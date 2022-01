Mario Irminger Was passiert mit Denner, wenn die Migros künftig Alkohol verkauft? Jetzt spricht der Chef des Discounters Denner gehört zu den Corona-Profiteuren: Der Umsatz wuchs seit Pandemiebeginn um 17 Prozent, wie Firmenchef Mario Irminger in der «Schweiz am Wochenende» sagt. Doch jetzt droht Ungemach: Die Muttergesellschaft Migros verkauft womöglich bald Bier und Wein. Interview: Patrik Müller und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Irminger will die Filialen «wärmer», aber nicht schicker machen – und das Angebot an Frischeprodukten ausbauen. Für das Foto zog er die Maske aus. Alex Spichale

Für das Interview mit der «Schweiz am Wochenende» hat Mario Irminger in die Denner-Filiale im Aargauer Städtchen Mellingen eingeladen. Er erwartet uns auf dem Parkplatz – doch ein freies Feld zu finden, ist gar nicht einfach. «Es läuft zurzeit ganz gut», sagt er zur Begrüssung.

Die Omikron-Welle führt in vielen Unternehmen zu Personaleng- pässen. Mussten Sie schon Filialen schliessen?

Mario Irminger: Nein. Von unseren rund 6000 Mitarbeitenden sind zurzeit rund 100 wegen Corona zu Hause. Doppelt so viele sind wegen einer normalen Grippe oder wegen Erkältung ausser Gefecht. Die jährliche Grippewelle trifft uns im Moment also mehr als Corona.

Das könnte sich ändern. Das Bundesamt für Gesundheit befürchtet, wegen Omikron könnten bald 10 bis 15 Prozent der Werktätigen ausfallen. Das wären dann bis zu 900 Denner-Angestellte.

Rechnerisch, ja. Das wäre ein absoluter Worst Case, wir erwarten nicht, dass er eintrifft. Käme es trotzdem so weit, müssen wir zuerst die Öffnungszeiten verkürzen und dann Filialen schliessen. Auch wenn ich nicht damit rechne: Die Coronasituation, die nun seit bald zwei Jahren besteht, ist für das Personal eine enorme Belastung. Die Mitarbeitenden erlebten vor allem am Anfang Spannungen und Konflikte in den Läden, weil auch das Maskentragen unter Kundinnen und Kunden zu teilweise heftigen Kontroversen führte.

Das ist das eine, das andere: Denner gehört zu den Profiteuren der Coronakrise. Der Umsatz stieg.

Wir liegen tatsächlich deutlich höher als im letzten Jahr vor Corona, das Umsatzplus beträgt etwa 17 Prozent. Davon entfallen 15 Prozent auf das erste Coronajahr, 2 Prozent auf das zweite.

Eigentlich ging man davon aus, dass der Corona-Effekt beim Umsatz im zweiten Jahr wieder zurückgeht – Denner steigerte den Umsatz 2021 aber nochmals zusätzlich?

Im Budget hatten wir mit einem kleinen Rückgang gerechnet, effektiv sind wir aber nochmals gewachsen. Der Gesamtmarkt ging minim zurück, das heisst: Wir haben Marktanteile gewonnen.

Kommt der Rückgang dieses Jahr?

Für 2022 budgetieren wir in der Tat etwas tiefer. Wir sind vorsichtig. Aber niemand weiss, wie sich Corona entwickelt. Bei einer Normalisierung wird der Einkaufstourismus wieder zunehmen und womöglich auf das Vor-Krisen-Niveau steigen.

Migration und höhere Lebenserwartung sieht er als Chancen für Denner: Mario Irminger. Alex Spichale

Sind die fetten Jahre vorbei, muss Denner kleinere Brötchen backen?

Wir bleiben wegen der grossen langfristigen Entwicklungen in der Schweiz zuversichtlich. Die Bevölkerung wächst weiter, die Szenarien des Bundes gehen für 2040 von 10 bis 10,5 Millionen Einwohnern aus. Ein beträchtlicher Teil der Zunahme entfällt auf die Migration. Für Teile der Migrationsbevölkerung sind günstige Preise besonders wichtig – dies wird Denner zugutekommen. Ein zweiter Pluspunkt ist unsere Nähe, und die ist wichtig für den zweiten grossen gesellschaftlichen Trend: Die Bevölkerung wird älter. Nach der Pensionierung nehmen Mobilität und Kaufkraft ab. Mit unseren 850 Filialen und den attraktiven Preisen sind wir sehr nahe an den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung.

