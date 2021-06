Industrie Maxon legt stabiles Ergebnis fürs Coronajahr vor Der Motorenbauer aus Obwalden hatte 2020 nur einen leichten Umsatzrückgang. Zudem wurden mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht. 23.06.2021, 16.21 Uhr

Der Hauptsitz von Maxon in Sachseln.





Bild: Boris Bürgisser (9. November 2018)

«2020 war für uns eine nie da gewesene Achterbahnfahrt», wird Karl-Walter Braun, Hauptaktionär von Maxon in der gestrigen Mitteilung zum Geschäftsergebnis zitiert. Im Coronajahr 2020 konnte der Motorenbauer aus Sachseln den Umsatz nahezu halten, dieser belief sich auf 553,5 Millionen Franken gegenüber 567,8 Millionen Franken 2019. Es habe zwar wegfallende Umsätze in den Bereichen Automobilindustrie und Luftfahrt gegeben. «Maxon konnte diese aber grösstenteils kompensieren durch den grossen Bedarf an Antrieben für die präzise Laborautomation sowie für Beatmungsgeräte im Kampf gegen Corona», heisst es in der Mitteilung. Diese rasche Umstellung habe vom Management und Mitarbeitenden ein hohes Mass an Flexibilität und Pragmatismus erfordert.

Besonders gefordert seien die Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie der Verkauf gewesen. «Zum einen war ein direkter Kontakt beim Kunden unmöglich. Zum anderen war auch der direkte Lieferantenkontakt zur genauen Abklärung technischer Machbarkeiten oder Liefermöglichkeiten schwierig», schreibt Maxon. «Tatsächlich sind es unsere weltweite Präsenz und unsere internationalen Kunden, die in den verschiedensten Märkten und Anwendungen tätig sind, dank derer wir die Pandemie bewältigen konnten», so Hauptaktionär Braun.

Maxon entwickelt besonderes E-Bike-System

Maxon-CEO Eugen Elmiger.



Doch auch unter erschwerten Bedingungen sei es gelungen, mehrere neue Produkte im Bereich der präzisen Antriebstechnik auf den Markt zu bringen. Etwa Mikromotoren für Medizinroboter. «Einen besonderen Höhepunkt bildete die Mars-Expedition mit den ersten Fahrten des Rovers Perseverance, ausgerüstet mit Maxon BLDC-Motoren», wird Eugen Elmiger, CEO der Gruppe, zitiert. Gleichzeitig hat der Antriebspezialist in den letzten Monaten eine Neuheit für die E-Mobilität entwickelt: Diesen Sommer präsentiere Maxon mit dem Bikedrive Air ein leichtes und unsichtbares E-Bike-System, welches nur drei Kilogramm wiegt und von Fahrradherstellern in elegante Rahmen integriert werden könne. Im Bereich Medizin entwickelt das Unternehmen zudem zusammen mit einem Kunden minimalinvasive Aortapumpen, die für eine schnelle Genesung von Herzpatienten sorgen.

Auch in neue Maschinen, Fabriken und Anlagen investierte Maxon im Coronajahr, insgesamt 50,3 Millionen Franken. Der Cashflow belief sich auf 37,1 Millionen Franken, nach 44,9 Millionen Franken im Vorjahr. Mit dem laufenden Geschäftsjahr zeigt sich Maxon zufrieden. Aufgrund der hohen Bestellungen kämen die Lieferanten aber an ihre Kapazitätsgrenzen. «Die Folge davon sind Lieferengpässe bei uns», so CEO Elmiger.

Weltweit beschäftigt der Motorenbauer aus dem Kanton Obwalden 3059 Mitarbeitende an neun Produktionsstandorten und ist in über 30 Ländern mit Vertriebsgesellschaften präsent. (cg)