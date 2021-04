Marketing Swisscom übernimmt Luzerner Digital-Agentur JLS Digital wechselt den Besitzer. Der Verwaltungsrat wird erneuert. 30.04.2021, 11.16 Uhr

Patrick Minder, der ehemalige CEO von JLS, leitet seit April 2021 bei Swisscom den Bereich Platforms & Application. Bild: PD

(mim) Die Renaissance Anlagestiftung mit Sitz in Lausanne verkauft ihr Unternehmen JLS Digital AG an Swisscom. JLS mit Hauptsitz in Luzern beschäftigt 90 Personen und entwickelt Digitalstrategien für Vertrieb und Marketing. Das Unternehmen bedient 80 Kunden aus den Bereichen Banking, Retail und Versicherung. Die Kernkompetenzen der 2001 gegründeten JLS Digital liegen laut einer Mitteilung des Telekomkonzerns in der Konzeption, der Entwicklung und im Betrieb von kanalübergreifenden, digitalen Kundenerlebnissen und interaktiven Werbe- und Informationssystemen. Mit der Übernahme baue die Swisscom ihre Kompetenz im Bereich Customer Experience aus, heisst es in der Mitteilung.