Trotz Maskenverweigerern: So fahren Sie sicher im ÖV

Maskenpflicht Maskenverweigerer, Ewig-Esser und schlechte Luft: So unsicher fahren Sie mit dem ÖV – was Sie dagegen tun können Der Ärger über lockere Coronamassnahmen in Bus, Bahn und Tram häuft sich. Viele Pendlerinnen und Pendler fühlen sich unsicher. Mit diesen Tipps lässt sich die Gefahr minimieren. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.28 Uhr

Viele Menschen wollen nicht mehr mit dem ÖV fahren. Keystone

Die Maskendisziplin im öffentlichen Verkehr in der Schweiz sinkt, während die hochansteckende Omikron-Variante Boden gewinnt (CH Media berichtete). Pendlerinnen und Pendler fühlen sich zusehends unwohl und drohen damit, auf das Auto umzusteigen. Was müssen Sie als ÖV-Pendlerin und - Pendler jetzt wissen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

«Wer die Schutzmassnahmen im ÖV befolgt, reist sicher», schrieben die SBB vor einem Jahr. Daran sind mittlerweile Zweifel angebracht. So belegen Messungen von ÖV-Nutzern regelmässig zu hohe CO2-Werte in den Zügen – ein Indiz für eine zu tiefe Luftzirkulation, die wichtig wäre, um Ansteckungen zu verhindern.

Auf dem Twitter-Kanal von «SBB Air Quality» werden Messresultate veröffentlicht, die teils Belastungen von über 3000 ppm («parts per million») in Zügen aufzeigen. Das sind viel zu hohe Werte. Die SBB schreiben, eigene Messungen hätten Werte ergeben, die sich in einem «normalen bis genügenden und somit nicht gesundheitsgefährdenden Bereich» zwischen 750 und 1400 ppm bewegten. In «sehr wenigen Fällen» seien die Werte für wenige Minuten auf 1700 bis 1860 ppm gestiegen. Allerdings gilt ein Wert von 1400 ppm schon in normalen Zeiten als oberste akzeptable Grenze für Raumluft.

Schweizweite Zahlen gibt es nicht. Das Contact Tracing des Kanton Zürich veröffentlicht allerdings Daten zum Ansteckungskontext. Demnach gab es alleine in der Woche vom 6. bis 12. Dezember 50 bestätigte und 116 vermutete Corona-Infektionen im ÖV. Zum Vergleich: In Restaurants kam es in derselben Woche zu 13 bestätigten Ansteckungen, in Clubs und Bars zu 11, beim Einkaufen zu 26, in der Schule zu 97 und am Arbeitsplatz zu 735.

Eine Maske ist immer besser als keine. Um andere vor einer Infektion zu schützen, sind auch einfache Hygienemasken sinnvoll. Sie verfügen über eine gute sogenannte «Abscheide-Effizienz», heisst es in einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Allerdings schneiden sie schlechter ab, wenn es darum geht, sich selbst zu schützen – ein Problem, wenn Infizierte im ÖV keine Maske tragen.

«Hygienemasken schützen bei korrekter Anwendung vor allem andere Personen vor einer Ansteckung. Zu einem gewissen Masse besteht bei solchen Masken auch eine Schutzwirkung für die Trägerin oder für den Träger selbst», schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Laut einer Meta-Studie, über welche der MDR berichtete, senken Hygienemasken das relative Risiko, sich zu infizieren, um etwa 80 Prozent. Diese Zahl ist mit Vorsicht zu geniessen: Die Studie wurde durchgeführt, bevor die Delta- oder die noch ansteckendere Omikron-Variante vorherrschend waren und hat methodische Mängel.

Sogenannte FFP2-Masken schützen ihre Träger viel besser vor einer Infektion als Hygienemasken. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts verringern sie gegenüber Hygienemasken das Risiko einer Ansteckung bei einer Expositionsdauer von 20 Minuten um den Faktor 75 (CH Media berichtete). Selbst wenn sie nicht korrekt getragen werden, schützen sie noch deutlich besser, zeigt die Studie. «Zieht einfach eure FFP2 auf», schreibt die Virologin Isabella Eckerle vom Genfer Unispital auf Twitter. Selbst eine mehrstündige Fahrt im ÖV ist damit unproblematisch.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mag trotzdem keine Empfehlung für FFP2-Masken aussprechen. Die Begründung, die Bundesrat Alain Berset (SP) vergangene Woche in der Fragestunde des Nationalrats ablieferte, erstaunt: Es bestehe das Risiko, dass die Masken nicht richtig getragen würden. Weil sie teurer seien, würden sie auch das Budget der Bevölkerung zudem stark belasten.

Gesundheitspolitiker wie Mitte-Nationalrat Lorenz Hess und SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen halten dies für sinnvoll, wie sie dem «Blick» sagen. FDP-Ständerat Josef Dittli fordert den Bundesrat auf, zumindest eine dringende Empfehlung auszusprechen.

