SRF feiert seine Abgänge

Medien Völlig neue Töne: diese SRF-Abgänge sagen artig Danke Zwei weitere Ressortleiterinnen verlassen den öffentlich-rechtlichen Sender. Nicht im Streit, sondern mit gegenseitigem Lob. Das macht skeptisch. Christian Mensch 20.08.2022, 05.00 Uhr

Verlassen SRF und sind dankbar: Sandra Leis (links), Redaktionsleiterin Aktualität, Kunst und Gesellschaft, und Susanne Witzig, Redaktionsleiterin Hintergrund und Podcast. Bilder: SRF/Valérie Chételat/Oscar Alessio

Wer erinnert sich nicht an die Geschichten der vergangenen Monate: Schon wieder habe bei SRF ein bekanntes Gesicht der Kamera oder eine bekannte Stimme dem Mikrofon den Rücken gekehrt. Was sei bloss los beim öffentlich-rechtlichen Sender, dass Medienschaffende gleich reihenweise von der vermeintlichen Wohlfühloase in die freie Wildbahn der kommerziellen Medien flüchten?