Kontroverse um Mediengesetz am Swiss Media Forum

Mediengesetz Kontroverse um Medienförderung: «Ich schäme mich für diese Polemik» Am Swiss Media Forum war man sich nicht einig, ob es mehr staatliche Unterstützung braucht. 23.09.2021, 15.51 Uhr

Marc Walder von Ringier am Swiss Media Forum im KKL in Luzern. Urs Flueeler / KEYSTONE

Ein Hauptthema am Swiss Media Forum war das Mediengesetz, über das voraussichtlich im Februar 2022 abgestimmt wird. Mehr als 90 000 Unterschriften seien dagegen zustande gekommen, sagte Bruno Hug, Verleger von Portal24 und Urheber des Referendums. Hug sagte an dem Medienkongress im KKL Luzern, er rechne mit einer deutlichen Ablehnung von 60 bis 70 Prozent Nein und sei überwältigt von den Reaktionen auf das Referendum. Hug ist überzeugt, dass regionale Medien auch ohne zusätzliche staatliche Förderung überleben können. Das Nutzungsverhalten habe sich geändert, und dem trage das Medienpaket, für das am Vortag Medienministerin Simonetta Sommaruga geworben hatte, keine Rechnung.