Migration und Überalterung werden in der Politik als Probleme gesehen – Sie profitieren davon!

Ich würde nicht von Profitieren sprechen. Denner richtet sich einfach konsequent nach den Zukunftstrends. Das sind nicht umkehrbare Entwicklungen.

Externe Trends spielen Ihnen in die Hände, doch Gegenwind gibt es ausgerechnet aus dem eigenen Haus: Die Migros, die Denner-Eigentümerin, will Alkohol einführen.

Darüber werden die Genossenschafter der einzelnen Migros-Genossenschaften abstimmen. Wir begrüssen es, dass dieser Entscheid in einem basisdemokratischen Verfahren getroffen wird – im Juni. Wo gibt es das sonst?

Das ist jetzt diplomatisch. Denner kann es nicht gut finden, dass das Alkohol-Tabu fällt und Ihre Kunden dann bei Migros einkaufen!

Ein Ja der Basis hätte nicht nur negative Folgen. Es geht um drei Kategorien: Bier, Spirituosen und Wein. Die Komplexität dieses Geschäfts nimmt in dieser Reihenfolge zu. Denner hat sich beim anspruchsvollen Weinhandel in den letzten 50 Jahren grosses Know-how erarbeitet. Hier stellte sich aus Gesamtsicht der Migros-Gruppe die Frage, wie Denner eingebunden werden könnte.

Im Klartext: Sie möchten zur Weinverkäuferin von Migros werden?

Das sage ich nicht. Aber es würde sicher geprüft werden, inwiefern die Expertise von Denner in diesem Geschäft für die Gesamtgruppe von Nutzen sein könnte.

Beim Wein ist Denner die Nummer zwei im Land, hinter Coop. Wie viel Umsatz erzielen Sie damit, was steht jetzt auf dem Spiel?

Diese Zahlen sind nicht öffentlich. Es liegt auf der Hand, dass Umsatz gefährdet wäre, vor allem in den rund 200 Filialen, die neben einer Migros stehen. Aber die Leute kaufen bei uns ja nicht nur Alkohol ein. So werden Frische-Produkte immer wichtiger, und hier sind wir in den letzten Jahren am stärksten gewachsen.

Wenn weniger Leute in die Denner-Filiale kommen, verkaufen Sie aber auch weniger Frische-Produkte.

Denner und Migros sind unter demselben Dach, aber agieren im Markt als eigenständige Formate – wir sind Mitbewerber und waren das schon immer. Denner muss sich immer auf den Markt einstellen.

Sind Ihnen in diesem Fall die Hände nicht gebunden?

Die Migros-Gruppe ist föderalistisch organisiert, mit dem MGB und den zehn regionalen Genossenschaften und mit den Tochtergesellschaften. Denner, aber auch Digitec-Galaxus und andere Firmen sind eigenständig geführt – das ist ein Erfolgsrezept.

Immerhin wird Migros so oder so keine Tabakwaren verkaufen. Doch diese Produkte sind bei Denner rückläufig, richtig?

Der Tabakmarkt ist schwierig, aber in der Coronazeit ist er gewachsen. Im Homeoffice wird mehr geraucht, da mehr Möglichkeiten bestehen. In der Pause steht man auf dem Balkon und raucht. Das führte zu steigender Nachfrage nach Tabakprodukten. Da der Homeoffice-Anteil auch nach Corona höher bleiben wird als davor, könnte das langfristige Folgen haben.

Die Migros - im Bild die Filiale in Grenchen SO - entscheidet im Juni über die Aufhebung des Alkoholverbots. Für Denner hätte ein Ja weitreichende Folgen. Andreas Toggweiler

Denner hat heute gut 850 Filialen, sollen es noch mehr werden? Und wo?

Ja. Unser Filialnetz wächst ja heute schon netto um rund 10 Läden pro Jahr, wobei wir jedes Jahr 20 bis 30 neue Filialen eröffnen und 15 bis 20 schliessen. Und das dürfte wegen der erwähnten Bevölkerungszunahme so weitergehen.

Ihre Konkurrenten Aldi und Lidl schnappen sich Topstandorte an zentralen Lagen, während Denner eher aussen vor bleibt.

Toplagen bedeuten auch Topmieten. Wir brauchen keine Prestigestandorte. Wir wollen unsere Filialen dort ansiedeln, wo Wohn- oder Arbeitsraum entsteht.

Liegt die Zukunft nicht auch bei den Lebensmitteln im Online- Handel?

