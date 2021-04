Medtech Dieser Mann will von Horw aus den Markt für Diabetespflaster aufmischen Cequr mit Hauptsitz in Horw tüftelt seit über zehn Jahren an einem Diabetespflaster. Über 260 Millionen Franken hat das Medtech-Unternehmen in dieser Zeit von Investoren wie Credit Suisse eingesammelt. Nun kommt das Produkt endlich auf den Markt. Maurizio Minetti 29.04.2021, 11.30 Uhr

Douglas Günthardt, Finanzchef des Diabetespflaster-Herstellers Cequr, am Firmensitz in Horw. Bild: Pius Amrein (28. April 2021)

Der Schalk blitzt aus seinen Augen, wenn Douglas Günthardt Sätze sagt wie: «Letztes Jahr haben wir erstmals ein wenig Umsatz gemacht.» Ein wenig Umsatz ist nicht gerade das, was man erwartet, wenn man bedenkt: Das Unternehmen, um das es hier geht, hat seit der Gründung vor 13 Jahren über 260 Millionen Franken von Investoren eingesammelt. Dabei beschäftigt es weltweit nur einige wenige Personen.

Douglas Günthardt ist Finanzchef von Cequr. Das ist ein Hersteller von tragbaren Insulinpumpen mit Hauptsitz in Horw. Wobei Hauptsitz eigentlich eine übertriebene Bezeichnung ist, denn Günthardt ist der einzige Festangestellte hier. Zusätzlich stützt sich Cequr auf eine Handvoll externer Berater. Das Unternehmen ist eigentlich angelsächsisch geprägt, wurde 2008 vom Amerikaner James Peterson gegründet, zunächst mit Sitz in Vevey. Cequr entstand damals als Spin-off des dänischen Unternehmens Danfoss. Zu diesem Zeitpunkt war Günthardt CEO des Zofinger Pharmazulieferers Siegfried und mit Peterson befreundet. 2009 holte Peterson seinen früheren Kollegen zu Cequr, worauf Günthardt vorschlug, den Hauptsitz 2010 nach Horw zu verlegen. «Es gab gute Kontakte zu den Luzerner Behörden», begründet Günthardt die Wahl. Die Wirtschaftsförderung Luzern hat damals das Ihre beigetragen. Cequr hat bislang allerdings keine Steuern bezahlt, doch in Zukunft könnte sich das ändern.

Bis zu 200 Einheiten schnell wirkendes Insulin

Erst vor wenigen Tagen hat Cequr nämlich eine weitere Finanzierungsrunde in der Höhe von 115 Millionen Dollar abgeschlossen. Unter den Investoren befinden sich die Credit Suisse und VI Partners aus Schwyz. Es handelt sich dabei nach eigenen Angaben um die höchste Finanzierungsrunde eines europäischen Medtech-Unternehmens.

Die tragbare Insulinpumpe «Simplicity» ist in den USA auf dem Markt. Bild: Pius Amrein

Ebenfalls seit wenigen Tagen ist das Hauptprodukt von Cequr in den USA auf dem Markt. Das Diabetespflaster «Simplicity» hebt sich gemäss Günthardt durch seine einfache Bedienbarkeit und Kompaktheit von der Konkurrenz ab. Das Insulingerät für Menschen mit Typ-2-Diabetes ist sehr dünn und wird direkt auf der Haut getragen. Es fasst bis zu 200 Einheiten schnell wirkendes Insulin. Bei Mahlzeiten beurteilt der Patient, wie viel Insulin er benötigt und erhält dann mit jedem Klick auf das Diabetespflaster zwei Einheiten Insulin. «Eine so kleine und angenehme Pumpe gibt es bislang nicht auf dem Markt», sagt Günthardt, der in Harvard angewandte Mathematik studiert hat.

Das Produkt gilt als Alternative zu Injektionsspritzen in Form eines dicken Kugelschreibers, auch Pen genannt. Die Firma geht davon aus, dass der Grossteil der Patienten im amerikanischen Markt für «Simplicity» einen monatlichen Selbstbehalt haben werden, der mit herkömmlichen Pens vergleichbar ist, sagt der 62-Jährige.

Börsengang wird erwägt

Dabei hat Cequr das Know-how für Simplicity eingekauft; das Start-up hatte seit der Gründung eine eigene Pumpe namens Paq vorangetrieben, die aber noch viele Jahre Entwicklung gebraucht hätte. 2018 ergab sich die Möglichkeit, von Johnson & Johnson (J&J) eine bestehende Technologie zu übernehmen, die in der Entwicklung viel weiter war. J&J hatte die Technologie selber von einer Übernahme geerbt und wollte sich strategisch auf andere Gebiete konzentrieren. Cequr übernahm das Produkt von J&J und legte Paq auf Eis.

Laut Cequr beläuft sich der potenzielle Markt für Insulinverabreichungsgeräte auf 7,5 Milliarden Dollar in den USA und auf etwa doppelt so viel weltweit. «Allein in den USA gibt es ein Marktpotenzial von zwei Millionen Menschen», sagt Günthardt. Simplicity verfüge neben der Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA auch über die europäische CE-Kennzeichnung, doch die Schweiz stehe bei der Marktbearbeitung aufgrund ihrer geringen Grösse nicht an oberster Stelle, sagt Günthardt.

Das frische Geld will Cequr nun verwenden, um in den USA die Produktion anzukurbeln und danach mit Hochdruck den Markt zu bedienen. Cequr lässt das Diabetespflaster von Drittunternehmen produzieren, aktuell reicht die Kapazität aber nur, um 10'000 Patienten zu bedienen. Günthardt hofft, die Kapazitäten bis 2023 auf 80'000 Patienten zu erhöhen und dann kontinuierlich steigern zu können. Bis dann dürfte sich der Umsatz von Cequr im Vergleich zu 2020 vervielfacht haben. Danach dürfte es aber noch eine Weile dauern, bis das Unternehmen profitabel ist und Steuern bezahlt. Später wird dann auch ein Börsengang erwägt. Man wolle auch in Zukunft an Horw als Hauptsitz festhalten, betont Günthardt.