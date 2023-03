TX Group besinnt sich wieder auf die Publizistik

Medien Die TX Group besinnt sich und arbeitet an einem neuen Image Der Zürcher Medienkonzern entdeckt seine gesellschaftliche Verpflichtung. Dem Geschäft soll dies nicht abträglich sein – im Gegenteil. Christian Mensch Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Das Medienhaus TX Group hat für sich einen neuen «Purpose» definiert. Etwas lapidar beschreibt dieser den «Zweck» der Firma, etwas gestenzter handelt es sich um seine «Bestimmung». Er heisst: «Wir tragen zu einer freien Gesellschaft bei.» Um ihn kecker klingen zu lassen, wird er auf englisch vorgetragen: «We contribute to a free society.»

Hoffentlich, ist der Beobachter versucht zu sagen: Was, wenn nicht eine freie Gesellschaft, könnte sonst das Ziel sein? Beachtenswert ist der Leitspruch aber allemal. So stellt er rhetorisch den Gemeinschaftsnutzen vor den Eigennutz, was für ein börsennotiertes Unternehmen doch eher überrascht.

Die TX Group, die sich zuletzt als technikgetriebene Vermarktungsmaschine präsentiert hat, schafft mit dem Slogan an einem neuen Image: Die Publizistik, das ehemalige Kerngeschäft, soll wieder als solches wahrgenommen werden. Die Zeitungen – von «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung», «Basler Zeitung» bis zur «Zürichsee-Zeitung» und «Sonntags-Zeitung» – würden als publizistische Marken gestärkt. Sowohl regional wie überregional sollen sie journalistisch punkten. Gut so.

Was der freien Gesellschaft hilft, müsste allerdings auch der TX Group helfen. Schliesslich gilt es, das deutlich unter den Erwartungen liegende Geschäft mit Digitalabonnements auf Kurs zu bringen.