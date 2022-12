Medien: Wenn NZZ und Weltwoche die Deutschen belehren

Medien Wie «NZZ» und «Weltwoche» die Deutschen belehren wollen Roger Köppel und Eric Gujer, die Chefredaktoren der «Weltwoche» und der «Neuen Zürcher Zeitung» richten sich explizit an ein deutsches Publikum. Man stelle sich umgekehrt vor, deutsche Chefredakteure würden uns derart belehren. Christian Mensch Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Es gab eine Zeit, da waren drei Roger prominente Medienmacher in Deutschland: de Weck als Chefredaktor der «Zeit», Schawinski als Leiter von Sat 1 und Köppel als Chefredaktor der «Welt». Letzterer wirkt weiter für ein deutsches Publikum, wie seit geraumer Zeit auch Eric Gujer, der Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» — beide nun von der Schweiz aus.

Von «der anderen Sicht» spricht Köppel, wenn er in seinem Video-Blog «Weltwoche daily» einer AfD-Klientel Positionen vorträgt, die diese gerne hört. Mit «Der andere Blick» ist überschrieben, wenn Gujer sich leitartikelnd an ein deutsches Publikum richtet, das sich im politischen Spektrum knapp links neben der AfD verortet. Für diesen Einsatz erhielt er in diesem Jahr den Börne-Preis verliehen.

Gujer liegt sicher richtig, wenn er einen deutschen Scheuklappen-Journalismus kritisiert, der nur einen schmalen politischen Diskurs zulässt und rasch ausgrenzt, was diesen stört. Und nicht nur im Journalismus ist es bestimmt heilsam, wenn ein Blick von aussen die eigene Position kritisch prüft.

Doch den Perspektivenwechsel konsequent weitergedacht, heisst: Wünschten wir uns, dass ein Chefredaktor eines ausländischen Mediums sich mit nicht erklärbarem Fleiss damit beschäftigt, unsere Unzulänglichkeiten aufzuzählen? – Sicher nicht. Denn wir wissen instinktiv zu trennen zwischen der Sicht von aussen und diesem anderen Blick, der sich wiederum von Besserwissertum kaum unterscheiden lässt.

