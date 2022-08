Medienkolumne: Sommaruga in Locarno

Medienkolumne Tessiner Impressionen: Risotto, Merlot und die sommerliche Nähe zwischen Politik und Medien Simonetta Sommaruga analysiert in Locarno die Niederlage des Medienpakets und ortet «Mais im Bundeshuus». Matthias Ackeret 13.08.2022, 05.00 Uhr

Medienministerin Simonetta Sommaruga spricht an der «Soirée Médias» in Locarno. Gian Kaufmann/VSM

Einmal im Jahr sind wir alle Tessiner: am Filmfestival Locarno. Man isst Risotto und trinkt Merlot. Bei so viel «kultureller Aneignung» muss man froh sein, dass die Veranstaltung nicht in Bern stattfindet – sonst wäre sie längst verboten. Erstmals organisierte der Verlegerverband eine «Soirée Médias» zum Austausch von Medien, Politik und Kultur, wobei Peter Wanner, Herausgeber der Zeitungen und Portale der CH-Media-Gruppe, der einzige anwesende Grossverleger war.