Christian Dorer: Ringier stellt den Blick-Chefredaktor frei

Medien Null-Toleranz: Ringier beurlaubt seinen «Blick»-Superchefredaktor – was dahinter steckt Der Medienkonzern verordnet Christian Dorer eine halbjährliche Auszeit. Ihm wird die Bevorzugung einzelner Mitarbeiter vorgeworfen. Damit trennt sich Ringier innert einer Woche von einer zweiten Führungskraft. Christian Mensch 1 Kommentar 08.03.2023, 17.40 Uhr

«Blick»-Superchef Christian Dorer interviewt die frühere Bundesrätin Doris Leuthard im Abstimmungskampf zur No-Billag-Initiative Anfang 2018. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Christian Dorer, Superchefredaktor der «Blick»-Gruppe, wurde vom Ringier-Konzern per sofort für sechs Monate in eine «Auszeit» geschickt. Grund dafür seien «Hinweise und Meldungen», dass er gegen den «Code of Conduct» des Unternehmens verstossen habe, erklärt das Medienunternehmen in einer Mitteilung. Im Raum stünden «Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten Mitarbeitenden-Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von privat und Geschäft». Kein Geheimnis ist, dass Dorer sich gerne im Umfeld jüngerer Mitarbeiter bewegt.

Dorer wusste, dass sein Verhalten immer wieder Gesprächsstoff geboten hat. Was jedoch über Jahre offen geduldet wurde, hat unter den neuen Wertungen im Reputationsmanagement von Medienunternehmen keinen Platz mehr. In der Medienmitteilung kommentiert Dorer die Folgen dieses Wertewandels: «Für mich stand und steht das Wohl der «Blick»-Gruppe und ihrer Mitarbeitenden immer im Zentrum. Sollte ich durch mein Handeln ohne Absicht dem Wohl der Gruppe oder Einzelner geschadet haben, so bedaure ich dies über alle Massen.»

Im nächsten halben Jahr wolle Ringier die «Beobachtungen» «lückenlos aufklären». Diese stammen nach vorliegenden Informationen von Personen, die sich an der Vorzugsbehandlung anderer störten. Dorer zeigt sich mit seiner Freistellung einverstanden: «Meine Abwesenheit wird die Aufklärung vereinfachen.» In dieser Zeit soll die gesamte Redaktionskultur bei der «Blick»-Gruppe untersucht werden. Mit externen Experten würden «Culture Audits» durchgeführt, um dieser Betriebskultur auf den Grund gehen zu können.

Entlassung statt Auszeit für Werner de Schepper

Die Freistellung von Dorer folgt fünf Tage nach der Entlassung von Werner de Schepper, dem Co-Chefredaktor der Ringier-Publikation «Interview». Diesen Abgang begründete Ringier in einer dürren Mitteilung mit «aktuellen, unterschiedlichen Auffassungen als Führungspersönlichkeit», was im konkreten Fall ein ungebührliches Verhalten gegenüber einer Frau anlässlich eines Firmenanlasses bedeutete. Aufgrund von Vorgeschichten hätte auch de Schepper gewarnt sein können.

Dass der Ringier-Konzern jetzt mit eisernem Besen kehrt, dürfte nicht zufällig sein. Die Vorkommnisse um den «Magazin»-Chefredaktor Finn Canonica bei der Konkurrenz Tamedia haben zu einem eigentlichen Sensibilisierungsschock in der Branche geführt: Die Redaktionen werden darauf geprüft, ob sich in den Strukturen Reputationsrisiken verbergen.

Die Lehren aus dem Fall Tamedia

Die sofort verordnete Auszeit von Dorer ist dabei auch eine Lehre aus dem Fall Tamedia. Diese hat Vorwürfe gegen Canonica von einem Anwaltsbüro in einer ausufernden Untersuchung abklären lassen und sich dann klandestin vom langjährigen Chefredaktor getrennt. Die Freistellung von Dorer erfolgt nun bereits vor der Untersuchung, ist offen kommuniziert, wobei sich auch Dorer selbst äussern kann.

Ringier macht Dorer wenig Hoffnung, als Chefredaktor zurückkehren zu können. Dies werde «zu gegebener Zeit» entschieden. Ihn ganz fallen zu lassen wäre allerdings nicht in der Tradition des Hauses. So war es Dorer, der dem Boulevardblatt mit einem politischeren Kurs wieder mehr Bedeutung verschaffte. Dass er zuletzt in Verruf geriet, während der Coronapandemie in zu grosser Nähe zum Bundesrat und zu Alain Berset gestanden zu haben, hat er seinem Chef, dem Konzernleiter Marc Walder zu verdanken.