Die ÖV-Branche wird von sich aus nicht aktiv werden. Das zeigen die Antworten der beiden Systemführer für Bus und Bahn, Postauto und SBB. Sie erarbeiten das Schutzkonzept für alle ÖV-Betriebe.

SBB-Sprecher Reto Schärli sagt, das BAG empfehle FFP2-Masken für den ÖV nicht explizit. «Ein Teil der Reisenden ist von sich aus mit FFP2-Masken unterwegs. Diese Personen wollen sich und andere noch besser schützen. Das ist sehr begrüssenswert.»

In den meisten Betrieben des öffentlichen Verkehrs ist das Essen und Trinken erlaubt. Einige Schlaumeier nützen das aus, in dem sie mit einem Gipfeli oder Kaffee in Zug und Bus steigen und so glauben, auf die Maske verzichten zu können.

SP-Nationalrätin Wasserfallen, die den Dachverband Schweizerischer Patientenstellen präsidiert, will das unterbinden: «Ich würde ein befristetes Konsumationsverbot im ÖV begrüssen», sagt sie dem «Blick». Zu oft sehe sie Leute, die die ganze Fahrt von Zürich bis Bern damit verbringen würden, «ihr Sandwich so langsam zu essen, dass sie keine Maske aufsetzen müssen».

Auch Pendlerinnen und Pendler ärgern sich über diese Tricks. Auf Twitter lag der Hashtag #KeinFoodimZug, unter dem ÖV-Nutzende ein Konsumationsverbot fordern, am Montagmorgen auf Platz 1.

Postauto-Sprecherin Katharina Merkle sagt, in den Bussen seien die Menschen weniger lang unterwegs als im Fernverkehr. Die wenigsten Fahrgäste würden ganze Mahlzeiten zu sich nehmen. «Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Fahrgäste, Trinken und Essen auf ein Minimum zu beschränken und die Maske umgehend wieder anzuziehen.»

SBB-Sprecher Reto Schärli sagt, die Maskenpflicht im ÖV sei in einer Verordnung des Bundes geregelt und sehe eine Ausnahme fürs Essen und Trinken vor: «Eine Änderung müsste vom Bund beschlossen werden.» Die Maske dürfe zum Essen und Trinken abgenommen werden, aber nur für die Dauer des Verzehrs. «Wird die Ausnahme über die Massen strapaziert, macht unser Personal diese Reisenden darauf aufmerksam.»

BAG-Sprecher Daniel Dauwalder sagt, einzig zur kurzzeitigen Konsumation dürfe die Maske rasch abgelegt werden. Eine Änderung dieser Regel müsste durch eine Verordnungsanpassung des Bundes oder der Kantone erfolgen. Der Bund überprüfe das Massnahmensetting laufend angesichts der epidemiologischen Entwicklung, «so auch die Frage einer ausnahmslosen Maskentragpflicht oder eines Konsumationsverbots im ÖV».

Der effektivste Schutz ist das Tragen einer FFP2-Maske im ÖV. Das eigene Ansteckungsrisiko kann aber noch weiter minimiert werden:

Wenig ausgelastete Züge nutzen: Je weniger Menschen sich in einem Zug befinden, desto geringer ist das Risiko einer Ansteckung. Im Online-Fahrplan wird für die meisten Züge angezeigt, wie voll sie sind. Gerade in Stosszeiten kann es sich lohnen, auf etwas frühere oder spätere Verbindungen zu wechseln und Zusatzzüge zu nutzen. Im Online-Fahrplan auf sbb.ch und in der SBB-App wird für die meisten Züge eine Belegungsanzeige für jeden einzelnen Wagen angezeigt (mit Klick auf «Zugformation einblenden»).

Je weniger Menschen sich in einem Zug befinden, desto geringer ist das Risiko einer Ansteckung. Im Online-Fahrplan wird für die meisten Züge angezeigt, wie voll sie sind. Gerade in Stosszeiten kann es sich lohnen, auf etwas frühere oder spätere Verbindungen zu wechseln und Zusatzzüge zu nutzen. Im Online-Fahrplan auf sbb.ch und in der SBB-App wird für die meisten Züge eine Belegungsanzeige für jeden einzelnen Wagen angezeigt (mit Klick auf «Zugformation einblenden»). Klasse wechseln: Häufig ist die 1. Klasse weniger ausgelastet und hat mehr freie Plätze. Seit dem Fahrplanwechsel gibt es mit dem Sparklassenwechsel zudem eine sehr günstige Möglichkeit, in der ersten Klasse mitzufahren. Diese Klassenwechsel lassen sich auch in der App kaufen, allerdings derzeit maximal eine Stunde vor Abfahrt. Das soll sich im Januar ändern.

