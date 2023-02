Medien: Polaris - ein neues Sternchen am Schweizer Medienhimmel

Medien Die künstliche Vereinigung von künstlicher Intelligenz und Schwarmintelligenz «Polaris» ist ein weiteres Schweizer Medienprojekt, das im Herbst an den Start gehen will. Es ist verblüffend, wie technophile Ambitionen und romantische Vorstellungen von Bürgerbeteiligung zu begeistern vermögen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Eine klaffende Lücke in unserem Mediensystem – das haben die Initianten des von Stiftungen anschubfinanzierten Medienprojekts «Polaris» entdeckt: «vertrauenswürdige Nachrichten aus deiner Umgebung». Diese «letzte Meile in der News-Versorgung» zu schliessen, schickt sich «Polaris» an und sucht dazu technisches Personal. Im Herbst sollen die ersten «Pilotregionen» erschlossen werden. Nun denn.

Zunächst ist «Polaris» eine weitere App. Darauf sollen einerseits öffentliche Informationen aus dem Amtsstuben publiziert werden, die ein Community Management kuratiert. Andererseits Nachbarschafts-Nachrichten, die eine regionale Community einspeist, die dabei wiederum vom Community-Management unterstützt wird. Was «Polaris» von älteren Anläufen des Citizen-Journalism unterscheidet, ist der technophile Ansatz – oder anders gesagt: die Vereinigung von Schwarm- und künstlicher Intelligenz.

Ob die Aneinanderreihung von hippen Bezeichnungen in englischer Sprache schon als Geschäftsidee gelten darf, ist damit nicht beantwortet. Doch wenn allein schon die gute Absicht zählt, dann sollte an einem Gelingen nicht gezweifelt werden. Denn wer will es nicht: das kostenlose, transparente und verlässliche Nachbarschafts-News-Netzwerk? - Auch wenn es «Polaris» brauchte, um dies als Lücke zu erkennen.