Marketingchef des Luzerner Skiherstellers Stöckli: «Die Ansprüche der Kunden sind gestiegen»

Wurden Mitte der 80er-Jahre noch 500 000 Paar Ski verkauft in der Schweiz, waren es 2016/17 gerade noch 185 000. Der Markt ist eingebrochen, aber in den letzten beiden Wintern stiegen die Absätze wieder leicht. Dank der guten Winter, aber auch dank einem Boom des Mietgeschäfts. So eindeutig der Trend, so schwierig ist es, an Zahlen zu kommen. Bei den beiden grössten Sporthändlern der Schweiz, Ochsner Sport und SportXX heisst es unisono: «Wir kommunizieren keine Zahlen.» Den Trend aber, den bestätigen beide bereitwillig. Bei Ochsner heisst es: «Wir konnten bei unseren Service-Dienstleistungen wie der Skivermietung in der laufenden Saison bereits wachsende Zahlen verbuchen.» Bei SportXX heisst es, dass die Miete «immer populärer» werde. Und: «Wir spüren, dass die Kunden gerade jetzt, wo der Winter im Flachland quasi inexistent ist, mit dem Kauf von Skis zurückhaltend sind und für die Tage in den Bergen lieber mieten.» Man gehe davon aus, dass sich dieser Trend in naher Zukunft auch auf weitere Ausrüstungs- und Sportgegenstände ausweiten werde. Mieten statt kaufen – verliert der Besitz tatsächlich an Bedeutung? Der Trend deutet klar darauf hin, sagt auch Christian Gut, Marketingleiter von Stöckli (siehe Interview). Darauf deuten die Zahlen der letzten Jahre hin. Gut sagt: «Man kann davon ausgehen, dass heute mehr als die Hälfte aller Skitage auf Mietski geschehen.» Der Trend dürfte anhalten. Wo genau das Ende liegt, wagt Gut nicht zu prophezeien. Aber eines ist für ihn klar: «100 Prozent Miete wird es nie geben, weil es immer Leute geben wird, die ihren eigenen Ski wollen.»