Das Wachstum hier war eher bescheiden, auch in den Pandemiejahren.

Es reden doch alle vom Online-Boom.

Ja, in relativen Zahlen war die Zunahme sehr hoch. Aber in absoluten Zahlen sind wir da noch immer auf einem tiefen Niveau. Natürlich wird der Online-Handel auch hierzulande weiterwachsen, aber das wird auch seinen Preis haben. Das grosse Wachstum wird im Lebensmittelbereich beim stationären Handel bleiben.

Berggängiger Topmanager Alex Spichale Der 56-jährige Mario Irminger ist eidg. diplomierter Wirtschaftsprüfer und Treuhänder. Er arbeitete als Wirtschaftsprüfer bei EY und als Finanzchef bei Heineken Schweiz, bevor er 2009 zu Denner wechselte, wo zuerst Finanzchef war und dann 2011 den Chefposten übernahm. Irminger lebt mit seiner Partnerin in Oberrieden ZH und ist Vater eines erwachsenen Sohnes. In seiner Freizeit zieht es ihn in die Berge.

Was zeichnet die Denner-Filiale der Zukunft aus?

Wir arbeiten an einem neuen Ladenkonzept. Alle sieben bis zehn Jahre erneuern wir die Filialen. Einzelne Vorzeigefilialen stehen schon, im zweiten Halbjahr 2022 werden wir generalstabsmässig mit den Umbauten starten. Sie haben grössere Abteilungen mit Früchten und Gemüse. Auch der Backwarenteil, wo wir täglich frische Brote aufbacken, soll ausgebaut werden. Das Sortiment wird klarer geordnet und die Preisbeschriftung am Regal elektronisch sein. Und die Atmosphäre im Laden wird wärmer.

Was heisst das? Denner wird etwas schicker?

Wärmer, nicht schicker! Es ist eine Gratwanderung: Als Nahversorger mit Discountpreisen dürfen wir nicht zu schick sein, sonst verlieren wir unsere Preis-Glaubwürdigkeit.

Dann werden die Paletten mit Waren also bleiben?

Ja. Ein Discounter, der tiefere Preise als ein Supermarkt anbieten will, kann nur profitabel sein, wenn das Sortiment zwar breit, aber gleichzeitig überschaubar ist, und wenn die Prozesse einfacher sind – und dazu gehört eben auch, dass nicht alles fünfmal umgestapelt und in Regale verstaut werden muss.

Sie importieren Billig-Brot aus Österreich, Drogerieprodukte aus Deutschland und anderes mehr. Wie viel Schweiz steckt eigentlich noch in Denner?

Über 80 Prozent unseres Sortimentes stammt aus der Schweiz, unsere Brot-Teiglinge zum Aufbacken in den Filialen sind zu 100 Prozent Schweizer Herkunft. Das Gros der Landwirtschaftsprodukte kommt aus der Schweiz – vom Gemüse über die Butter bis zum Fleisch. Die Zölle sind so hoch, dass sich hier Importe nicht rechnen.

Was tut sich beim Discounter Denner an der Preisfront?

Wir werden in der Schweiz 2022 im Lebensmittelhandel mit Preisaufschlägen konfrontiert werden. Bedingt durch die Coronakrise und das nasse Wetter vom letzten Sommer sind die Rohstoffe knapp. Das hat zu tieferen Ernteerträgen geführt in der Landwirtschaft, und diese Verknappung zwingt uns nun zu mehr Importen, was wiederum zu steigenden Preisen führt.

Welche Lebensmittel werden teurer?

Kaffee und Getreideprodukte ziemlich sicher, aber es könnten noch andere Produkte betroffen sein. Wir operieren mit schmalen Margen, wir werden nicht darum herumkommen, wenigstens einen Teil der Preisaufschläge an die Kundinnen und Kunden weiterzureichen.

Sonst reden Detailhändler immer nur über Preissenkungen.

Es ist für uns alle eine völlig neue Situation. Wir haben alle in den letzten zehn Jahren immer nur von sinkenden Preisen gesprochen. Jetzt kommen wir in eine gegenläufige Bewegung. Einen Teil der Inflation konnten wir in der Schweiz bis anhin kompensieren, weil der Euro sich noch weiter abgeschwächt hat. Niemand weiss, ob das eine einmalige Inflationswelle ist, die da auf uns zukommt, oder ob das der Anfang einer Spirale ist, die sich immer weiter nach oben dreht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen