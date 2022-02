Die Lehre aus dem Abstimmungskampf zum Medienpaket

Medienkolumne Die mediale Gretchenfrage: Dafür oder dagegen? Was der Abstimmungskampf zum Medienpaket gezeigt hat: Die Rede vom medialen Einheitsbrei ist Gerede. Christian Mensch 04.02.2022, 18.33 Uhr

Alles noch offen: Am 13. Februar wird unter anderem über das Medienpaket abgestimmt. Keystone

In einer Woche und einem Tag wissen wir mehr. Die Auszählung der Stimmzettel wird ergeben, ob das vom Parlament geschnürte Medienpaket eine Mehrheit erhält oder ob das Referendum gegen eine verstärkte Subventionierung der Medien obsiegt.

Die Ausgangslage ist offen trotz einer leichten Präferenz für das Referendum. Die Ausgeglichenheit war nicht unbedingt zu erwarten, da die Medien anfänglich geringeren Kredit hatten als deren Kritiker, deren lautstärkste Vertreter sich notabene auch aus den Medien rekrutieren. Es mag eine Ironie sein, dass gerade diese interne Zerstrittenheit weniger gegen als vielmehr für die Branche gesprochen hat: Die Rede vom medialen Einheitsbrei hat sich dadurch als Gerede entlarvt.

Die Referendumsführer scheinen dies gemerkt zu haben. Von der Krawallstrategie, die Millionärsverleger als Profiteure anzuprangern und die Medienschaffenden als künftige Staatsdiener zu diskreditieren, ist in der Endphase des Abstimmungskampfes nicht mehr viel übrig geblieben. Sie wäre auch kontraproduktiv und würde nur jene zusätzlich mobilisieren, die sich ein starkes Gegengewicht zu den medialen Demagogen wünschen.

Der Entscheid wird Auswirkungen haben, ob er so oder anders ausfällt. Welche diese sein werden, weiss allerdings niemand. Nur schleichend werden wir dies erfahren. Denn weder wird die journalistische Qualität sprunghaft besser, noch wird sie unmittelbar kollabieren. Die Erde dreht in jedem Fall unbeirrt weiter, auch in einer Woche und einem Tag.