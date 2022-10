Medien Hau die Medien: Von Berg, Badran & Co. Medien kritisieren Politikerinnen und Politiker. Doch diese kritisieren auch die Medien. Was linke von rechter Medienkritik unterscheidet. Christian Mensch Jetzt kommentieren 22.10.2022, 17.00 Uhr

Bei Ueli Maurer wären wir enttäuscht gewesen, hätte er bei seinem bundesrätlichen Rücktritt nicht noch die Medien abgewatscht. Er ist sich treu geblieben in seiner Erzählung, die in rechtsbürgerlichen Kreisen weitverbreitet ist: Medien seien ohnehin nicht wichtig.

Weniger Beachtung findet die Kritik von links. Im linken Konzept sind Medien extrem wichtig. Schliesslich sind sie das Instrument, um einem zentralen Anliegen, der Vergesellschaftung aller Lebensbereiche, Geltung zu verschaffen. Und so spiegelt linke Medienkritik das Leiden an den Medien.

Kürzlich hat die politaktivistische Literatin Sibylle Berg im «Spiegel» mit dem Zweihänder gefuchtelt: «Aus wirtschaftlichem Elend, Angst oder Angstlust setzen die früher als Qualitätsmedien bezeichneten Zeitungen und Nachrichtensender zunehmend auf die Krise als Chance.» Schuld des daraus resultierenden «Hyperloop der Erregung» seien die Druck aufsetzenden Verlage. Ihr Ratschlag: «Enteignet Zeitungen!»

Jacqueline Badran, die politaktivistische Unternehmerin, hat seit einigen Wochen in der «Sonntags-Zeitung» eine eigene Kolumne, um ihr Leiden an den Medien auszuleben. Unter der Rubrik «#korrigendum» stellt sie dar, was die Medien angeblich verbocken: Meinungen werden ohne Wissen verbreitet (11.9.), beziehungsweise es werde bloss behauptet (17.9.); sie lassen sich instrumentalisieren (25.9.) und unterschlagen entscheidende Fakten (2.10.). All dies fällt Badran vor allem dann auf, wenn die Medien nicht nach ihrem politischen Gusto berichten.

Ganz falsch liegt Badran mit ihrer Kritik, Medien könnten mit Kritik nicht umgehen. Schliesslich räumen wir ihr – ob von rechts oder von links – breiten Raum ein. Nicht zuletzt mit dieser Kolumne.

