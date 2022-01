Swisscom benutzt falsche SRF-Stimme in Simon-Ammann-Spot

Marketing «Flieg, Simi, flieg!»: Swisscom bedient sich für ihre neue Werbung bei einer falschen SRF-Stimme Die Telekomfirma zeigt derzeit PR-Spots mit Skispringer Simon Ammann und dem legendären Spruch von TV-Moderator Michael Stäuble. Dabei muss sie sich allerdings eines Kniffs bemühen. Sogar Hollywood-Star Will Smith spielt dabei eine Rolle. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

«Absprung gut. Und jetzt flieg, Simi, flieg!» Der Werbespot der Swisscom mit der falschen SRF-Stimme. ZVG/Swisscom

Eine Goldmedaille hat Simon Ammann an diesem Tag bereits. An jenem 13. Februar 2002, als er zum alles entscheidenden Sprung auf der Grossschanze in Salt Lake City ansetzt. Drei Tage zuvor wurde er Olympiasieger auf der Normalschanze. Und nun? Schafft der gerade mal 21-jährige Toggenburger die Doppel-Gold-Sensation?

Der Schweizer «Harry Potter»: Simon Ammann vollbringt Magisches an den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City. Andreas Altwein / EPA DPA

128 Meter muss der Ammann überbieten. Er gleitet die Schanze hinunter - und springt. Das Schweizer Fernsehpublikum zittert zu Hause vor den Fernseher mit, genauso wie SRF-Kommentator Michael Stäuble: «Absprung gut. Und jetzt flieg, Simi, flieg!». Ammann gewinnt den Wettbewerb überlegen - und Stäubles Spruch geht in die Schweizer Sportgeschichte ein. Gänsehaut pur.

Der gleiche Satz, aber...

Von diesen Emotionen möchte nun auch die Swisscom profitieren. Die Telekommunikationsfirma hat eine Fernsehspot-Kampagne gestartet, in der auch Simon Ammann eine Rolle spielt. Archiv-Bilder zeigen diverse Absprünge des mittlerweile 40-Jährigen. Im Hintergrund ist eine ekstatische Kommentatorenstimme zu hören, die den bekannten Satz spricht. «Absprung gut. Und jetzt flieg, Simi, flieg!»

Nur: Dabei handelt es sich nicht um den SRF-Ton von 2002 und die Stimme von Michael Stäuble, wie Swisscom-Sprecher Sepp Huber auf Anfrage bestätigt. «Es wurde nicht die Originalstimme verwendet», sagt Huber. «Die Kommentatorenstimme wurde im Tonstudio aufgenommen, mit einem professionellen Sprecher.» Dies sei aus juristischen Gründen geschehen. «Wir haben keine Rechte am Bildmaterial der Olympischen Spiele.» Hinzu kommt, dass es SRF-Moderatoren untersagt ist, kommerzielle Werbung zu betreiben.

Auch Feuz und Gut am Start

Skisprung- und Formel-1-Kommentator Michael Stäuble. SRF

Zwischen der Swisscom und Swiss-Ski besteht ein laufender Sponsoring-Vertrag. Mit dem Verband und mit Simon Ammann sei der Spot denn auch abgesprochen worden, sagt Huber - genauso wie mit anderen Ski-Sportlern wie Beat Feuz oder Lara Gut, die ebenfalls Teil der Werbekampagne sind.

Spruch-Erfinder Michael Stäuble wurde offenbar nicht kontaktiert, um ihn um sein Einverständnis zu fragen. Das war auch nicht nötig, wie SRF-Sprecher Stefan Wyss sagt: «Der Wortlaut ‹Flieg, Simi, flieg!› ist nicht urheberrechtlich geschützt.» Stäuble selber wollte sich auf Anfrage nicht zur kommerziellen Verwendung seines legendären Satzes äussern.

Das Original: Der Kommentar von SRF-Mann Michael Stäuble bei Simon Ammanns Gold-Sprung in Salt Lake City, USA, im Jahr 2002. Youtube / SRF

Für die Bilder konnte die Swisscom indirekt auf das Archiv von SRF zurückgreifen. Diese seien bei der Firma Telepool in Zürich lizenziert worden, sagt Swisscom-Sprecher Huber. Bei der Auswahl war auch das SRF involviert. Interessant: Miteigentümer von Telepool sind das bekannte Hollywood-Paar Will und Jada Pinket Smith. Die Stars aus Filmen wie «Independence Day» und «Matrix» erwarben Telepool 2018 zusammen mit der Schweizer Investment-Firma Elysian Fields.

Mächtiges Hollywood-Paar mit Zürcher Netzwerk: Will Smith und Jada Pinkett Smith. Richard Shotwell / AP

Dass die Swisscom für ihre Werbezwecke es mit der Realität nicht immer so genau nimmt, ist nicht neu. Für einen TV-Spot von 2018 liess sie ebenfalls aus rechtlichen Gründen Ski-Olympiasiegerin Dominique Gisin ihren tränenreichen Anruf an ihre Grossmutter nachspielen. 2014 hatte Gisin Abfahrtsgold in Sotschi, Russland, gewonnen und konnte vor laufender Kamera ihren Emotionen freien Lauf: «Omi, do esch d'Dominique.» Der Spot war keine sportliche Meisterleistung, aber zumindest eine schauspielerische.

Oscarverdächtig? Dominique Gisin spielte 2018 ihren rührenden Anruf an ihr Grosi von 2014 für die Swisscom-Werbung nach. Youtube / Swisscom

