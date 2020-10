Marco Corvi und seine Stanser Benpac-Gruppe: Kratzer am Image des Firmenretters Mit seiner in Nidwalden beheimateten Benpac-Gruppe ist Marco Corvi in Rekordzeit auf Expansionskurs. Mehrere ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter und externen Berater zeichnen aber ein anderes Bild des Firmenretters. Corvi selbst weist die Vorwürfe deutlich zurück. Christopher Gilb 29.10.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

In Rekordzeit hat Marco Corvi mit seiner Benpac-Gruppe krisengeschüttelte Betriebe oder Firmenstandorte übernommen: die Grenacher Metall AG im aargauischen Etzgen Anfang 2017, den Müller-Martini-Standort in Stans Mitte 2019 sowie ein halbes Jahr später den Berghoff-Standort in Altdorf. Das sind nur einige Beispiele. Die Botschaft ist dabei immer die gleiche: Corvis Benpac-Gruppe als erfolgreiches internationales Unternehmen der Druck- und Verpackungsindustrie rettet Firmenstandorte, die dem Untergang geweiht sind. Dutzende Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Doch den Firmenretter umweht eine Aura des Unbekannten. «Seine Benpac ist unter dem Radar geblieben», sagen Branchenkenner. Auf der Website seiner Holding mit Sitz in Stans fand man bis vor wenigen Tagen nur allgemeine Werbeslogans; keine Produkte, kein Management wurde erwähnt. Der 48-jährige CEO und Verwaltungsratspräsident sieht darin kein Problem:

«Wir haben in den letzten Jahren eine Firmengruppe geformt, die so in der Verpackungswelt einzigartig ist. Dies war nur ‹unter dem Radar› möglich, also ohne das Interesse der Konkurrenz zu wecken.»

750 Millionen Umsatz und über 3500 Mitarbeiter

Es gäbe keinen Grund, an diesen Aussagen zu zweifeln. Doch: Seit Corvi letztes Jahr erstmals öffentlich in der Zentralschweiz in Erscheinung getreten ist, erreichen unsere Redaktion wiederholt Meldungen von Personen, die eine andere Geschichte erzählen. Insgesamt hat diese Zeitung im Verlauf der letzten Monate mit über einem Dutzend ehemaligen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und externen Beratern von Marco Corvi gesprochen. Die meisten haben grosse Zweifel daran, dass hinter Benpac tatsächlich eine grosse Firmengruppe mit international über 3500 Angestellten steht. Selbst über die Landesgrenze hinaus sorgt Benpac für Fragezeichen. Die dänische Branchennachrichtenseite «Inkish» schrieb im August einen längeren Beitrag über die Nidwaldner Firma. Dort heisst es unter anderem, dass sogar Mitarbeiter Schwierigkeiten hätten, das zugrunde liegende Geschäft zu verstehen.

Quellen berichten gegenüber unserer Zeitung, dass in den übernommenen Firmen in Stans und Altdorf nur bestehende Aufträge der Vorgängerfirmen fertig abgewickelt werden, mehr aber nicht. Corvi widerspricht dem: «Zum einen kommen neue Kunden, zum anderen aber auch gruppeninterne Unternehmen als Neukunden dazu.» Gemäss ehemaligen Angestellten laufen dem «Firmenretter» aber wegen der Unsicherheiten die Angestellten davon. Wer jung und gut ausgebildet sei, verlasse das Unternehmen. Die Rede ist von mehreren Abgängen pro Monat in seinen Zentralschweizer Betrieben.

Der Mitarbeiterbestand in Altdorf und Stans sei insgesamt 15 Prozent tiefer als zum Zeitpunkt der Betriebsübernahmen, sagt Marco Corvi dazu. Es hätten einerseits Mitarbeiter die Unternehmen von sich aus verlassen, andererseits «mussten wir uns auch von einzelnen trennen». Man habe aber auch «im Prozessmanagementbereich aufgerüstet, wie auch neue Tätigkeitsbereiche und Lehrplätze für neue Berufe geschaffen».



Der einstige Berghoff-Standort in Altdorf. Bild: Florian Arnold

Seit zehn Tagen findet man nun einige konkrete Informationen zur Unternehmensgruppe auf der neuen Website der Holding: Angegeben wird ein Jahresumsatz von 750 Millionen Franken. Zum Vergleich: Das ist mehr Umsatz, als die Luzerner Traditionsunternehmen Calida, Hug AG und 4B zusammen erwirtschaften. Auch das Management ist nun aufgeführt, zwei von fünf Posten sind jedoch verwaist, darunter der wichtige des Finanzchefs.

