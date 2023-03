Eklat bei «Republik»: Roger de Weck ist schon wieder weg

Medien Eklat beim Online-Medium «Republik»: Der erst letztes Jahr geholte Verwaltungsrat Roger de Weck ist bereits wieder weg Das Onlinemagazin schlittert in die nächste Krise: Verwaltungsrat und Chefredaktion sind verwaist. Christian Mensch Jetzt kommentieren 23.03.2023, 16.12 Uhr

Hatte ein kurzes Gastspiel bei der «Republik»: Roger de Weck. Keystone

Da waren es nur noch zwei. Roger de Weck hat per sofort seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Republik AG gegeben. Übrig bleiben vorerst die IT-Unternehmerin Sylvie Reinhard und der umstrittene Start-up-Unternehmer Alfonso (von) Wunschheim. Das Onlinemagazin «Republik» kommt nicht zur Ruhe. Und dies in einer heiklen Phase ihres Aufbauprozesses.

Im vergangenen Dezember klang es noch anders. Nach dem Schock, sich durch unsorgfältige Verbuchung von Drittmitteln der Steuerhinterziehung schuldig gemacht zu haben, dem fluchtartigen Abgang von vier Verwaltungsräten und der Demission des Chefredaktors, war de Weck auch der Belegschaft als Lichtblick erschienen. Als neuer Verwaltungsrat, zuständig für Publizistik, sollte er das junge Medienunternehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. Als einstiger Chefredaktor des «Tages-Anzeiger», der «Zeit» und als ehemaliger Generaldirektor der SRG war er mit mit der nötigen Autorität ausgestattet.

Leicht pathetisch erklärte der Fribourger Patrizier: «Auf das Zusammenspiel mit Präsidentin Sylvie Reinhard, Vorstandsmitglied Alfons von Wunschheim, dem Genossenschaftsrat , allen Kolleginnen und Kollegen, die mit Herzblut die Republik machen und ausmachen, freue ich mich». Nun ist ihm die Freude gründlich vergangen. Am 10. März reichte er beim Verwaltungsrat seine Demission ein. Am Dienstagabend informierte Reinhard die Belegschaft darüber mittels Slapp-Nachricht. Erst am kommenden Montag kommt es zu einer internen Aussprache.

Roger de Weck benennt das Zerwürfnis

De Weck hatte die Kommunikation erzwungen, zeitlich wie inhaltlich. Er informierte selbst das Handelsregisteramt und reichte dort sein Rücktrittsschreiben ein. Darin heisst es: «Grund für den Rücktritt sind unterschiedliche Auffassungen im Verwaltungsrat über die Strategie, den Stellenwert der Publizistik, die Bewältigung der anspruchsvollen Lage und die Rolle des Verwaltungsrates.» Mehr Dissens geht nicht.

Da das Schreiben per 23. März im Handelsregister ohnehin öffentlich wurde, war der Restverwaltungsrat genötigt, eine gleichlautende Botschaft im täglichen Newsletter auch der Leserschaft mitzuteilen – wenn auch nur unter der Rubrik «Ausserdem». Der Schritt werde «bedauert», denn er sei «kein kleiner Verlust». Es sei eine «Zäsur» und Anlass um «grundsätzlich über die Bücher zu gehen». Dafür werde Zeit gebraucht; nach den Ostern werde informiert.

Auch die restlichen Verwaltungsräte werden demissionieren

Was vorerst nur dem internen Kreis offenbart wurde: Auch Reinhard und Wunschheim werden ihre Ämter niederlegen, wenn ein neues strategisches Führungsgremium gefunden wurde. Damit steht die «Republik» vor einem völligen Neustart. Alle Verwaltungsräte haben sich damit innerhalb eines Jahres verabschiedet.

Aufgeschoben ist damit auch die zeitlich bereits überfällige Ernennung einer neuen Chefredaktion. Diese wird nach dem zum «Beobachter» wechselnden Abgang von Oliver Fuchs interimistisch von Bettina Hamilton und von Daniel Binswanger geführt. Vor einigen Wochen schien die Nachfolge geklärt zu sein, es hiess, nur Formalitäten würden noch für eine Kommunikation fehlen. Damit wird wohl nichts.

So muss derzeit ohne Führung um die Erneuerung von Abonnements geworben werden. Aktuell steht der Bestand bei rund 28'100. Das Budgetziel von 33'000 steht derzeit in weiter Ferne.