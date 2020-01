Massenentlassung? Manor soll Dutzende Kader-Mitarbeiter entlassen haben Das Nachrichtenportal «Nau.ch» vermeldet, dass Manor zahlreiche Mitarbeiter entlässt. Das Unternehmen möchte das noch nicht kommentieren, kündigt aber eine Medienmitteilung an. Dominic Kobelt 10.01.2020, 09.23 Uhr

Martin Toengi, BLZ

Manor hat auf einen Schlag viele Kadermitarbeiter per sofort freigestellt, meldet das Nachrichtenportal Nau.ch. Die Betroffenen, meist Filialleiter, kämen aus der ganzen Schweiz, heisst es weiter.

Manor selbst wollte die Meldung auf Anfrage von CH Media weder bestätigen noch dementieren, kündigt aber auf 16 Uhr eine Medienmitteilung an.

Wie viele Mitarbeitende betroffen sind, sei unklar, schreibt Nau. Eine Quelle spreche von bis zu 40 Kündigungen. Unter anderem seien die Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE «aus heiterem Himmel» entlassen worden.