Erklären, wie sich der Umsatz auf die Firmen der Gruppe aufteilt, will Corvi nicht: «Als nicht börsenkotiertes Unternehmen veröffentlichen wir keine detaillierten Finanzzahlen.» Derweil fragen sich ehemalige Geschäftspartner: Wenn die Höhe des Umsatzes stimmt, wieso bezahlt er dann unsere Rechnungen nicht?

Die Zahlungsmoral ist ein wiederkehrendes Thema bei Gesprächen über den einstigen Elektromechaniker aus dem zürcherischen Dachsen – in Bezug auf seine früheren wie auch seine heutigen Firmen. Zulieferer etwa seien schlecht auf ihn zu sprechen. Materialbestellungen seien deshalb oft nur noch per Vorauskasse akzeptiert worden. Nachdem er ihn freundlich auf das ausstehende Beratungshonorar aufmerksam gemacht habe, seien nur noch böse Briefe zurückgekommen, erinnert sich ein Ex-Politiker, der ihn vor nicht allzu langer Zeit beraten hat. Da später seine Betreibung nicht habe zugestellt werden können, hätte dies die Polizei übernehmen müssen. Der Fall gehe nun leider vor Gericht.

Marco Corvi bei einem Interview mit unserer Zeitung im Juni 2019 zur Übernahme des Müller-Martini-Standorts in Stans.

Bild: Boris Bürgisser

Vor Gericht hat Corvi auch wegen der Übernahme von Berghoff in Altdorf mit 71 Angestellten zu tun. Wie unsere Zeitung weiss, streitet er sich mit der Berghoff-Gruppe um die Bezahlung von Inventar. Wie mehrere Quellen berichten, hat er auch der Ruag lange Zeit keine Miete für die Fabrikräumlichkeiten bezahlt. Und auch mit Nord Leasing, dem grössten Maschinenfinanzierer im deutschsprachigen Raum, liegt er im Clinch. Corvi soll die Leasingverträge für die dortigen Maschinen übernommen haben, aber die Leasingrate nicht bezahlen. Die drei Unternehmen wollen keine Stellung nehmen.

Kritik an der Zahlungsmoral seiner Firmen will Corvi nicht gelten lassen: «Diesen pauschalen Vorwurf weise ich in aller Form zurück. Wenn eine Rechnung nicht bezahlt wird, hat dies seinen Grund.» Zur Zahlung per Vorauskasse sagt er: «Mit ganz wenigen Lieferanten haben wir öfters qualitätsbedingte Differenzen, welche auch mal in einer Vorauskasse enden können.»

Beteiligung am FC Luzern stand zur Debatte Benpac-Besitzer Marco Corvi wollte gemäss mehreren gut informierten Quellen Aktionär beim FC Luzern werden. Im Laufe des aktuellen Aktionärsstreits wurde auch nach neuen Aktionären gesucht. Interesse an einem Einstieg beim Traditionsverein habe auch Marco Corvi bekundet. Die Verantwortlichen beim FCL machten daraufhin allerdings einen Backgroundcheck und holten Referenzen ein. Das Ergebnis, wie Informanten bekräftigen, habe klar gegen eine Zusammenarbeit gesprochen. Zu unklar sei die finanzielle Situation gewesen. Marco Corvi selbst stellt den Sachverhalt so dar: «Ich wurde im April dieses Jahres seitens eines aktuellen Aktionärs angefragt, ob ich interessiert wäre, einen beträchtlichen Anteil der Aktien am FCL zu übernehmen», schreibt er in seiner Stellungnahme. «Wie ich viele Investmentanfragen prüfe, habe ich auch diese Anfrage geprüft und bin zum Schluss gekommen, dass dieses Investment für mich nicht in Frage kommt», so Corvi weiter.

Andere ehemalige Geschäftspartner und Berater bereuen es, keinen fundierten Background-Check gemacht zu haben. Einer von ihnen sagt:

«Mich haben die Namen im Verwaltungsrat überzeugt, die Vermittlung durch eine bekannte und renommierte Investmentbank, sein eloquentes Auftreten, die strategisch grundsätzlich sinnvollen Argumente.»

