.

