Geistlich-CEO Ralf Halbach: «Wir platzen aus allen Nähten»

Medizintechnik Neuer CEO von Geistlich Pharma im Interview: «Wir platzen aus allen Nähten» Seit 1. Juli hat Geistlich Pharma in Wolhusen einen neuen CEO. Der ehemalige Roche-Manager Ralf Halbach über Familienunternehmen, Paradigmenwechsel durch Corona und Ausbaupläne. Christopher Gilb 16.07.2021, 05.00 Uhr

Ralf Halbach in einem Labor am Hauptsitz von Geistlich Pharma. Bild: Pius Amrein (Wolhusen, 12. Juli 2021)

Bis Ralf Halbach seine Arbeitsstationen aufgezählt hat, dauert es eine Zeit: In Barcelona als Sohn deutscher Auswanderer geboren, war der promovierte Chemiker alleine in den letzten zehn Jahren für Roche in San Francisco, Casablanca, Singapur und Warschau tätig, wo er das Geschäft der Diagnostiksparte für Osteuropa und angrenzende Länder verantwortete. Seit Juli ist der 53-Jährige, der mit einer Schweizerin verheiratet und eingebürgert ist, Nachfolger von Paul Nolte bei Geistlich Pharma in Wolhusen. Letzterer war nach 15 Jahren als CEO in den Ruhestand gegangen.

Was hat Sie in die Schweiz geführt?

Ralf Halbach: Einerseits die sehr reizvolle Stelle, ein erfolgreiches Unternehmen weiter ausbauen und mit meiner internationalen Erfahrung unterstützen zu können, anderseits haben wir als Familie nun viele Wanderjahre hinter uns, das klingt von aussen zwar spannend, aber alle zwei, drei Jahre, die Ärzte, Freunde und die Schule wechseln zu müssen, kann auch anstrengend sein.

Geistlich Pharma ist unter Ihrem Vorgänger rasant gewachsen, wo sehen Sie weiteres Wachstumspotenzial?

Geistlich hat das Gebiet der Bioregeneration, also der Knochenheilung durch Biomaterialien tierischen Ursprungs, quasi erfunden. Stark sind wir vor allem im Dentalbereich, wo unsere Produkte unter anderem verhindern, dass sich der Knochen, nachdem ein Zahn gezogen wurde, zurückbildet. So können Implantate später komplikationslos eingesetzt werden. Es gibt etliche Länder, wo dafür starkes Wachstumspotenzial vorhanden ist.

Den Umsatz verdreifacht Genaue Kennzahlen gibt Geistlich Pharma nicht bekannt, gemäss Firmenangaben aber hat sich der Umsatz des 1851 in Zürich von Heinrich Geistlich als Leimfabrik gegründeten Unternehmens in den letzten 15 Jahren verdreifacht. In etwa gleichem Mass hat sich die Angestelltenzahl entwickelt von 193 im Jahr 2007 auf 737 heute. Bekannt ist, dass rund zehn Prozent des Umsatzes jährlich in Forschung und Entwicklung investiert werden. Seit 1899 ist die Firma in der Zentralschweiz tätig, etwa die Hälfte der Angestellten arbeitet heute an den beiden Standorten in Wolhusen, wo sich die Produktion und Entwicklung befindet, sowie Root, wo der Verkauf und das Marketing angesiedelt sind, die andere Hälfte ist in den einzelnen Ländergesellschaften im Ausland tätig. Der Exportanteil beim Medtech-Unternehmen beträgt rund 95 Prozent. (cg)

Welche sind das?

Heute wachsen wir stark in Ländern wie China, Russland oder den USA, grosses Potenzial sehe ich aber auch in Indien, Indonesien oder teils in Afrika. Also überall dort, wo durch eine gestiegene Kaufkraft auch ein erhöhtes Interesse für die Zahngesundheit besteht. Doch wir wollen nicht nur geografisch wachsen, sondern forschen auch ständig an neuen Produkten.

In welche Richtung geht dort die Entwicklung?

Viele leiden ja beispielsweise unter der Abnutzung des Meniskus, wenn wir mit unseren Produkten irgendwann, einen Beitrag zur Verhinderung des Abbaus des Knorpels leisten könnten, wäre das grossartig.

Das klingt alles sehr positiv, dann hat die Coronapandemie bei Geistlich also keine Spuren hinterlassen?

Natürlich, der April und Mai 2020 waren schlechte Monate, derzeit sieht es aber so aus, als würden wir 2021 unser Ergebnis vor der Krise schon wieder übertreffen. Die Effekte der Pandemie sind dabei in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich. In Australien beispielsweise, wo die Leute noch immer nicht Reisen dürfen, zeigt sich, dass viele ihr Geld nun für eine ausführliche Zahnsanierung einsetzen.