Ein Unternehmensberater sagt, dass er seit Juni 2019 auf das Honorar für den Verkauf eines Standortes im Ausland warte. Nach Übernahmen habe Corvi dann Consultingrechnungen an die übernommenen Firmen gestellt. Es sei Teil seiner Strategie, diese auszuhöhlen, heisst es. Denn diese seien ja oft nicht pleite gewesen, sondern hätten noch eine Reputation und auch einen entsprechenden Kreditrahmen bei der Bank. Sie hätten aber nicht mehr zur Strategie der einstigen Eigentümer gepasst. Und sobald die Firmen ausgequetscht seien, gebe es dann wieder ein paar Konkurse, sagen die Informanten mit Verweis auf Corvis Vergangenheit in der Ostschweiz, wo er nachweislich mehrfach mit Firmen in Konkurs ging, letztmals 2015.

Die Gewerbeimmobilie an der Benknerstrasse 48 in Kaltbrunn im Kanton St. Gallen. Hier betrieb Marco Corvi während mehrerer Jahre verschiedene Unternehmen. Bild: Christopher Gilb

«Den einzelnen Tochtergesellschaften werden die internen Anteile der Dienstleistungen verrechnet, die für alle Gruppengesellschaften zentral in der Schweiz erbracht werden», erklärt wiederum Marco Corvi. Bei Holdings kein unübliches Vorgehen. Zudem, so Corvi weiter, würde einmal im Jahr auch eine sogenannte Managementfee verrechnet. «Keines der Unternehmen wird ausgehöhlt, sondern profitiert von einer Vielzahl an Synergien, die aber auch abgerechnet werden.» Seine Vergangenheit in der Ostschweiz habe mit der aktuellen Tätigkeit und der Benpac-Gruppe nichts zu tun. «In diesem Geschäft wird zum Teil mit harten Bandagen gekämpft. So hat damals ein Schlüsselkunde ausgewiesene Rechnungen nicht bezahlt und lapidar festgehalten, dass recht erhalten vielfach eine Frage der Länge des Atems sei. Ich habe viel daraus gelernt.»

Der grösste Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern

Was danach begann, wäre eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Gemäss der neuen Firmenwebsite beschäftigt seine 2014 gegründete Benpac­Gruppe 3650 Angestellte. In einem Interview mit unserer Zeitung im Juni 2019 sprach Corvi noch von gruppenweit 320 Mitarbeitern. Corvi erklärt die Differenz heute damit, dass sich die Anzahl Mitarbeiter damals auf seine Betriebe in der Schweiz bezogen habe.

Auf seiner neuen Website führt er Firmen in den USA, China, Japan, Kanada und Thailand als Teil der Gruppe auf – einzelne Mitarbeiterzahlen gibt er auf Nachfrage nicht bekannt. Auch durch die übernommene Fabrik in Thailand beispielsweise kann der Sprung nicht erklärt werden. Diese hatte gemäss gut informierten Quellen nicht einmal 200 Mitarbeiter. Und die Benpac-Firmen in Nordamerika existierten gemäss einer Privatdetektei, die im Auftrag eines Gläubigers recherchiert hat, grösstenteils nur als Briefkastenfirmen auf dem Papier. Marco Corvi sagt dazu: «Unsere Tochtergesellschaften in den USA sind operativ tätig, mit Ausnahme der Benpac Holding Inc. in New York», in welcher die Beteiligungen auf dem amerikanischen Kontinent zusammengefasst seien. Zwischen den Unternehmen bestehe ein Austausch von Dienstleistungen, Erfahrungen und Kompetenzen.

Einstiger Benpac-Verwaltungsrat und Ex-Banker Eric Sarasin. Bild: Kenneth Nars

Um ein Unternehmen zu kontrollieren, gibt es einen Verwaltungsrat: Laut Corvi finden bei der Benpac Holding AG im üblichen Turnus Verwaltungsratssitzungen statt, «in welchen alle erforderlichen Informationen über das Unternehmen bekanntgegeben und diskutiert werden». Eric Sarasin, Spross der berühmten Basler Privatbankiersfamilie und bekannter Investor, war Verwaltungsrat der Benpac, schied aber im August 2019 wieder aus. Corvi habe ihm von ökologischen Verpackungslösungen erzählt, erinnert sich Sarasin. Das habe sein Interesse geweckt:

«Ohne jemals Informationen über das Unternehmen zu bekommen, ist es jedoch schwierig, die Aufgabe als Verwaltungsrat wahrzunehmen.»

Nun steht Corvi vor seinem wohl grössten Deal, der ihn zurück in die Ostschweiz führen soll: Mitte dieses Jahres wurde bekannt, dass Benpac von der deutschen Heidelberger Druckmaschinen AG alle Tochterunternehmen der St. Galler Gallus-Gruppe übernimmt und damit insgesamt 430 Mitarbeiter. 120 Millionen Euro beträgt der Verkaufspreis. Das Geschäft soll noch im Kalenderjahr 2020 wirksam werden.