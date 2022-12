Medien: Die Elon Musks der Schweiz wittern Zensur

Gesetzesrevision Root muss grössten Steuerausfall verkraften – und kritisiert die Luzerner Regierung hart

Die Gemeinde Root wird durch die von der Luzerner Regierung vorgeschlagene Steuerreform mit Abstand am stärksten belastet. Das passt dem Finanzvorsteher gar nicht. Auch in der Stadt Luzern und in Vitznau beisst die Exekutive mit ihren Plänen auf Granit.