Die Schweizerische Mediendatenbank (SMD) und ihre Schwächen

Die Schweizerische Mediendatenbank: Vollständig unvollständig Das Archiv des heimischen Medienschaffens wird zunehmend unzuverlässig. Es spiegelt damit aber bloss eine mediale Entwicklung. Christian Mensch 15.10.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizerische Mediendatenbank (SMD) von Ringier, TX Group und der SRG ist eine gute Sache. Was hierzulande publiziert wird, findet Eingang. Beiträge immer neuer Medien werden archiviert. Seit einigen Wochen etwa jene des «Anzeiger vom Rottal» oder jene des Online-Konsum-Mediums «konsider.ch». Neu sollen sogar mundartliche Radiobeiträge automatisch als standarddeutsche Textdatei erfasst werden können. Die SMD ist nicht zuletzt für recherchierende Medienschaffende also eine tolle Sache – theoretisch.

Praktisch ist die SMD ziemlich unbrauchbar geworden. Einzelne Beiträge erscheinen bei der Abfrage x-fach, etwa weil sie in einem Medienverbund mit unzähligen Online- und Printtiteln publiziert werden. Andere finden sich gar nicht, weil die Schnittstellen zwischen den zuliefernden Verlagen und der Datenbank wohl nicht alle Eventualitäten erfassen und im Resultat schlicht fehlerhaft sind. Dies kann dann auch dazu führen, dass Beiträge erfasst, aber einer falschen Autorenschaft zugeschrieben werden.

Die Fehler bloss der technologischen Unzulänglichkeit der Betreiber zuzuschreiben, wäre allerdings zu kurz gegriffen: Die SMD ist vielmehr das Opfer einer zunehmenden medialen Unübersichtlichkeit. Etwa: Welcher Medientext ist überhaupt «gültig», wenn er in den verschiedenen Printausgaben in unterschiedlicher Länge und unter wechselnder Titelei publiziert und online mehrfach verändert, korrigiert oder verlängert wird? Eine Antwort darauf gibt es nicht. Und so wird getan, als gäbe es auch diese Frage nicht.