Sie waren jahrelang in einem Grossunternehmen tätig, wie ist es nun plötzlich ein Familienunternehmen zu leiten?

Es ist faszinierend, hier rapportiere ich direkt dem Verwaltungsratspräsidenten Andreas Geistlich, und natürlich geht es auch ihm um Zahlen, aber ebenso um den Ruf des Unternehmens, die Rolle der Familie als verantwortungsvolle Arbeitgeberin in der Region und Treiber des medizinischen Fortschritts. Zusammengefasst, es wird längerfristig gedacht und niemand käme auf die Idee, nach einem schlechteren Quartalsergebnis eine Teilverlagerung in ein Billiglohnland in Betracht zu ziehen. Geistlich entwickelt und produziert alle Produkte in der Zentralschweiz, das ist in unserer Branche keine Selbstverständlichkeit.

Und, wie Sie angedeutet haben, wird das auch so bleiben.

Ja, gerade für ein Unternehmen, das in einer speziellen Nische tätig ist, wie wir, ist das Know-how der Mitarbeiter entscheidend. Und genau diese Fachkräfte finden wir hier, auch durch die exzellente Zusammenarbeit mit den hiesigen Universitäten und Hochschulen. Wir haben ja auch 2019 in Wolhusen ein neues Produktionsgebäude eröffnet und planen weiter auszubauen.

Wie genau?

In den nächsten Jahren stehen einige Ausbauten an, unter anderem ein neues Lager und eine neue Verpackungshalle, weil wir so stark wachsen, platzen wir aus allen Nähten.

Ihr Vorgänger war 15 Jahre lang CEO, wie gross sind die Fussstapfen, in die man da tritt und was wird bei Ihnen anders?

Die Fusstapfen sind sicher gross, aber wir haben ein eingespieltes Team hier, dass mich gut unterstützt. Was anders wird: Ich stehe sicher automatisch für einen gewissen Generationenwechsel, mein Vorgänger war 65, als er in seinen verdienten Ruhestand trat, und dann ist noch eine Entwicklung, die durch die Pandemie kam und vieles verändern wird.

Logo auf dem Firmengebäude am Ortseingang von Wolhusen.

Bild: Pius Amrein (wolhusen, 12. Juli 2021) / Luzerner Zeitung

Welche?

Die Art wie man arbeitet, hat sich nachhaltig verändert. Früher kam es nicht in Frage, sich mit einem Kunden per Videocall zu treffen, auch für ein nur einstündiges Treffen, setzte man sich mehrere Stunden ins Flugzeug, heute ist dies gänzlich akzeptiert. Früher war Homeoffice eine Ausnahme, heute zeigt sich: Die Angestellten arbeiten dort mindestens gleich gut. Auch zukünftig, sollen unsere Angestellten deshalb nach Wunsch mehrere Tage pro Woche zu Hause arbeiten können. Letztens haben wir einen Workshop für tausend Zahnärzte auf der ganzen Welt durchgeführt, der grösste Workshop dieser Art, den es je im Dentalbereich gab. Das wäre früher auch nicht denkbar gewesen.

Wie hat das funktioniert?

Alle haben ein Set nach Hause geschickt bekommen, und ein Experte hat dann per Videocall aus der Schweiz den Workshop geleitet. Das Gleiche betrifft die Kongresse, früher hatten wir einfach einen Stand auf einem Fachkongress, kürzlich haben wir nun selbst einen virtuellen Kongress organisiert mit 10000 Teilnehmern.

Sie haben das Homeoffice-Regime angesprochen. Verändert es das System der Rekrutierung neuer Angestellten, wenn diese auch problemlos zu Hause arbeiten können, also der Wohnort gar nicht mehr so wichtig ist?

Ich denke schon, dass sich zukünftig der Radius für potenzielle Kandidaten erweitert. Nicht für jede Stelle, es gibt Stellen, da müssen die Leute auch physisch vor Ort sein können. Bei einigen beispielsweise im Bereich Zulassungsmanagement, könnte die Person aber auch in Genf wohnen und es reicht, wenn sie punktuell in die Firma kommt.

Reden wir zum Abschluss noch über die Branche, in der Geistlich tätig ist. Die Medtech-Firmen leiden ja teils stark unter dem gescheiterten Rahmenabkommen mit der EU, weil ihre Schweizer Produktzertifizierungen dort nicht mehr anerkannt werden.

Als Geistlich sind wir da zum Glück wenig tangiert, da wir eine Ländergesellschaft in Deutschland haben und unsere Produkte somit über diese vertrieben werden können. Für die Branche an sich ist es aber wirklich schade und nicht förderlich für den Standort Schweiz, dass dieser nun als Drittstaat gilt. Ich hoffe deshalb sehr, dass da schnell eine Lösung mit der EU gefunden wird.